荷事荷地：荷蘭的另一個聖誕節

當我的兒子們年紀尚幼時，每年我們必定會帶着他們回到爸爸老家的碼頭迎接Sinterklaas和觀看熱鬧。他們會手執一個塑膠袋，興奮地期待Piet前來派給他們在Sinterklaas必吃的小餅乾pepernoten。當然最開心又幸運的是能夠與Sinterklaas來幅大合照或閒聊啦！而學校也會準備一連串慶祝活動，尤其小學五、六年級的學生，在傳統中，他們要利用廢棄物件設計一件神秘禮物（Sinterklaas surprise）送給同學。由於每一個同學都不知道送贈者是誰，因此顯得特別興奮和期待。

而在12月5日Sinterklaas的生日大日子，除了電視有特備節目外，這晚也是拆禮物日。在前一天晚上，小朋友要將一隻鞋子放在大門前，鞋中則放一根送給Sinterklaas馬兒吃的胡蘿蔔，以及一封寫給Sinterklaas的信，內容大致是希望Sinterklaas送上他們想得到的禮物。說穿了這份禮物當然是由父母一早準備的呢！總之，在這段日子裏，小朋友不用任何藉口都必定能大收禮物的。

文：Katy

作者簡介：因為一段異國情緣，伸延出一個中荷家庭。兩地不同教育，並沒造成衝突，反之融會貫通，造就了兩名兒子精乖伶俐、成績優異。遠嫁人妻的Katy很樂意將在荷蘭育兒的經驗、知識和趣聞一一與大家分享。

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[Happy PaMa 教得樂 第532期]