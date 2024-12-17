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捷克第二大城市布爾諾 歐洲聖誕之都市集逛不停

【明報專訊】想過白色聖誕，歐洲當然是最好不過的目的地。若再貪心一點，想要一個白色聖誕加聖誕市集，不少人首選德國，其實鄰國捷克也一樣是熱門過聖誕地點。相比享負盛名的首都布拉格，較少人提的捷克第二大城市布爾諾（Brno）原來被評為the European Capital of Christmas 2024。當地歷史名勝處處，踏入12月，更到處洋溢歡欣熱鬧的聖誕氣氛，有多樣的聖誕市集，迷人的聖誕電車，還迎來自由廣場豎立聖誕樹的第100年，趕快到這個2024年歐洲聖誕之都，來一趟獨特的聖誕之旅吧！

空氣中瀰漫着燒烤的誘人香氣，夾雜着熱紅酒的醇厚芬芳，還有遠處傳來的歡聲笑語……歡迎來到布爾諾——這個捷克第二大城市已沉浸於節日歡樂氣氛之中！每年11月下旬開始，布爾諾到處可見迷人聖誕裝飾，大大小小的聖誕市集亦準備就緒，我們由市內最主要的聖誕市集——自由廣場（Náměstí Svobody）開始，展開今次的聖誕之旅！

自由廣場是當地最廣為人知的景點，氣氛非常熱鬧。走進廣場，首先映入眼簾是那棵達2層樓高的聖誕樹。高聳的聖誕樹掛滿奪目燈飾和彩球，在夜空中閃爍着璀璨光芒，為整個廣場增添了節日的喜慶氣氛。據說在廣場豎立聖誕樹的發起人是捷克作家Rudolf Těsnohlídek，他與朋友在森林中救出一個被遺棄的小女孩，因而令他決心幫助那些被遺棄的孩子。1924年，他在廣場上裝飾了第一棵聖誕樹，並在樹下放置捐款箱，為孩子們籌集善款。這個美好傳統延續至今剛好踏入100年，如今這份愛與希望的種子已經茁壯成長，成為布爾諾聖誕市集不可或缺的一部分。

歎特調熱飲做善事 溫暖人心

廣場上人頭攢動，舞台上的聖誕音樂會、戲劇表演和兒童節目輪番上演。而四周滿佈各式各樣的攤位，擺滿當地傳統手工藝品，如精緻的聖誕掛飾、色彩鮮艷的編織圍巾、造型獨特的蠟燭和傳統木製品等；還有香氣四溢的當地美食如薯餅、特色豬肉、香腸、各種甜食，當然少不得來一杯熱騰騰的熱紅酒（mulled wine），手捧一杯逛市集，正！除了熱紅酒之外，不要錯過布爾諾獨有的Turbomošt，這是由蘋果汁和蘋果蒸餾酒製成的特調熱飲，在城內所有聖誕市場均可找到它的蹤迹。記者試飲，它的味道帶甜，散發淡淡蘋果香，喝下去整個人也暖笠笠。

喝完後，千萬不要扔掉杯子！杯上的鱷魚圖案，可是布爾諾的吉祥物「布爾諾龍（Brno Dragon）」，是當地的一種傳說生物。據說從前有一隻巨大的惡龍經常襲擊布爾諾的居民和他們的家畜，造成極大恐慌和損失。後來一名屠夫想出妙計，將大量石灰放入動物毛皮製成的袋子中，誘使惡龍吞下，終將其殺死。走過舊市政廳，還能看見其標本懸掛在天花板上。不過看到的人就會知道，所謂的「惡龍」其實只是一條鱷魚吧！而這隻鱷魚主題杯子是出自一項別出心裁的公益活動，每杯熱飲會包含50捷克克朗（約16港元）的按金，你可選擇將杯子留作紀念，或退還換回按金，甚至可到Daruj Kelímek攤位，將按金捐出作慈善用途，為聖誕增添更多意義和溫暖。

坐限定聖誕電車穿梭各市集

今年自由廣場上還多了一個BRNO Logo實時裝置，這個裝置逢周五至日下午至晚上時段開啟，是一部可連接愛爾蘭沃特福（Waterford）的即時相機，裝置開啟時可跟Waterford那邊的人打招呼，一起過聖誕！吃喝玩樂逛完一圈，以為這就完了？布爾諾的聖誕市集可不止一個，一於乘坐限定聖誕電車去其他市集！這輛裝飾得美輪美奐的電車，在即日至12月23日每天下午1時至晚上8時半穿梭於各市集之中。坐在車上，你可以舒服地欣賞沿途的聖誕燈飾和歡樂景象，輕鬆前往其他市集。●

●旅遊錦囊

入境要求：持有效香港特區護照毋須簽證

匯率：1捷克克朗（CZK）約兌0.33港元

航班：12月份香港往返捷克，瑞士國際航空經瑞士轉機至布拉格，票價約9788港元起（連稅及附加費）

交通︰從布拉格乘火車至布爾諾，票價約329捷克克朗（約107港元）起；乘巴士至布爾諾，票價約297捷克克朗（約97港元）起；火車及巴士車程均約3小時

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕聖誕 布爾諾（Brno） 捷克 聖誕市集

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