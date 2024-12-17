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Happy PaMa 教得樂 第532期

Happy Pa Ma

家家有禮：上太空冒險過聖誕

【明報專訊】聖誕節將至，香港挪亞方舟為小朋友準備了一場酷炫的宇宙冒險活動——「星域探旅」！這裏將化身為星際探索基地，讓孩子們在玩樂中學習，啟發他們對航天知識和STEM的興趣。

小朋友可以穿上有型的太空人服裝，跳入「星際太空人訓練營」的模擬駕駛艙內接受訓練，培養應變能力，並走進模擬太空站打卡一番，還可在星際探索區了解太空人如何生活及工作。對於熱愛科技的小朋友，「機械人探月工程」有智能機械人手臂，讓小朋友化身星際地質學家，採集月球岩石，體驗STEM知識的樂趣；至於「無人機星幻歷險」則讓小朋友們駕駛室內無人機，穿越星際障礙，考驗眼力。

挪亞方舟另外特設一個「毛孩小宇宙攝影區」，寵主可以為毛孩穿上太空人主題服裝，拍下萌趣的瞬間，創造難忘的冬日回憶。挪亞方舟度假酒店亦推出「星際翱翔」主題客房住宿套票，讓一家大細在舒適的環境中享受星際主題的住宿體驗，啟發孩子們對宇宙的探索熱情。

■INFO

香港挪亞方舟「星域探旅」

日期︰12月21日至2025年1月1日（逢周六、日及公眾假期）

時間︰上午10:00至晚上6:00

地點︰馬灣珀欣路33號

查詢︰3411 8888

■送挪亞方舟親子套票

香港挪亞方舟送出親子套票予《Happy Pa Ma 教得樂》讀者。名額10個，每人可獲成人及小童入場券各1張連10個遊戲代幣，（圖2）。有興趣的讀者請於12月23日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：聖誕期間，香港挪亞方舟舉辦的宇宙冒險活動叫什麼名字？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第532期]

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