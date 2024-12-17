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副刊
Happy PaMa 教得樂 第532期

Happy Pa Ma

好去處：歎下午茶 與Baz & Friends雪地冒險 聖誕超級早午餐 自製薄餅帶回家

【明報專訊】小朋友，你想過一個紅噹噹、充滿歡樂氣氛的聖誕，還是跟可愛的雪怪在雪地過一個白色聖誕？今個聖誕位於金鐘的香港美利酒店就讓小朋友自己揀，既可與爸媽來個傳統聖誕超級早午餐，一同品嘗豐富美食及參加精彩活動；又或者與連卡佛聖誕吉祥物Baz & Friends吃個雪地冒險之旅下午茶。嫌不夠喉，更可與聖誕老人約會，到他的小屋一窺其日常生活，一次過實現多個聖誕願望！

又到聖誕，連卡佛一班朋友仔Baz & Friends開始出動，今年擁有雪怪的外表但性格平易近人的Baz與小伙伴Mini Baz、時尚女巫Rox以及美食大師Max悄悄潛入香港美利酒店Garden Lounge，陪大家吃個夢幻下午茶！其中Mini Baz化身為煎茶慕絲蛋糕，Max則變身為64%黑朱古力慕絲，賣相非常可愛！此外鹹點有煙熏火雞芝士三文治配紅莓果醬、龍蝦鮮蝦粒迷你竹炭包等，還有如小甜筒的煙熏黑線魚松露奶油迷你脆筒。至於英式鬆餅則換上聖誕主題的薑餅人及紅莓味，上面還有Mini Baz的樣子，非常可愛！於酒店網上商店購買「Baz & Friends雪地冒險之旅」下午茶，更可憑訂單紀錄於連卡佛ifc mall店換領價值$250的限量版Invasion of Baz & Friends畫冊，把Baz & Friends的故事帶回家慢慢欣賞。

玩魔術 扭氣球 臉部彩繪

至於喜歡傳統聖誕大餐的爸媽，一定要在周末或聖誕假期帶小朋友吃聖誕超級早午餐！這個自助餐的內容十分豐富，除了節日必吃火雞及各款聖誕甜品，現場更有魔術、扭氣球、臉部彩繪等專業人員，他們會逐一走到不同的桌子前與小朋友互動，讓他們開開心心吃大餐！同場還可免費參與薄餅DIY工作坊，小朋友挑選心愛的餡料加入pizza後，廚師叔叔會把它放入烤爐，在等候烘焙的2至3分鐘期間，則可親自設計pizza盒子，不一會便能夠把熱辣辣的DIY pizza帶回家與親朋好友分享！

■INFO

「Baz & Friends 雪地冒險之旅」下午茶

日期：即日至2025年1月15日

供應時間：每日下午2:45至4:15及4:30至6:00

價錢：$856/2位，428/1位；另加一（官網訂購送價值$250限量版Invasion of Baz & Friends畫冊一本）

官網預訂：bit.ly/4inIgLp

美利聖誕超級早午餐

日期：即日至2025年1月1日逢周六日及2024年12月24至26日、31日

供應時間：每日中午12:00至下午2:30

價錢：成人$888起，5至11歲小童$498起；另加一

地點：中環紅棉路22號尼依格羅香港美利酒店UG層

The Tai Pan及Garden Lounge

查詢及預訂：3141 8888

■INFO

聖誕老人小屋 ——與聖誕老人會面

日期：12月13至15日及19至26日

時間：平日上午11:00至中午12:00；周六日上午11:00至下午2:00；12月24及26日上午11:00至下午1:00；

12月25日上午11:00至下午1:00、下午2:00至3:00

地點：香港美利酒店2樓

價格：每節$288（每張入場票包括2大2小賓客入場）

預訂：bit.ly/4grDIlg或致電3141 8668查詢

文：顏燕雯

小模特兒：Leila

[Happy PaMa 教得樂 第532期]

相關字詞﹕下午茶 聖誕大餐 聖誕老人 香港美利酒店 聖誕 好去處

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