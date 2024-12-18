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WINE：地理氣候得天獨厚 適合釀製葡萄酒 意北Franciacorta氣泡酒 媲美香檳

【明報專訊】說起意大利的氣泡酒，大家都會想到價廉物美的Prosecco，但Prosecco以外，其實還有別的選擇。我早前公幹路經米蘭，趁有一天空檔，便慕名到了鄰近的Franciacorta區酒莊參觀，親身體驗一下這款意北氣泡酒，為何被譽為可媲美法國的香檳。

Franciacorta跟香檳（Champagne）一樣，既是產區，也是酒名。Franciacorta在意大利北部的倫巴第大區，從米蘭開車過去大約1個小時。據說這地區早在古羅馬時代已種植葡萄樹釀酒，16世紀開始釀製氣泡酒，到1967年獲DOC（原產地控制），到1995年更升格到最高級別的DOCG（原產地控制及保證）。Franciacorta地區如此適合釀製葡萄酒，皆因地理與氣候得天獨厚。

Lago d'Iseo（伊塞奧湖）位於Franciacorta地區北邊，風光明媚，調節了當地的氣溫。由於該區是大陸性氣候，北風向南吹，夏天時，風吹過伊塞奧湖，為Franciacorta地區帶來較涼快的空氣，中和了內陸的悶熱；到冬天，寒風吹過湖水，南下時又暖了幾度，令該地區保持溫暖。這也解釋了Franciacorta氣泡酒的風格，酸度較柔和，桃、杏、梨等黃色水果味道也偏向成熟，相比之下，大部分香檳酸度較高，水果味道較接近青蘋果、青檸等。

我這次參觀的Mosnel酒莊非常近伊塞奧湖，只10多分鐘車程，但眾裏尋她的原因不是想順便遊湖，而是之前看到知名美食美酒媒體大紅蝦（Gambero Rosso）評選的《2023意大利葡萄酒年鑑Vini d'italia 2023》中，Mosnel酒莊的Pas Dosé Parosé 2016獲選為年度意大利氣泡酒。或許是平日的關係，導賞團只有我跟同行友人二人，而且導賞團小姐的英語十分流利，全程可以輕鬆傾談，隨意發問。

Satèn綢緞級 酒體如絲般柔滑

Mosnel酒莊是家族式經營，葡萄園不大，產量不多，勝在走精品路線，她們製作Franciacorta的釀造過程，也跟香檳一樣，是傳統瓶中二次發酵。所謂二次發酵，即在經過第一次發酵後釀造出基酒，裝瓶後加入適量的酵母和葡萄糖漿（Dosage），然後密封，發酵過程中產生的二氧化碳便成為氣泡，之後經過陳年沉渣後，再除渣、封瓶，才完成所有工序。這樣做的好處是能增添更多香氣，令酸度下降，而酒體也會更柔和順喉。

至於陳年多久才可以裝瓶呢，導賞團小姐解釋是根據Franciacorta的分級，無年份的話，最少要18個月，Millesimato（意謂年份酒，採用至少85%同一個年份的葡萄）最少30個月，而最高等級的Riserva，就是珍藏的意思，最少陳年60個月，即5年。每種類型又再細分為Franciacorta、Franciacorta Rosé和Franciacorta Satèn 3種風格。Satèn這種分級是香檳沒有的，字面意思是綢緞，意指酒體如絲般柔滑，所以也被稱呼為「特柔」。

甜度設分級 愈高級愈不甜

逛過酒莊一圈後，來到重點的品飲環節，酒單上有Franciacorta Brut Satèn、Franciacorta Extra Brut "EBB"和Franciacorta Pas Dosé Rosé "Parosé"。Franciacorta在甜度上有很多分級，通常愈高級就愈dry（不甜），最甜的是Demi Sec，然後是Sec或Dry，接着是Extra Dry、Brut、Extra Brut和Pas Dosé；有趣的是，如果歸類為Satèn的，甜度也規定只可是Brut。

這次品飲是由較甜的開始，不過這款陳年了36個月的Franciacorta Brut Satèn 2020，與其說是甜，不如說果味濃郁，而且黃金色的酒體下，有少許氣泡酒少有的雲呢拿風味。"EBB"則有桃和檸檬花的香氣，而因為陳年了48個月，酒體也更醇滑。 "Parosé"說是Rosé，但顏色卻不是常見的粉紅色，而是較接近橙色，同樣陳存了48個月，這一款多了點柑橘和乾果的味道。

Pas Dosé Riserva 2009非常驚喜

喝罷3杯，已覺得25歐元（約207港元）的導賞團值回票價（我們今次是以電郵溝通約訪，不是參加網上現成的，網上最貴那個要50歐元，約414港元），但原來酒莊還準備了一款Franciacorta Pas Dosé Riserva 2009給我們。由於陳年了60個月，所以酒體更柔和，味道更濃厚，聞香時先感受到一抹烤烘榛子、焗蘋果香氣，喝下去會嘗到柑橘和梨的味道，還有些微礦物，結尾是一點香料，真的非常驚喜，結果我亦忍不住買一瓶回Bnb跟友人再喝，在酒莊買僅82歐元，折合約678港元，這個質素，可謂抵到爛。

Franciacorta一年產量大約有2000萬瓶，但意大利人自己也很喜歡，因此只有11%出口，而且在百多家酒莊中，有不少也像Mosnel那樣是家族式經營，未必能輕易增加產量，因此大部分Franciacorta也像Mosnel那樣，在香港不易找，但如果想試一下Franciacorta的風格，Ca' de Pazzi、Berlucchi、Bellavista、Lo Sparviere等酒莊的出品，在酒舖或網店都有售。●

■胡蘇

曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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