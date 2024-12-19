BEAUTY：撞色造型搶眼 紫色點綴眼眸 展獨特個性

很多女士慣常以裸色妝容示人，亦誤以為紫色眼影難以駕馭。事實上，屬冷色系的淡紫色眼影，具有提亮膚色的效果，適合所有膚色；而對於亞洲人偏黃的膚色而言，略深的色調更可以避免眼睛顯得浮腫。

深色眼影用於眼窩 淺色用於內眼角

紫色眼影既可以單獨使用，也可以借助深淺不同的紫色或其他色彩搭配，豐富整體色調。上眼影前，建議先使用眼影打底霜，有助眼妝更顯持久，並增強眼影顏色的濃度，亦不會帶來眼部褶皺、妝容褪色等問題。然後可以將深色眼影用於眼窩，淺色用於內眼角，塑造多層次的漸變效果。此外亦可以在眉骨位置輕掃帶閃爍效果的光影粉，令眼部輪廓更立體和突出。

眼線方面，可以選擇黑色，甚至紫色眼線來強調眼部輪廓，除了畫上細長的眼線，亦可以嘗試略粗的貓眼效果，一道向上揚的眼妝形態，在視覺上能提升面部輪廓。如想進一步增加眼睛的立體感，別忘記塗上濃密的睫毛膏或假睫毛，塑造深邃眼眸的妝效，讓雙眼更顯迷人。

配搭粉紅色、裸色唇膏

至於胭脂方面，由於紫色眼影是整個妝容的焦點，可以減去塗抹胭脂的步驟，改以配合紫色調的橙色或棕褐色修容粉取代，塑造自然不突兀的陰影，修飾面部輪廓，令五官顯得更立體。唇妝亦屬相同原理，要突出鮮艷的紫色眼影，可以選擇粉紅色、裸色等自然色彩唇膏，並加上唇彩點綴，使嘴唇看起來更豐盈。最後在顴骨和鼻樑位置輕掃光影粉，增加整體光澤，塑造出合適聖誕派對的紫色眼影妝容，看起來神秘又迷人。●

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文：劉詩言

模特兒：Miya（Primo）

化妝及髮型：Emma Ma（Make Up For Ever Academy 非常作）

編輯：陳淑安

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