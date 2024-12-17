本周FOCUS．採訪手記：Banding邊緣人 奇招報升中「自行」

「假如A小學的band 1生、B小學的band 1生、C小學的band 1生都心儀區內的X中學，雖然孩子在A小學考全級第30名，屬於band 1生，但如果他自行選擇X中學，肯定落選的」。吳永雄解釋，大部分中學在「自行」只提供約40個學額，當然想盡收天下兵器，因此X中學只會錄取A小學全級首3名、B小學全級首3名、C小學全級首3名，餘此類推。考全級第30名的，便唯有透過下一輪的「大抽獎」，藉填表策略配合運氣，再爭一席位了。

揀選低一個組別學校

他又建議，banding「擲界」的邊緣人，若不想寢食難安至明年7月「大抽獎」公布結果，不妨考慮在「自行」揀選低一個組別的學校，「今年Pre-S1用新數據，又多了『高才通』子女來港升中，太多變數了。如果想早些安心，我建議邊緣人在『自行』選低一個組別的學校，那麼成功率自然增加，而且又會讀得輕鬆些」。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第532期]