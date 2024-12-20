明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化力場

巴黎奧運開幕禮藝術總監談盛事 Thomas Jolly：成功表演 人比科技重要

【明報專訊】2024年即將過去，這一年有哪些令你印象深刻的本地盛事？是跨年時的維港煙花；陣容精彩卻銷情欠佳的Clockenflap；還是近日牽動全城目光的可愛熊貓？文體旅局於上年4月成立「文藝盛事基金」（盛事基金），希望吸引大型文化藝術活動在香港舉行，「吸引世界各地旅客參與，讓他們感受香港獨有的魅力」。

香港之外，也有不少令人難忘的盛事，2024巴黎奧運會一定榜上有名。Google日前公布「香港2024年度熱搜關鍵字」，「奧運」躋身前十。體育之外，奧運亦成為法國對外輸出的「文藝盛事」，從文學到歌舞，從塞納河到大皇宮，法國「盛事」如何將文化影響力傳向世界，又可給香港帶來哪些借鑑？開幕禮藝術總監Thomas Jolly接受本報專訪時透露，執行上遇到最大的意外還是天，當天要下雨，「讓一切變得如此複雜」。

【文化外交系列一】

「（巴黎奧運）開幕禮是最重要的，是法國向世界打招呼的方式，我們向世界說，『你好，這就是我們』。」2024巴黎奧運開幕禮藝術總監Thomas Jolly接受本報專訪時說。在124年和100年前，奧運會也曾在巴黎舉行，前者是女性首次登上奧運會賽程；後者誕生了深入人心的奧林匹克格言「更快、更高、更強」（Faster, Higher, Stronger）。珠玉在前，Thomas Jolly希望通過2024巴黎奧運會讓觀眾看見：「現在的巴黎是怎樣？現在的法國又是怎樣？」

開幕禮講述法國故事

開幕禮中呈現的現在的法國是怎樣？長達4小時的表演分為12部分，在塞納河與沿岸上演。伴隨由美國歌手Lady Gaga唱響法國「紅磨坊」歌劇，瑪麗皇后被斬首的故事在巴黎古監獄再現；象徵LGBTQ與多元關係的3名演員穿梭在法國國家圖書館中，用多本法國文學作品傳遞情感；不同族裔的法國音樂家聚首一堂，在藝術橋上放聲歌唱；眾多女性雕像從河中升起，一展女性貢獻與姊妹情誼（Sororité）；典禮尾聲，還有法裔加拿大女歌手Celine Dion在巴黎鐵塔上唱響《愛的頌歌》（Hymne A L'Amour）。

Thomas Jolly通過奧運開幕禮向世界講述的法國故事，隨塞納河水緩緩流向觀眾。「塞納河有非常古老的傳說：一位叫做Sequana的女神，為了逃離海神波塞冬的侵犯，將自己化作一條河——塞納河的顏色來自於她的眼睛。這是一個女性逃脫代表着暴力的男性的故事。」。Thomas Jolly說，「這也可以是奧運精神的一部分」。在他看來，不同的環境、文化元素與藝術形式形成的符號，都是法國的象徵——「開幕禮的參與者來自不同的文化，我們對於文學、電影、遊戲、舞蹈、音樂、繪畫的了解各不相同，但我希望每個人都有東西可以參與進去。」

三維巴黎地圖模擬場景佈置

首次離開室內、將整座城市作為舞台的開幕禮對Thomas Jolly而言就像是「一張乾淨的白紙」，「一切都需要重新建構，我可以自由發揮」。為防止開幕禮內容提前泄露，在開幕禮正式舉行前，從未作過完整的綵排。為保證開幕禮順利舉行，他在籌備期「考察了所有圍繞塞納河的景點，研究它們的歷史與回憶，以及衍生的文化參考，比如電影、繪畫和音樂」。身為遊戲愛好者的他笑着向記者透露，他獲得了一份「三維巴黎地圖」（3D version of Paris）。通過控制器，他可以在虛擬世界中穿梭於巴黎的大街小巷，「我可以坐在每個位置上，讓太陽升起，讓夜晚降臨——我就是神」。他用了兩年的時間，在三維地圖中模擬場景佈置、3000名演員與12個部分的表演細節，「像拼圖，一塊，再一塊，確保開幕禮當天，它們可以很好地融合在一起」。

Thomas Jolly對遊戲的喜愛，還體現在奧運火炬的傳遞中。一名身穿白紗的蒙面火炬手貫穿開幕禮全程，他將火炬「盜走」，一路攀上羅浮宮、闖進音樂劇《悲慘世界》（又譯《孤星淚》，Les Misérables），再將火炬交給西班牙網球名將Rafael Nadal。引領觀眾一覽巴黎風光之餘，亦引發一眾猜測：面具下的人，到底是誰？Thomas Jolly一邊用手遮住臉，比劃出面具的形狀，一邊解釋：「有一款法國公司基於法國歷史製作的遊戲，也是我最喜歡的遊戲，叫《刺客教條》（Assassin's Creed），我覺得這個遊戲是個藝術。」遊戲中蒙面的主角，是Thomas Jolly的靈感來源之一，他續說：「不止是《刺客教條》，我想要創造一個新的法國角色，一個浪漫的法國角色。在法國文學和電影中，總有一些戴面具的角色，比如《浮宮魅影》、《歌聲魅影》……隱藏面孔，這也許很法國（very French）。」Thomas Jolly面露神秘：「告訴你一個秘密，在原計劃中，面具會摘下來，露出一張令人驚訝的臉——那原本是一名超級運動明星。但在（開幕禮）一周前，對方取消了（參與）。那一刻我想，好吧，這就是生活，這就是命運。」

重心不在科技 大雨未成「災難」

命運，是臨時取消的超級明星，也是突然降下的瓢潑大雨。開幕禮舉行時下起暴雨，對露天表演造成不小阻礙。對於那場雨，Thomas Jolly至今記憶猶新：「我不知道會下雨，這讓一切變得如此複雜。」大雨導致室外舞台積水，表演者跌倒風險增加；不少運動員、觀眾亦因雨勢過大而提前離場。雖有大雨攪局，但開幕禮未受太大影響，仍然繼續，對他而言，雨卻並未成為「災難」，因開幕禮重心並不在科技：「如果在開幕禮上使用了無人機或者高科技元素，在下雨的情况下顯然無法使用，那絕對會是一場災難。但正如你所見，開幕禮並未嘗試任何具開創的新技術，而是利用了巴黎的文化遺產，並通過藝術家、藝術表演和人們的參與將其放大，創造過去與現在、歷史與現代、文化遺產與藝術創作的對話，並在其中找到平衡。」

記者憶起香港早前因下雨、電離層閃爍而受到干擾的「盛事」，雖然情况有所出入，但或許可以借鏡法國經驗。正如Thomas Jolly所說，一味依賴技術，「可能會失去意義和詩意，沒有什麼比『人』更重要……人與人之間的連接，比無人機更重要」。

盛事難造，眾口難調。在開幕禮第8幕「節慶（Festivité）」中，因演員在枱後一字排開及變裝皇后（drag queen）的出演，被指戲仿基督宗教畫《最後的晚餐》而引發褻瀆宗教的批評。「從某種程度上來說，這是一場健康的辯論，因為他讓人們意識到，一些政治家或媒體人承認他們反對（法蘭西）共和國的價值觀，反對法國歡迎所有人——不論性別、出身背景、宗教或性傾向——的事實。」在Thomas Jolly眼中，在向世界說出「歡迎，這就是我們」之前，「我們」的內涵十分重要。「『我們』是所有法國人，『我們』充滿多樣性，有老年人、年輕人、來自其他國家的移民，有很多不同的宗教、性取向、性別、世代。我不希望任何人被排除在這場派對之外，我希望每個人都感到自己被代表。」

「一個能與最多人對話的方式」

是次應設計營商周邀請的香港之行，是Thomas Jolly首次遊覽香港。3天的停留時間，他認為「並不足以了解香港」，但他仍為香港盛事提出建議：「一個表演想要成功，並具世界的影響力，你必須找到一個能夠與最多人對話的敘事（方式）。不是一部分人，而是要吸引盡可能多的人，利用現有的資源，在每個部分、每個場景中都要做到這一點。」Thomas Jolly回憶起在奧運會前，許多法國人並不願相信奧運會；但在那個晚上，許多人「有一種強烈的團結，和身為法國人的自豪感」，「那是很久以前我們曾經感受到的情感……不是我們在報紙上讀到的，或是在媒體或政治家口中聽到的，而是我們共同感受到的」。

文：王梓萌

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化力場]

相關字詞﹕文藝盛事 文藝盛事基金 法國 奧運開幕禮 2024巴黎奧運 Thomas Jolly 開眼 文化力場

上 / 下一篇新聞