巴黎奧運開幕禮藝術總監談盛事 Thomas Jolly：成功表演 人比科技重要

香港之外，也有不少令人難忘的盛事，2024巴黎奧運會一定榜上有名。Google日前公布「香港2024年度熱搜關鍵字」，「奧運」躋身前十。體育之外，奧運亦成為法國對外輸出的「文藝盛事」，從文學到歌舞，從塞納河到大皇宮，法國「盛事」如何將文化影響力傳向世界，又可給香港帶來哪些借鑑？開幕禮藝術總監Thomas Jolly接受本報專訪時透露，執行上遇到最大的意外還是天，當天要下雨，「讓一切變得如此複雜」。

【文化外交系列一】

「（巴黎奧運）開幕禮是最重要的，是法國向世界打招呼的方式，我們向世界說，『你好，這就是我們』。」2024巴黎奧運開幕禮藝術總監Thomas Jolly接受本報專訪時說。在124年和100年前，奧運會也曾在巴黎舉行，前者是女性首次登上奧運會賽程；後者誕生了深入人心的奧林匹克格言「更快、更高、更強」（Faster, Higher, Stronger）。珠玉在前，Thomas Jolly希望通過2024巴黎奧運會讓觀眾看見：「現在的巴黎是怎樣？現在的法國又是怎樣？」

開幕禮講述法國故事

開幕禮中呈現的現在的法國是怎樣？長達4小時的表演分為12部分，在塞納河與沿岸上演。伴隨由美國歌手Lady Gaga唱響法國「紅磨坊」歌劇，瑪麗皇后被斬首的故事在巴黎古監獄再現；象徵LGBTQ與多元關係的3名演員穿梭在法國國家圖書館中，用多本法國文學作品傳遞情感；不同族裔的法國音樂家聚首一堂，在藝術橋上放聲歌唱；眾多女性雕像從河中升起，一展女性貢獻與姊妹情誼（Sororité）；典禮尾聲，還有法裔加拿大女歌手Celine Dion在巴黎鐵塔上唱響《愛的頌歌》（Hymne A L'Amour）。

Thomas Jolly通過奧運開幕禮向世界講述的法國故事，隨塞納河水緩緩流向觀眾。「塞納河有非常古老的傳說：一位叫做Sequana的女神，為了逃離海神波塞冬的侵犯，將自己化作一條河——塞納河的顏色來自於她的眼睛。這是一個女性逃脫代表着暴力的男性的故事。」。Thomas Jolly說，「這也可以是奧運精神的一部分」。在他看來，不同的環境、文化元素與藝術形式形成的符號，都是法國的象徵——「開幕禮的參與者來自不同的文化，我們對於文學、電影、遊戲、舞蹈、音樂、繪畫的了解各不相同，但我希望每個人都有東西可以參與進去。」

三維巴黎地圖模擬場景佈置

首次離開室內、將整座城市作為舞台的開幕禮對Thomas Jolly而言就像是「一張乾淨的白紙」，「一切都需要重新建構，我可以自由發揮」。為防止開幕禮內容提前泄露，在開幕禮正式舉行前，從未作過完整的綵排。為保證開幕禮順利舉行，他在籌備期「考察了所有圍繞塞納河的景點，研究它們的歷史與回憶，以及衍生的文化參考，比如電影、繪畫和音樂」。身為遊戲愛好者的他笑着向記者透露，他獲得了一份「三維巴黎地圖」（3D version of Paris）。通過控制器，他可以在虛擬世界中穿梭於巴黎的大街小巷，「我可以坐在每個位置上，讓太陽升起，讓夜晚降臨——我就是神」。他用了兩年的時間，在三維地圖中模擬場景佈置、3000名演員與12個部分的表演細節，「像拼圖，一塊，再一塊，確保開幕禮當天，它們可以很好地融合在一起」。

Thomas Jolly對遊戲的喜愛，還體現在奧運火炬的傳遞中。一名身穿白紗的蒙面火炬手貫穿開幕禮全程，他將火炬「盜走」，一路攀上羅浮宮、闖進音樂劇《悲慘世界》（又譯《孤星淚》，Les Misérables），再將火炬交給西班牙網球名將Rafael Nadal。引領觀眾一覽巴黎風光之餘，亦引發一眾猜測：面具下的人，到底是誰？Thomas Jolly一邊用手遮住臉，比劃出面具的形狀，一邊解釋：「有一款法國公司基於法國歷史製作的遊戲，也是我最喜歡的遊戲，叫《刺客教條》（Assassin's Creed），我覺得這個遊戲是個藝術。」遊戲中蒙面的主角，是Thomas Jolly的靈感來源之一，他續說：「不止是《刺客教條》，我想要創造一個新的法國角色，一個浪漫的法國角色。在法國文學和電影中，總有一些戴面具的角色，比如《浮宮魅影》、《歌聲魅影》……隱藏面孔，這也許很法國（very French）。」Thomas Jolly面露神秘：「告訴你一個秘密，在原計劃中，面具會摘下來，露出一張令人驚訝的臉——那原本是一名超級運動明星。但在（開幕禮）一周前，對方取消了（參與）。那一刻我想，好吧，這就是生活，這就是命運。」

重心不在科技 大雨未成「災難」

命運，是臨時取消的超級明星，也是突然降下的瓢潑大雨。開幕禮舉行時下起暴雨，對露天表演造成不小阻礙。對於那場雨，Thomas Jolly至今記憶猶新：「我不知道會下雨，這讓一切變得如此複雜。」大雨導致室外舞台積水，表演者跌倒風險增加；不少運動員、觀眾亦因雨勢過大而提前離場。雖有大雨攪局，但開幕禮未受太大影響，仍然繼續，對他而言，雨卻並未成為「災難」，因開幕禮重心並不在科技：「如果在開幕禮上使用了無人機或者高科技元素，在下雨的情况下顯然無法使用，那絕對會是一場災難。但正如你所見，開幕禮並未嘗試任何具開創的新技術，而是利用了巴黎的文化遺產，並通過藝術家、藝術表演和人們的參與將其放大，創造過去與現在、歷史與現代、文化遺產與藝術創作的對話，並在其中找到平衡。」

記者憶起香港早前因下雨、電離層閃爍而受到干擾的「盛事」，雖然情况有所出入，但或許可以借鏡法國經驗。正如Thomas Jolly所說，一味依賴技術，「可能會失去意義和詩意，沒有什麼比『人』更重要……人與人之間的連接，比無人機更重要」。

盛事難造，眾口難調。在開幕禮第8幕「節慶（Festivité）」中，因演員在枱後一字排開及變裝皇后（drag queen）的出演，被指戲仿基督宗教畫《最後的晚餐》而引發褻瀆宗教的批評。「從某種程度上來說，這是一場健康的辯論，因為他讓人們意識到，一些政治家或媒體人承認他們反對（法蘭西）共和國的價值觀，反對法國歡迎所有人——不論性別、出身背景、宗教或性傾向——的事實。」在Thomas Jolly眼中，在向世界說出「歡迎，這就是我們」之前，「我們」的內涵十分重要。「『我們』是所有法國人，『我們』充滿多樣性，有老年人、年輕人、來自其他國家的移民，有很多不同的宗教、性取向、性別、世代。我不希望任何人被排除在這場派對之外，我希望每個人都感到自己被代表。」

「一個能與最多人對話的方式」

是次應設計營商周邀請的香港之行，是Thomas Jolly首次遊覽香港。3天的停留時間，他認為「並不足以了解香港」，但他仍為香港盛事提出建議：「一個表演想要成功，並具世界的影響力，你必須找到一個能夠與最多人對話的敘事（方式）。不是一部分人，而是要吸引盡可能多的人，利用現有的資源，在每個部分、每個場景中都要做到這一點。」Thomas Jolly回憶起在奧運會前，許多法國人並不願相信奧運會；但在那個晚上，許多人「有一種強烈的團結，和身為法國人的自豪感」，「那是很久以前我們曾經感受到的情感……不是我們在報紙上讀到的，或是在媒體或政治家口中聽到的，而是我們共同感受到的」。

文：王梓萌

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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