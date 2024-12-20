【奧斯陸】名利無常，對男團的愛卻永在心？

記得年多前由日本移居到德國柏林的朋友看着日圓幣值插水，身家變成只剩一半，打擊很大。現在賺挪威克朗的我也感同身受，每每出國外遊或網上購物時，便感到風光不再。挪威因石油資源而成為富裕國家，收入一直普遍比歐洲高；現在挪威人消費力不再，中產人士尤其受到影響，要小心管理財政。輪流轉，一剎那光輝不代表永恆，經濟如是，名利得失更甚。看BBC的紀錄片Boybands Forever便可印證。

Boybands Forever從頭細數在1990年代英國偶像男團的崛起。1980年代尾美國男團New Kids on the Block走紅，掀起全球偶像男團現象，令英國的經理人爭相模仿，望能造出本土流行男團。先行者是曼徹斯特出身的經理人Nigel Martin-Smith，他想他的新男團能夠討好年輕人及不同階層。他先找到年輕唱作人Gary Barlow成為主音兼作曲人，但由於Gary比較拘謹悶蛋，所以他找來其他不同個性、較外向的年輕男生加入團隊，包括最後加入團隊、其時僅15歲的Robbie Williams，組成Take That。

在1989年成團，Take That在1993年推出第二張大碟並大賣，取得英國大碟榜第一位，正式進入大紅年代。往後的是歷史，Take That紅遍全球，緊密在全球巡迴演出，僅僅在數年間推出了3張大碟。紅得快，解散亦快，1995年Robbie Williams脫離樂團，5人樂團變成4人樂團，1996年Take That正式解散。

驟眼看幾年時間好像很短，但如果你是經歷其中的話，感覺其實是數十年。我親身在媒體目睹Take That如何由走紅到解散，耳邊聽着一首又一首的大熱作，屋企人與媒體日夜播他們的歌，他們佔據的不止是兩三年，而是大眾的成長回憶。

現在於紀錄片中聽到Robbie Williams親自講述心路歷程，心智未成熟的他走入大染缸成為巨星，他自然不懂得如何應付因名利而帶來的壓力。現在50歲的他冷靜地分享他迷失的日子，如何借酒與藥物逃避現實。他不忌諱地說Gary Barlow扮嘢難相處，因競爭而處處針對。最有意思的是他與經理人Nigel不和，各自分享不同版本的故事：Robbie怪責Nigel沒照顧年輕的他，令他沒有感到愛與認同；Nigel則指Robbie愛作古仔扮可憐。Robbie明白Nigel不會承認他對自己不好，他的總結頗有智慧：「每個人的故事中自己都會是主角，不會是壞人，所以壞人往往不會明白自己為何是別人故事中的壞人。」

曾與Take That打對台的男團East 17有着相似命運：他們一樣紅得快，跌得快。主音Brian Harvey因在一個訪問中稱迷幻藥物「E仔」可安全服用而被迫離團，樂團亦急速解散。他名利頓失，從此走入跌跌碰碰的人生。或者，名利無常，但大家曾對男團的愛，卻永遠在心，真的forever？

文：陳Damon

（長居奧斯陸，心卻在四海。借消費世界各國文化，提醒自己活在當下）

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