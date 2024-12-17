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副刊
Happy PaMa 教得樂 第532期

Happy Pa Ma

家庭有教：處理「蔑視」（一）：建立欣賞文化

【明報專訊】「蔑視」是指故意說一些令伴侶難堪的話，或故意讓伴侶感到不受重視、不受尊重。「蔑視」的解藥就是讚美，通過欣賞伴侶，讓伴侶感到自豪和尊重。不過，讚美伴侶也講究技巧，試比較以下4種讚美方式：

第一種：「老公你真好！」

第二種：「老公你真好！孩子整天吵着你工作，你依然耐心地叫他們安靜點。」

第三種：「老公你真好！孩子整天吵着你工作，你依然耐心地叫他們安靜點。真的很有情緒智商！」

第四種：「老公你真好！孩子整天吵着你工作，你依然耐心地叫他們安靜點。真的很有情緒智商！有你在家裏，我覺得很有安全感。」

這4種讚美伴侶的方式看以似相同，實質層層遞進，每進一步都有一層新意思。第一種讚美方式可以表達欣賞，不過對方不知道自己究竟好在什麼地方，顯得比較概括。第二種讚美方式準確描述伴侶做得好的地方，讚得又實在又具體。第三種讚美方式，將伴侶的外顯行為連結到伴侶的內在特質。例如，「有情緒智商」是一種抽象的特質，但「孩子整天吵着你工作，你依然耐心地叫他們安靜點」就是一個實在的行為，能令到對方覺得「被了解」。第四種讚美方式，說出自己的感受，讓伴侶知道自己的優點對其他人造成的正面影響，為對方的好行為提供額外動機！

學會讚美技巧 勿矯枉過正

大家再看看以下例子：

「每一次吵架後，你都不會生氣超過一天。真的很懂得寬恕別人。大家關係得以維持，都是因為這個原因。」

「上次我忘記帶護照你沒有生氣，還安慰我。真的很有社交智慧！那時候我真的覺得有你在我身邊真好！」

「你真的很喜愛學習！特意去報課程學習如何做家長！你用了這個新學的方法去照顧孩子後，孩子真的聽話了很多！」

大家可以看到，點出伴侶值得欣賞的行為，點出這些外顯行為相關的內在特質和點出伴侶優點對別人的影響，都可以表達對伴侶的欣賞。不過大家亦不用「矯枉過正」，不用每一次都「長篇大論」地讚美伴侶。如果讚美得太過刻意，失了本意，反而不美。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第532期]

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