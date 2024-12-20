明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【奧斯陸】名利無常，對男團的愛卻永在心？

【明報專訊】下年是挪威大選，所以現在年尾已有很多大選的新聞報道。看暫時的形勢，右翼保守黨及進步黨（FrP）應會贏得最多票，令不少文化人擔心政府會再收窄對文化藝術的資助。擔心是理所當然，因為挪威本土經濟受外圍因素影響持續疲弱，挪威克朗持續在低位。本地大公司去年已開始陸續裁員，尤其建築界，新建築工程愈來愈少，裁員情况更為嚴重。

記得年多前由日本移居到德國柏林的朋友看着日圓幣值插水，身家變成只剩一半，打擊很大。現在賺挪威克朗的我也感同身受，每每出國外遊或網上購物時，便感到風光不再。挪威因石油資源而成為富裕國家，收入一直普遍比歐洲高；現在挪威人消費力不再，中產人士尤其受到影響，要小心管理財政。輪流轉，一剎那光輝不代表永恆，經濟如是，名利得失更甚。看BBC的紀錄片Boybands Forever便可印證。

Boybands Forever從頭細數在1990年代英國偶像男團的崛起。1980年代尾美國男團New Kids on the Block走紅，掀起全球偶像男團現象，令英國的經理人爭相模仿，望能造出本土流行男團。先行者是曼徹斯特出身的經理人Nigel Martin-Smith，他想他的新男團能夠討好年輕人及不同階層。他先找到年輕唱作人Gary Barlow成為主音兼作曲人，但由於Gary比較拘謹悶蛋，所以他找來其他不同個性、較外向的年輕男生加入團隊，包括最後加入團隊、其時僅15歲的Robbie Williams，組成Take That。

在1989年成團，Take That在1993年推出第二張大碟並大賣，取得英國大碟榜第一位，正式進入大紅年代。往後的是歷史，Take That紅遍全球，緊密在全球巡迴演出，僅僅在數年間推出了3張大碟。紅得快，解散亦快，1995年Robbie Williams脫離樂團，5人樂團變成4人樂團，1996年Take That正式解散。

驟眼看幾年時間好像很短，但如果你是經歷其中的話，感覺其實是數十年。我親身在媒體目睹Take That如何由走紅到解散，耳邊聽着一首又一首的大熱作，屋企人與媒體日夜播他們的歌，他們佔據的不止是兩三年，而是大眾的成長回憶。

現在於紀錄片中聽到Robbie Williams親自講述心路歷程，心智未成熟的他走入大染缸成為巨星，他自然不懂得如何應付因名利而帶來的壓力。現在50歲的他冷靜地分享他迷失的日子，如何借酒與藥物逃避現實。他不忌諱地說Gary Barlow扮嘢難相處，因競爭而處處針對。最有意思的是他與經理人Nigel不和，各自分享不同版本的故事：Robbie怪責Nigel沒照顧年輕的他，令他沒有感到愛與認同；Nigel則指Robbie愛作古仔扮可憐。Robbie明白Nigel不會承認他對自己不好，他的總結頗有智慧：「每個人的故事中自己都會是主角，不會是壞人，所以壞人往往不會明白自己為何是別人故事中的壞人。」

曾與Take That打對台的男團East 17有着相似命運：他們一樣紅得快，跌得快。主音Brian Harvey因在一個訪問中稱迷幻藥物「E仔」可安全服用而被迫離團，樂團亦急速解散。他名利頓失，從此走入跌跌碰碰的人生。或者，名利無常，但大家曾對男團的愛，卻永遠在心，真的forever？

文：陳Damon

（長居奧斯陸，心卻在四海。借消費世界各國文化，提醒自己活在當下）

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕Robbie Williams Take That 男團 奧斯陸 陳Damon 大都會文藝誌 開眼

上 / 下一篇新聞