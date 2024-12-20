Friday Planner：聽音賞山

在電影《破．地獄》中，Hello文（許冠文飾）和道生（黃子華飾）反覆哼唱〈客途秋恨〉，刻意拉長「難」字的唱法縈繞腦海。這首南音曲在關錦鵬執導的《胭脂扣》和董啟章書寫的〈永盛街興衰史〉都有見過，令人想了解更多南音的形制和歷史文化內涵。本地藝術團體「一才鑼鼓」明天下午2至3時於香港藝術館一樓匯堂舉行「涼風有信——南音說唱」逐一講解，並選唱兩段木魚書中的「遊十殿」曲文；翌日（22日）下午2時30分至4時則有「喃嘸先生——傳統喪葬儀式的引路人」講座，由《破．地獄》喃嘸顧問梁俊主講，探討喃嘸師的角色和意義，聽他分享如何跳最後沒明日的舞，普度眾生（開始前15分鐘開放入場，先到先得）。

正在上映的《香港四徑大步走》記錄參加「香港四徑超級挑戰」的跑手如何在72小時內跨越總長約298公里的四大遠足徑，實在為他們這趟來回地獄又折返人間的旅程感到無比佩服。片中看見秀麗的香港山景，又使人心郁郁想趁天氣晴朗乾爽時行山，不過，行家樂徑就夠了。又或者到中環WMA Space舉行的「對話山林——TrailWatch十週年登山回顧」展覽，看看插畫家揭紫琪與行山者共同描繪獅子山八仙徑的自然畫卷，感受人間萬物之美。

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