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健康

癌治準繩：癌症治療 運動不可或缺

【明報專訊】近20年，癌症治療進入了一個新里程碑，無論是傳統化學治療或放射治療，還是標靶藥物或免疫療法，都取得了突破進展。病人除了積極治療、均衡飲食，適量、規律的運動在整個癌症治療過程中，扮演舉足輕重的角色。運動對第三、四期癌症患者及康復者尤為重要。

1. 加強體能應付副作用

早期癌症大多以根治手術為治療方向；第三、四期患者則需要接受其他治療，以消除體內癌細胞。良好體能可幫助患者應付治療期間的副作用，讓整個治療變得順利。

2. 阻力訓練提升肌肉質量

癌症患者患肌少症機率比一般人高。肌少症是指隨年紀增長，肌肉質量減少，肌肉力量與體能表現因而下降。癌症患者需接受高强度治療，化療藥物的副作用令食慾降低，更容易出現脂肪消耗和蛋白質流失，加上身體虛弱、乏力，活動力下降致肌肉流失。研究發現有肌少症的癌症病人，普遍較多出現更嚴重的化療副作用，影響存活期。運動訓練是對抗肌少症最有效方法之一，阻力訓練能讓肌力進步及肌肉質量提升。

3. 改善生活緩解不適

不少醫學研究證實，在癌症治療前後有適量運動，對癌症相關的疲憊、情緒、身體功能等都有莫大益處。港大醫學院護理學院於2018至2022年期間，做了一項為期4年的追蹤研究，發現定期耍太極或做帶氧運動的晚期肺癌患者，在睡眠質素、心理健康、身體功能皆有正面影響，疲勞感也較對照組小，患者1年存活率亦有所提升。運動比藥物更能幫助患者減少疲勞感。

4. 預防淋巴水腫

有些癌症患者的淋巴結會因手術被切除，或受腫瘤、放射治療影響。適當運動有助淋巴回流，預防、緩解淋巴水腫。

5. 減復發風險

在康復期持續運動，有助降低癌症復發率，並讓患者能更快及以更好的狀態恢復日常生活。

依病情跟醫生商議合適運動

一般人認為癌症患者在接受治療時，應多加休息，消耗體能的運動要盡量避免。美國運動醫學會（American College of Sports Medicine）則建議癌症患者和康復者做以下運動：

•伸展運動：可以增進柔軟度，每周最少2至3次

•阻力/重量運動：有助增加肌肉力量，如舉啞鈴或水樽、伏地挺身、仰臥起坐，每周2至3次，包括訓練目標肌肉群，可以先由低阻力開始

•有氧運動：提升心肺耐力，如走路、太極拳、慢跑、游泳，每周150分鐘中強度或70分鐘高強度運動

如癌症康復者可以每周做150分鐘中等強度的心肺功能運動，另加兩天負重運動訓練，則更為理想。此外，癌症病人和康復者應按自己情况，與醫生商議合適運動，盡快建立恆常運動習慣。即使每天只做一點運動，也總比沒有的好。剛開始時，不宜操之過急，循序漸進，按身體情况而調整目標。運動無論在防癌、接受癌症治療前後、康復階段及提高存活率皆有一定裨益。不要遲疑，現在就開始「動」起來吧！

文：戴燕玲（香港大學臨牀腫瘤學系「家支援」資深護師）

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相關字詞﹕癌症治療 運動 癌治準繩

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