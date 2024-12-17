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副刊
Happy PaMa 教得樂 第532期

Happy Pa Ma

讀樂樂：堅持自我的建築師

【明報專訊】2024年即將完結，盤點今年的工作，完成最多的項目就是「故事爸媽義工培訓」，在過程中認識了很多有心有力又有愛的故事義工，他們的內心總是有永遠不會熄滅的熱情，認真學習，努力為學生選擇合適的圖書。他們好想把圖書中的正能量透過故事活動送給每一個學生，營造充滿書海的閱讀氛圍，培養孩子喜愛閱讀的習慣。當中有名故事媽媽就選了這本《世界不是方盒子》來配合學校的關注事項——付出、突破、嘗試及服務；從閱讀中啟發孩子發揮潛能並服務社群。

《世界不是方盒子》是一本真人真事改編的故事，故事的主角是在伊拉克巴格達出生的女孩札哈．哈蒂（Zaha Hadid，又譯札哈．哈迪德），她是第一個獲得普立茲建築獎殊榮的女性，也是十分堅持自己風格的建築師。她的建築設計好像風，像貝殼，也會「動」和「飛行」。她的成就還是要歸功於父母的悉心教導，她的母親是藝術家，父親是政治家，父親常帶她看家鄉的河流、沼澤、沙丘和廢墟，欣賞大自然帶來的奇觀；又安排她和哥哥到英國、瑞士讀寄宿學校，培養獨立能力；每年暑假她更隨着雙親周遊列國，參訪無數的博物館和畫廊，大開眼界，這些經歷培養出她豐富的想像力，突破傳統刻板的建築風格，大膽創作。

大膽創作 相信不可能的事

值得學習的還有札哈的學習態度，她會花很多時間仔細觀察家裏的波斯地氈圖案，並觀察圖案中的形狀和顏色怎樣交織在一起，更把所觀察的聯想到沙丘、河流和沼澤。良好的家庭教育，為她提供了很多機會去體驗生活，亦鼓勵她勇於嘗試，突破想像並服務社群。我們也可以與孩子討論，當札哈遇上傳統與刻板之風的挑戰時，為什麼沒有放棄並堅持「我仍然相信不可能的事」？

札哈的作品其實近在咫尺，香港理工大學賽馬會創新樓便是她所設計，大家不妨到此欣賞。她的作品還有長沙市梅溪湖國際文化藝術中心、南京國際青年文化中心及北京大興國際機場等。

文︰菜姨姨

作者簡介：致力推動親子共讀，足迹遍及港九多間幼稚園小學，到處「講古」。

電郵︰choieebook2011@gmail.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第532期]

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