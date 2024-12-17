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Happy PaMa 教得樂 第532期

Happy Pa Ma

看得起遊戲：踏出框框 一起來玩

【明報專訊】在網上輸入「共融遊樂設施」，便會出現康樂及文化事務署管轄下各遊樂場的共融遊樂設施。雖然港九新界各區都有不少此類設施，但這為特殊需要小朋友帶來了更多、更佳的遊戲機會嗎？你有在公共遊樂場看到特殊需要小朋友的身影嗎？

遊樂設施已有配備，卻未見令大多特殊需要小朋友受惠，究竟發生了什麼事？

共融遊樂空間欠宣傳 設施難直達

缺乏資訊：有家長表示無從得知共融遊樂空間的相關資訊，遊樂場在哪裏、有什麼遊樂設施、裝置的建議年齡是多少、適合特殊需要與否等，家長們有一個又一個問號。

分配不均：有全新共融遊樂空間開放，但又未必鄰近住所；當家長舟車勞頓抵達現場，會發現處處人山人海，小朋友難以參與，更無法盡興；至於居所附近的遊樂場，又總是罐頭般一式一樣，沒有難度遞進，小朋友玩熟了後，便沒有興趣重遊舊地玩遊戲價值有限的遊樂設施。

未見通達：對使用輪椅的小朋友及使用嬰兒車的家長而言，場內符合通達的標準嗎？可貫穿直達各個遊樂裝置嗎？通道的闊度、坡道的斜度又符合要求嗎？除了暢通無阻的基本要求，遊樂設施可在觀賞以外，提供參與機會嗎？設施有否特設轉移平台或斜道，方便上落進出？屯門公園共融遊樂場的長形彈牀兩邊備有小斜道，可供輪椅使用者體驗彈跳樂趣，惟這類遊樂裝置並不常見。

支援家長、關顧孩子 創造共融文化

支援欠奉：特殊需要兒童需要獨特的關顧，對過度活躍症的小朋友而言，身處吸引力十足的遊樂場，難免心情興奮，有時會出現過激舉動，不斷東奔西跑，令家長疲於奔命；對自閉症小朋友來說，長時間的排隊等候或無法繼續遊戲，都會引發情緒反應，家長要出手處理，大部分時間卻獨力難支，身心俱疲。

包容文化有待孕育：部分特殊需要小朋友的社交能力有限，也不善於語言表達，經常被人誤會或拒絕，影響情緒之餘，更令家長心痛難過；有時遇上未能理解情况的一般家長，更引來埋怨、批評，甚至投訴，家長心感無奈嘆息，唯有忍耐忍讓，或選擇離場。

本港被識別為有特殊需要的兒童大概有9萬多人，即約每10名兒童就有一名需要特別關顧。關顧範圍應不限於學習訓練，還應兼顧健康成長。遊戲正是開心童年的關鍵配方，既適用於一般小朋友，更包括特殊需要兒童。我們將推出連串項目，期望透過具體行動，創造大愛環境，造就共融文化氛圍，帶領特殊需要小朋友及其家人，踏出框框，一起來玩！ 

文：黃佩儀（智樂兒童遊樂協會 遊戲及遊戲工作服務發展總監）

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第532期]

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