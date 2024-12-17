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Happy PaMa 教得樂 第532期

Happy Pa Ma

荷事荷地：荷蘭的另一個聖誕節

【明報專訊】荷蘭很特別，因為有兩個聖誕節和兩個聖誕老人。雖然兩個聖誕老人都身穿紅衣和擁有一頭白髮和白鬍鬚，但其中一個聖誕節（Sinterklaas）的聖誕老人Sinterklaas（聖尼古拉斯）身形瘦削，而且頭戴十字標幟的紅色高帽，穿著披風，手上拿着一根權杖。傳統中，Sinterklaas與一班穿著彩衣的助手Piet（彼得），每年11月中旬便會浩浩蕩蕩地從西班牙乘搭蒸汽船來到荷蘭慶祝他在12月5日的生日。他會騎着白馬Ozosnel與Piet走到各家各戶派送禮物給小朋友。因此，Sinterklaas也被稱為荷蘭兒童節。

當我的兒子們年紀尚幼時，每年我們必定會帶着他們回到爸爸老家的碼頭迎接Sinterklaas和觀看熱鬧。他們會手執一個塑膠袋，興奮地期待Piet前來派給他們在Sinterklaas必吃的小餅乾pepernoten。當然最開心又幸運的是能夠與Sinterklaas來幅大合照或閒聊啦！而學校也會準備一連串慶祝活動，尤其小學五、六年級的學生，在傳統中，他們要利用廢棄物件設計一件神秘禮物（Sinterklaas surprise）送給同學。由於每一個同學都不知道送贈者是誰，因此顯得特別興奮和期待。

而在12月5日Sinterklaas的生日大日子，除了電視有特備節目外，這晚也是拆禮物日。在前一天晚上，小朋友要將一隻鞋子放在大門前，鞋中則放一根送給Sinterklaas馬兒吃的胡蘿蔔，以及一封寫給Sinterklaas的信，內容大致是希望Sinterklaas送上他們想得到的禮物。說穿了這份禮物當然是由父母一早準備的呢！總之，在這段日子裏，小朋友不用任何藉口都必定能大收禮物的。

文：Katy

作者簡介：因為一段異國情緣，伸延出一個中荷家庭。兩地不同教育，並沒造成衝突，反之融會貫通，造就了兩名兒子精乖伶俐、成績優異。遠嫁人妻的Katy很樂意將在荷蘭育兒的經驗、知識和趣聞一一與大家分享。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第532期]

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