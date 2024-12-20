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開眼 藝述速遞

祈大衛水彩抽象相映 請君入廊自行詮釋

【明報專訊】穿過重重展廳，伴隨天窗灑落的暖光，映入眼簾的是半圓形樓閣中10幅一字排開的「數碼版畫放大版」抽象水彩畫。色彩光鮮活潑，直線、圓圈與曲線在紙上馳騁，似在訴說某種對於生命的喜悅與躍動。素來以攝影師身分聞名的祈大衛（David Clarke），於香港大學美術博物館現正舉行的「藝彩相映：祈大衛的色彩空間」展覽中，展現了其作為抽象藝術創作者的另一面。

編號標示配「評論」 擺脫「描述」着重「感覺」

走近畫作一看，旁邊貼着畫作的基本資訊外，還有由新加坡學者兼多媒體藝術家梁秀文撰寫的「評論」：「茂盛、甜美的番茄」、「橄欖油拌茄子」……畫作既未明確描繪事物，又無一目了然的標題，配搭這些「評論」一併「服用」，似乎變得比抽象更抽象。殊不知，這亦是祈大衛的悉心安排。

事實上，祈大衛認為藝術沒有「正確」的詮釋方法，放置這些「評論」，是希望它們能成為推動參觀者對畫作作出自身詮釋的契機。「抽象藝術已經擺脫了對事物的描述（description），而要着眼於表達（expression），直接訴諸感覺裏更重要的東西。」對他而言，抽象藝術的意義或許發生在觀賞的過程中，而非對現實景象的描摹。他認為感受藝術並非要被動接受藝術家投放在作品的意義，而是一個提出自身詮釋的創造性過程。

同樣的思考，亦見於他不以明確標題或「無題」命名這次展覽的作品，反以編號標示，暗示一種獨特的觀賞順序。他提到，時間和地點在抽象畫作中退居下位，而拋棄「讓人產生固定聯想的標題」後，視覺聯想帶來的情感衝擊更能向觀者敞開。

數位形式「放大」水彩 組曲音樂回應畫作

對他而言，繪畫是「觀察的累積」，皆因一幅畫往往需要數小時、數天，甚至數個月的時間觀察與動筆才能完成。而抽象藝術則能在觀賞的過程讓時間回到作品，如這次就能令人意識到下筆的順序，好比與創作者一同經歷這個過程。這次選用水彩，也是因為其「wateriness」與流動性而更能呈現繪畫的動態（fluidity of motion）——縱水已流乾，但藉着水痕與斷裂水印，在讓水彩逐層浮現的畫面中，觀者能感受到水的流動及時間的推移。除卻水彩，印刷亦是本次主角。「將同一事物用不同媒介呈現，會挖掘到更多可能。如這些放大後的水彩，一筆一撇都更清晰可見。」是次展出的作品皆是以數位版畫形式放大印刷後的水彩畫，而第一幅作品旁亦展示了水彩原作，祈大衛希望藉此令來者更了解比例如何影響觀感。

展覽亦跨越視覺界限，傳入耳畔，香港大學音樂系教授陳慶恩特別創作組曲《十方一念》逐一回應每幅展覽畫作。二人過往亦曾合作，不過當時是以一首樂曲回應整個展覽的主題，祈大衛認為這次以不同樂曲段落逐一回應畫作，可以令觀眾進一步從音樂聽出陳慶恩「如何分析每幅畫的點與線」。由水彩到印刷、由畫作到音樂與文字，這種跨界及跨媒介的實踐，容許抽象的點與線擺脫對事物的單一描述，向四周越界蔓延，直接觸動觀者情感。而面對「咁抽象會唔會睇唔明」的疑問，祈大衛則向來者拋下了一個問題：「如果可以輕易地宣之於口，為何要創作藝術？」

「藝彩相映：祈大衛的色彩空間」

日期：即日至2025年2月2日

時間：上午9:30至晚上6:00（周二至六）；下午1:00至晚上6:00（周日）；逢周一、公眾及大學假期休館

地點：薄扶林般咸道90號港大美術博物館馮平山樓2樓

詳情：bit.ly/4iP4iHg

文：鍾卓言

[開眼 藝述速遞]

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