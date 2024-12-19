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SEASONAL PICKS：為至愛親朋送上禮物 紅綠聖誕 閃亮衣飾現身派對

【明報專訊】聖誕佳節，對教徒來說當然充滿聖潔的宗教意義，不過對非教徒而言，同樣值得「普天同慶」，即使經濟大環境不是盡如人意，市面有關節日的精品依然琳瑯滿目，美不勝收展示於各大百貨商店內，將節日氣氛推向高峰。在佳節購物，無非想討自己歡喜，又或是為至愛親朋送上禮物討其歡心，也是一種「愛人如己」的展現。

波蘭玻璃吊飾

聖誕活動很多時從佈置家居開始，將充滿聖誕氣息的裝飾品掛上聖誕樹尤其充滿治癒感。來自波蘭的聖誕裝飾品牌Impuls，由夫婦二人Dariusz和Ewa Kowalczyk創立，傳承波蘭傳統製作玻璃的工藝，每件均由當地工匠手工精心繪製。今個聖誕Impuls推出一系列食物造型的聖誕玻璃吊飾，包括各式果撻、法式小圓餅等，比實物更可愛奪目。●

巴黎陶土餐具

聖誕當然離不開聖誕大餐，若打算在家搞派對聚餐，餐桌佈置和餐具最好採用能增添溫馨和帶來節日暖意的選擇。來自巴黎的Astier de Villatte餐具以黑色陶土手工製作，耐用而觸感輕盈，經過釉面處理呈現乳白色外觀，帶出詩意質樸氣息。●

香氣提升氣氛

若要令家中聖誕氣氛滿滿，香氛自然是增加情調的好幫手，Diptyque今年3款冬日限量版香氛蠟燭分別為西伯利亞冷杉精華和香脂香調的Sapin、糅合花香和木質香調的Friandise，以及將薑餅人、肉桂與香草氣味融為一體的Étoile，定能在佳節上大派用場。●

閃爍首飾頭飾

女士們在商店搜尋適合佈置家居的聖誕裝飾時，很容易因為同場展示的時尚衣飾而分心。就以Jennifer Behr的時尚首飾和頭飾為例，每件作品均經過精心設計和製作，風格傳承帶復古感的豐富的極繁主義，飾以人造珍珠和閃閃發光的水晶等，閃爍華麗且價錢相宜，哪有女士能忍着不去試戴？●

水晶高跟鞋

讓女士難以抗拒的又豈止珠寶首飾，款式百變的高跟鞋同樣令愛美的女士失控，尤其設計師將絨面、漆皮、水晶和蕾絲等物料運用得超凡入聖，為節日造型帶來畫龍點睛之效，令人為之心動不無道理。●

金屬亮皮手袋

腳踏高貴冷艶的bling bling高跟鞋，又豈能不襯以同樣閃閃發亮的手袋，以高姿態現身派對？派對季節各品牌也有大量閃爍手袋的選擇，無論是綴滿水晶、珠片、金屬亮皮材質，或是中、小尺寸或迷你小手袋，應有盡有。●

隨性毛毛鞋

除了高冷氣質的高跟鞋，冬季節日的另一心水選擇，就是洋溢暖意的毛毛鞋或隨性的拖鞋和平底鞋。毛毛、剪羊毛鞋牀或粗冷針織面的鞋款，最適合襯托毛衣造型，而拖鞋款配以長厚襪穿著，亦有異曲同工之妙。●

紅綠聖誕配色

說到應節的「暖笠笠」造型，一件艷紅色V領開胸冷衫襯以綠色粗冷針織手提袋，紅綠互撞的聖誕配色簡直「無得輸」。若於手袋上掛上閃亮珠珠和可愛的蘑菇吊飾，年輕又玩味的造型即時手到拿來。●

童趣襪子禮盒

聖誕派對與親友共聚一堂，極有機會迎來一班小朋友來賓，為此準備禮物的確非常頭痛。禮物既要有趣實用，又不能厚此薄彼，若來了7、8個小朋友，禮物價錢便要相宜一點，否則他們的喜悅也彌補不了荷包大出血的刺痛。Eat My Socks的襪子禮盒正符合以上情况需要，以食物包裝的襪子造型絕核又童趣，派禮物時更能製造歡樂氣氛，一舉數得。●

清雅高級珠寶

若參與的不是合家歡或朋友間的聖誕派對，而是半商務性質的類型，那焦點必然放在精心打扮之上。之前提及的bling bling配飾造型雖然充滿節日氣氛，卻有點浮誇，相比起來高貴優雅造型或更為適合。佩戴Giorgio Armani清雅的高級珠寶，乳白色瑪瑙花朵襯以水滴形橄欖石，效果恰到好處。●

高貴天鵝絨

若戴上Giorgio Armani Blanche系列的珠寶，晚裝的選擇似乎不必多想，品牌的2024秋冬系列中就有同樣氣質的晚裝。系列以冬日之花為題，綴於暗綠天鵝絨裙褲裝上的花朵圖案代表優雅與希冀，高貴秀氣不言而喻，男伴襯以天鵝絨西裝，恰如其分做好護花使者。●

查詢：Diptyque 2521 6799（中環ifc店）

Giorgio Armani 2302 6888（尖沙嘴店）

連卡佛 2118 2288（中環ifc店）

文：溫兆明、劉詩言

模特兒：Miya、Aslan（Primo）

化妝：Emma Ma（Make Up For Ever Academy 非常作）、Benjamin Leung @ Armani Beauty National Makeup Artist、Jane @ Armani Beauty Makeup Expert

髮型：Hair Logics

編輯：陳淑安

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