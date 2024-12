BEAUTY：撞色造型搶眼 紫色點綴眼眸 展獨特個性

很多女士慣常以裸色妝容示人,亦誤以為紫色眼影難以駕馭。事實上,屬冷色系的淡紫色眼影,具有提亮膚色的效果,適合所有膚色;而對於亞洲人偏黃的膚色而言,略深的色調更可以避免眼睛顯得浮腫。

深色眼影用於眼窩 淺色用於內眼角

紫色眼影既可以單獨使用,也可以借助深淺不同的紫色或其他色彩搭配,豐富整體色調。上眼影前,建議先使用眼影打底霜,有助眼妝更顯持久,並增強眼影顏色的濃度,亦不會帶來眼部褶皺、妝容褪色等問題。然後可以將深色眼影用於眼窩,淺色用於內眼角,塑造多層次的漸變效果。此外亦可以在眉骨位置輕掃帶閃爍效果的光影粉,令眼部輪廓更立體和突出。

眼線方面,可以選擇黑色,甚至紫色眼線來強調眼部輪廓,除了畫上細長的眼線,亦可以嘗試略粗的貓眼效果,一道向上揚的眼妝形態,在視覺上能提升面部輪廓。如想進一步增加眼睛的立體感,別忘記塗上濃密的睫毛膏或假睫毛,塑造深邃眼眸的妝效,讓雙眼更顯迷人。

配搭粉紅色、裸色唇膏

至於胭脂方面,由於紫色眼影是整個妝容的焦點,可以減去塗抹胭脂的步驟,改以配合紫色調的橙色或棕褐色修容粉取代,塑造自然不突兀的陰影,修飾面部輪廓,令五官顯得更立體。唇妝亦屬相同原理,要突出鮮艷的紫色眼影,可以選擇粉紅色、裸色等自然色彩唇膏,並加上唇彩點綴,使嘴唇看起來更豐盈。最後在顴骨和鼻樑位置輕掃光影粉,增加整體光澤,塑造出合適聖誕派對的紫色眼影妝容,看起來神秘又迷人。●

查詢:Chanel Beauté 2753 9655(K11 MUSEA店)

Givenchy 2234 7033(中環ifc店)

Givenchy Beauty 2111 8930(K11 MUSEA店)

Serge Lutens 2789 2216(中環ifc店)

Suqqu 2831 8926(銅鑼灣崇光百貨專櫃)

文:劉詩言

模特兒:Miya(Primo)

化妝及髮型:Emma Ma(Make Up For Ever Academy 非常作)

編輯:陳淑安

