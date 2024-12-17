●旅遊情報：飛機商務艙「包廂」小天地 24吋4K靚芒睇戲

12月初記者試坐全新爾雅商務客艙到東京，甫進商務客艙，已見45個以反魚骨式排列的廂座，每個廂座用上多種淺色物料搭配而成，營造放鬆舒適的氣氛；每廂座均有獨立趟門，而中間兩個廂座之間亦加裝趟門，大大提高乘客的私隱度，最適合MBTI性格測試中的I人，大可獨立於自己的小天地中；當然若你鄰座是至親好友，亦可打開趟門閒話家常。而新廂座亦提供更多儲物空間，例如在小儲物櫃前方的平台內藏暗格，乘客可存放智能手機或藍牙耳機等隨身物件。另外平台面板下藏有無線充電設備，與扶手下方多個充電插頭，可同時為多部電子產品充電。

雖然空間不算十分寬敞，但勝在其他硬件搭夠，最令人耳目一新的改動是，每個廂座內設24吋4K觸控式屏幕及全新機上娛樂操控界面，畫質上固然改良不少，最抵讚的是新屏幕觸控靈敏，無論直接觸控或使用有線控制器，操控反應都能讓乘客在心平氣和狀態下快速揀選出想收聽或收看的節目，不會「撳極都撳唔到」。與舊屏幕相比，最大差異是新屏幕的高對比度保留了影像光暗位內更多細節，在觀看驚悚片《異形：羅穆盧斯》，抱面體（Facehugger）在水道襲擊角色的情節時，便不再似在聽廣播劇般只能聞船員慘叫聲而不見其遇害過程，投入感大增。此外，國泰亦同步在客機上加入48個特選經濟客艙座位，每行座位採用「2+4+2」設計，座位空間及乘坐感比經濟客艙舒適。選乘特選經濟客艙乘客可享較優先的寄存行李、登機待遇。●

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全新爾雅商務客艙

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