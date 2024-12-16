港大兒科前線：兒童煩躁怕熱手震 或甲亢作怪

青春期發病高峰 多有家族史

什麼是甲亢？兒童也會患甲亢？

頸部有一個器官叫甲狀腺，是屬於內分泌器官。甲狀腺會因應身體需要製造適當分量的甲狀腺素，幫助生長、控制新陳代謝和調節鈣質。甲亢（甲狀腺亢奮）是指甲狀腺素分泌過多。

如甲狀腺素分泌過多，新陳代謝就會變快，導致心跳加快、手震、怕熱、大汗、失眠、專注力不足、情緒緊張、焦慮或易怒，還有食慾增加但體重減輕等症狀。嚴重時還有可能引致心衰竭。

甲亢可發生在任何年齡，並在青春期達到高峰。女性患甲亢機率比男性高，患者大部分有家族史，九成由格雷氏症（Graves disease）引致。在16歲以下兒童中，格雷氏症發病率為1:100,000。其他可引致甲亢的原因還有：甲狀腺發炎、藥物影響、腦下垂體失調、甲狀腺腫瘤等。

格雷氏症是自體免疫系統疾病，患者的免疫系統製造抗體自我攻擊，使甲狀腺腫脹並分泌過多甲狀腺素。除了攻擊甲狀腺，自身甲狀腺抗體也常攻擊眼部，引致眼部突起。醫生會為患者抽血檢驗甲狀腺素、甲狀腺激素及抗體水平，並安排甲狀腺超聲波來確診格雷氏症。

用藥或手術 減甲狀腺素分泌

治療方面，首要針對紓緩症狀，例如用藥物控制心跳手震。此外，要降低甲狀腺素的產生，減輕症狀，並使甲狀腺功能恢復正常。治療方法有以下幾種：

1.抗甲狀腺藥物：抑制甲狀腺素的合成，降低甲狀腺的活性

2.放射性碘治療：摧毁過量的甲狀腺組織，減少甲狀腺素的分泌

3.甲狀腺切除手術：切除部分或全部甲狀腺，使甲狀腺素迅速減少

每種治療方法都有利弊，要因應臨牀情况而選擇合適治療。因此，如懷疑孩子患甲亢，應馬上找醫生評估。

文：施頴珊

（香港大學兒童及青少年科學系臨牀實務助理教授）

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