明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

港大兒科前線：兒童煩躁怕熱手震 或甲亢作怪

【明報專訊】13歲欣欣近3個月食慾大增，但儘管食物攝取量增加，體重卻不斷下降。近兩個月，她常常很煩躁，會因很小事情而大發脾氣。她還很怕熱，常常出汗並手部發抖，最近兩周覺得心悸並失眠。家人還發覺欣欣頸部愈來愈腫脹，眼球愈來愈突出；他們起初以為這是欣欣進入青春期的轉變，但因情况愈來愈嚴重，決定帶欣欣看醫生。最後，欣欣確診為甲亢。

青春期發病高峰 多有家族史

什麼是甲亢？兒童也會患甲亢？

頸部有一個器官叫甲狀腺，是屬於內分泌器官。甲狀腺會因應身體需要製造適當分量的甲狀腺素，幫助生長、控制新陳代謝和調節鈣質。甲亢（甲狀腺亢奮）是指甲狀腺素分泌過多。

如甲狀腺素分泌過多，新陳代謝就會變快，導致心跳加快、手震、怕熱、大汗、失眠、專注力不足、情緒緊張、焦慮或易怒，還有食慾增加但體重減輕等症狀。嚴重時還有可能引致心衰竭。

甲亢可發生在任何年齡，並在青春期達到高峰。女性患甲亢機率比男性高，患者大部分有家族史，九成由格雷氏症（Graves disease）引致。在16歲以下兒童中，格雷氏症發病率為1:100,000。其他可引致甲亢的原因還有：甲狀腺發炎、藥物影響、腦下垂體失調、甲狀腺腫瘤等。

格雷氏症是自體免疫系統疾病，患者的免疫系統製造抗體自我攻擊，使甲狀腺腫脹並分泌過多甲狀腺素。除了攻擊甲狀腺，自身甲狀腺抗體也常攻擊眼部，引致眼部突起。醫生會為患者抽血檢驗甲狀腺素、甲狀腺激素及抗體水平，並安排甲狀腺超聲波來確診格雷氏症。

用藥或手術 減甲狀腺素分泌

治療方面，首要針對紓緩症狀，例如用藥物控制心跳手震。此外，要降低甲狀腺素的產生，減輕症狀，並使甲狀腺功能恢復正常。治療方法有以下幾種：

1.抗甲狀腺藥物：抑制甲狀腺素的合成，降低甲狀腺的活性

2.放射性碘治療：摧毁過量的甲狀腺組織，減少甲狀腺素的分泌

3.甲狀腺切除手術：切除部分或全部甲狀腺，使甲狀腺素迅速減少

每種治療方法都有利弊，要因應臨牀情况而選擇合適治療。因此，如懷疑孩子患甲亢，應馬上找醫生評估。

文：施頴珊

（香港大學兒童及青少年科學系臨牀實務助理教授）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕甲狀腺亢進 甲狀腺素 甲狀腺 兒科 甲亢 健康 港大兒科前線

上 / 下一篇新聞