東京人氣燈飾打卡靚位 六本木漫步「星河」迎聖誕

東京未必能給你一個白色聖誕，但在寒冬下感受節日氣氛，對於香港人來說，還是值得期待的。

集文化及藝術活動於一身的六本木之丘，由於其地理位置靠近東京鐵塔，素來極受遊客歡迎。特別是每到聖誕，區內多個不同地點如六本木櫸坂通街道、東京中城、66 Plaza都有不同聖誕裝飾及活動，人氣非常鼎盛，所以如想在東京感受冬日浪漫氣氛，必須在晚上來體驗一下。六本木之丘聖誕活動早於2003年開始，當時主導六本木之丘都市重建計劃的物業管理公司「森大廈株式会社」率先在這區舉辦Keyakizaka Illumination Snow & Blue慶祝活動，除了在疫情期間停辦，至今已舉辦了18屆。

天橋避人潮 捕捉鐵塔理想構圖

第一站我們來到朝日電視台旁邊、長約400米的六本木櫸坂通，主辦單位將近90萬枚LED燈，統統掛在街道兩旁種植的樹上，營造出樹木被大雪覆蓋而變得亮白的冬夜景色。不過真正令街上人山人海的理由，全因這裏有多個位置可直接看到東京鐵塔，吸睛的構圖已成為六本木之丘的聖誕生招牌。雖然不少遊客趁着行人過路燈轉綠時冒險衝到馬路中央打卡，但因打卡者眾加上時間太短，未必能拍出理想構圖。記者認為可走上六本木之丘廣場旁的天橋拍攝，雖然這條天橋也是遊客必爭之地，但勝在總有移動至最前排的時機，這樣便有更多時間構圖及打卡。而在官方網站（bit.ly/3ZJ8ReF）上亦有推介5個打卡靚位，當中又以Tiffany珠寶店外位置的構圖最好。大家必須注意櫸坂通的燈飾只於下午5時至晚上11時之間亮起，而且最後亮燈日期為12月25日晚上11時，想打卡就要抓緊時機。另外，在六本木之丘廣場後方的大屋根廣場（O-YANE Plaza）內還有聖誕市集，雖然攤檔不多，但也可順道參觀。而毗鄰六本木之丘廣場、有大型藝術品Maman大蜘蛛坐鎮的66 Plaza，聖誕燈飾範圍雖然較小，但也有兩個不錯打卡位，除了可站在大蜘蛛前拍攝，還可走到大蜘蛛後方一條通道上，由於兩旁被掛滿彩色燈泡的樹木較為密集，人站在兩列樹木之間，便能拍出星光璀璨的燈飾相。

花園幻彩「飄雪」效果出色

另一個在六本木地區內的人氣聖誕燈飾景點，就是位於東京中城（Tokyo Midtown）1樓戶外的Midtown Garden，商場特別將這個花園佈置成夢幻飄雪樂園供遊客免費入場打卡，除了有24萬個變色燈炮，內裏還有定時噴出煙霧或細小肥皂泡的裝置，讓遊客恍如置身漫天飄雪之下。不過現場環境頗昏暗，如沒有閃光燈、LED燈或腳架輔助，未必能拍攝出理想的人像相。事實上，現場燈光加上模擬飄雪效果相當出色，這時不妨先放下手機，全心享受美妙的聖誕景色。

六本木之丘廣場、66 Plaza、大屋根廣場

交通：可乘搭東京Metro日比谷線，在六本木駅下車

網址：bit.ly/3ZJ8ReF

東京中城

交通：可乘搭都營大江戶線，在六本木駅下車

網址：bit.ly/49rrR4u

●旅遊錦囊

入境要求：持有效香港特區護照毋須簽證，可於bit.ly/3TE6mHj網上辦理入境審查、海關申報

匯率：100日圓約兌5.1港元

航班：12月份，香港往返東京成田機場，國泰航空票價約2924港元起，特選經濟客艙及商務艙分別10,344港元起及15,054港元起（連稅及附加費）

查詢：www.cathaypacific.com

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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