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WATCHOUT：酒紅色調 型號帶幸運「88」 中文萬年曆腕表「戴」上好運

【明報專訊】如果腕表產品也有季度之分，萬年曆腕表明顯是每年年底最受力捧的款式。Panerai最近首次將萬年曆複雜功能加入Radiomir系列，帶來Radiomir萬年曆兩地時Goldtech腕表，另外又為中華市場推出換上中文字顯示的限量版Luminor系列中文萬年曆。早前品牌Chief Operating Officer（COO） Jérôme Cavadini短暫訪港，特別抽空跟《明報》分享新表細節，同時預告品牌未來發展方向。

為大中華推出中文版

應節的PAM1453 Radiomir萬年曆兩地時Goldtech腕表，以Goldtech紅金表殼製作，成分包含特定比例的鉑金和銅，散發鮮明紅調。腕表配搭白色太陽放射紋三文治表盤，設計精簡，配搭的P.4100自動機芯經5年多時間研發，毋須借助任何工具，只需以表冠即可調校星期、日期、月份和閏年，即使在月底或接近午夜時分調校亦不會損壞機芯。腕表亦備有24小時制式兩地時顯示，與2000年代品牌早期開發的表款呼應，實用性能符合公幹旅行需要。

新表另一特點是雖然功能複雜，但其100米防水性能比向來以堅固為特色的Luminor系列部分腕表（50米）更高。品牌COO Jérôme Cavadini笑着解釋：「其實品牌正致力提高所有腕表的防水性能，你將會很快看到這一點。我們在決定製作新款Radiomir萬年曆時便已經有此決定，故它的防水性能比Luminor萬年曆更高。其實Luminor的表冠護橋是用來保護表冠免受衝擊，那只是第二重的輔助防水設計，旋緊式表冠才是第一重防水裝置，事實證明Radiomir的表冠具有極佳防水性能。」至於為大中華推出的PAM1688 Luminor中文萬年曆腕表，除了換上Luminor表冠護橋表殼，表盤亦換上酒紅色調，腕表型號特別用上代表好運的數字「88」，為買家帶來財運、富足的祝福。

Jérôme表示，每年也會在特定時間和CEO Jean-Marc Pontroué、產品部和市場部主管等舉行大會，定立發展路向。「一般來說，我們的機芯研發大約需要2至8年，新物料一般需4、5年時間。每年9月和1月分別會就物料研發和機芯研發召開大會；當然我們還有每3至4年發表一次的LAB-ID系列，最近也開了一次大會。一般來說我們在會議上討論的東西，都是在6年後才會推出市場的。我們會提出很多想法，有些甚至是很蠢的。我們會在當中選擇一些可行的、突破的，但要跟品牌的歷史和基因保持一致：例如夜光、防水、實用功能、耐用程度等，我們不是做鑽石表、華麗色彩設計、電池或塑膠產品的品牌。」

製表像耕種 播種後等待成長

以2024年初發表的PAM1800 Submersible Elux LAB-ID腕表為例，項目早在9年前開始，那時雖然LED技術已經應用到汽車和電子產品上，但尺寸並沒有細小到能在腕表上持續發光30分鐘，後來等到更細小的LED技術面世才成事。「所以在LAB-ID的研發過程中，有時我們不得不停下腳步，耐心等待。坦白說，每兩個LAB-ID項目中就有一個不會實現。這也是表廠中唯一能讓我們只有50%效率的地方。」 Jérôme透露現時有3個LAB-ID計劃進行中，其中一個有相當難度，另外兩個則非常有信心。「一個計劃在2028年推出，另一個則是2030年。製作腕表就像農業一樣，需要播下種子，等待它慢慢成長。」

抵住誘惑 不是為了設計而設計

在加入Panerai之前，他曾先後在同屬Richemont集團的Cartier和其他腕表集團工作。「還記得那時我在其他品牌工作時，收到來自Richemont集團的電話，問我是否有興趣加入他們，我跟他們說如果是Panerai我就有興趣，在一周後我就來到這個家庭。不是所有品牌都像Panerai一樣有那麼清晰明顯的特質：大尺寸、特定目標顧客、陽剛味十足的外形、海軍蛙人的歷史和對防水的高度重視。」近年品牌一直開拓新設計，他坦言如何平衡是關鍵。「品牌的確缺少一些市場上常見的表款，Jean-Marc便提到我們沒有充分推廣藍色和白色表盤的設計。市場上大多數腕表都是白色表盤，但白色對我們來說是少數。在創作腕表時需要抵住誘惑，例如不能因為認為綠色很酷於是便設計綠色腕表。不少客人最想找到的Panerai腕表是配有皮革表帶的黑色表盤Luminor款，但我們想告訴他，品牌還有很多不同型號。開拓新設計是一個非常微妙的問題。我們必須忠於品牌原創，保持設計簡潔，避免使用鑽石和華麗的元素。」

行業挑戰 激發年輕人對機械表興趣

他認為品牌最大的挑戰，在於如何持續激發人們對機械表的興趣，努力工作儲蓄然後購買腕表。「我們擁有40、50、60歲的愛好者，他們事業有成，樂於擁有10枚、20或30枚腕表，可能只儲Panerai，又或是混合其他品牌。他們對工程學充滿熱情，對汽車和製表都有興趣。但年輕人更容易接觸到各種資訊，我們該如何保持他們的好奇心？我們需要更好地解釋機械腕表是什麼，那不是噱頭，而是能永遠運作的機械。如果你得到一枚從曾祖父流傳下來的古董腕表，重新上鏈後它便能夠運作，但可以想像我們現時的手機在100年後一定會壞掉。在瑞士La Chaux-de-Fonds的鐘表博物館內，便有一些有500年歷史、仍如常運作的古董鐘表。我想這個挑戰並不只是針對Panerai，就整個行業來說都是如此。」●

查詢：Panerai 8200 3033

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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