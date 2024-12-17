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Happy PaMa 教得樂 第532期

Happy Pa Ma

親子筆陣．永明的天空：注意力——現代生活的稀有資源

【明報專訊】剛於上月下旬遊走一趟京阪神賞楓，可惜今年日本紅楓大遲到，就算在這個由AI主導的資訊年代，也未能準確預測大自然的運作。如果你有留意，氣候暖化也令富士山頂今年的「初冠雪」創下了130年來最晚的紀錄，或者以後每年的紅楓都會愈拖愈遲……

雖則欣賞不到嵯峨野漫山的紅葉，卻到處都能看到由綠變黃、由黃轉紅的楓葉同時出現；其實當葉子於天氣變冷時停止光合作用，葉綠素開始減少，而胡蘿蔔素此時就會變多而造成葉子趨黃，而黃葉之所以接着轉紅，據說是由於紅色花青素的產生。一次過看到葉子不同程度地轉變的呈現，就好像看着自己的孩子不同年紀並排的入學照一樣，為見到成長的變化而驚訝。

注意力是成長基石

朋友們，無論是賞楓或者賞櫻，都離不開「賞」吧？賞是欣賞、鑑賞，都是專心地去注意，甚至仔細察看其分別，那麼你有沒有體會到人人皆有，這種自帶的去「注意」、去「留心」原來是一項珍貴資源呢？你有想過你我都有的注意力就是我們生活和孩子成長的基石嗎？

多少次在你送子女上學前叮囑：今日要留心上堂呀……專心聽書呀……

留心、專心，就是好好地使用注意力。大家不難明白決定我們能否成功達成一項任務，都需要投入足夠的專注，那怕是洗碗掃地做家務。當我們全心全意地專注於一件事時，效率和效果都會提升，學習過程就更不用懷疑注意力的重要了。還有，就是注意力不單與學習或工作質素有關，還影響着我們的幸福感。

高度專注提升幸福感

你有否留意到當自己能夠一心於當下，完全投入眼前事物時，會有一種莫名的滿足感。這種狀態就是所謂的「心流」（flow），是一種高度專注下的愉悅體驗。有研究顯示：這不單能提升整體幸福感（well-being），更能令生活積極，直接提升生活品質。

數碼工具湧入資訊 注意力被偷走

然而，今天我們的注意力正面臨前所未有的挑戰。手機、電腦和各種數碼工具已經全面進駐日常生活，我們隨時隨地都不自覺地、不自主地處於大量的資訊中。這些不斷湧入的資訊，分散了我們的注意力，使我們難以保持長時間的專注而忽略了內心的聲音和真正的需求——彷彿我們的注意力被偷走了。我們從網絡上注意到的，究竟有幾多是通過大數據的分析和配對，然後再由手機推送到我們眼前呢？

朋友們，今時今日注意力已變成一種稀有資源，除卻睡眠，人清醒的時間至少佔人生的三分之二吧！你會好好地保護和使用它嗎？或許我們要時不時放下手機，讓心神安靜，重新調配我們稀有的資源，好好與內心摯誠連繫。一旦你有足夠的覺知，你會發現嬌艷的花兒向來都是焦點，而深秋紅葉的驚艷，就是葉子也有成為主角的時候。

文：楊永明

作者簡介：資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第532期]

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