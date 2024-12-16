明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

兒言自得：禍兮福之所倚，福兮禍之所伏

【明報專訊】「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏」這兩句話出自老子，意思是禍福無門，本來是好事可能演化為壞事，但有時大家以為是禍事，卻可能為當事人帶來好運；和成語「塞翁失馬」意思相近。有人生經驗的人士一定能體會這話的意思，在醫療界服務多年的我輩，也不會例外。

今年11月30日，香港衛生署趁着翌日（12月1日）是世界衛生組織的世界愛滋病日，舉辦了「全球同抗愛滋病運動2024」啓動禮，紀念40年前，衛生署和各個非政府組織，因應香港本土呈報了第一宗愛滋病個案，開始一起合作對抗愛滋病；並向市民推廣該署主辦的本港首個HIV測試月，呼籲曾有性行為人士最少做一次愛滋病毒檢測，盡早鑑定自己的HIV狀况，利人利己。

典禮當然有演講嘉賓，其中一名講者憶述1980年代，一群患血友病（haemophilia）病童，因接受了受愛滋病毒污染的凝血因子（coagulation factor），不幸感染了愛滋病，更令我想起老子的至理名言。

血友病是一種X染色體的隱性遺傳病，因此患者大部分是男性。患者因為身體缺乏凝血因子，血管破裂後無法形成血塊來止血，以致即使輕微受傷也會流血不止。除了創傷後大量出血，患者比常人更容易患上關節積血和腦積血，造成永久關節變形僵硬，以及各種程度的腦神經病變，致命的腦出血和內臟出血也時有發生。

治療血友病，最主要是為病人補充凝血因子。現在已有基因工程製造全合成製劑，但當年我剛出道時，凝血因子的來源，只有正常捐血者的血液。我還記得當年在九龍區一所政府醫院當實習醫生，那裏只有冷沉澱血漿（cryoprecipitate）可用，那是從本地捐血者所捐新鮮血液提取出來的血漿，凝血因子濃度低，要大量注射，才足夠提升病者血內的凝血因子。新鮮血漿供應有限，只能在病人有出血徵狀時才使用，有時更因血庫缺血，無法提供治療，現在流行的預防性注射凝血因子，那是想也不用想了。

本來較先進治療 卻帶來噩夢

翌年我轉到港島一所政府醫院接受兒科培訓，發覺兩所醫院貧富原來有點懸殊，這裏用來治療血友病的，竟是從美國進口，售價高昂的凝血因子製劑，這是藥廠把多個（多至數萬名）捐血者血漿濃縮提煉出來的凝血因子製劑，再包裝分瓶出售，只需注射小量，便可有效地補充病者血內的凝血因子。當時我只想，港島醫院病人能享用這麼先進的治療，比起九龍區那醫院的病人幸福多了。至於為什麼兩所醫院同是香港市民，待遇有這麼大的差距，當時少不更事，不懂得發問。

1982年，美國發生了全球首宗血友病病人因愛滋病逝世，以後陸續有同類案例出現，終於找出元兇是藥廠大量生產帶有愛滋病毒的凝血因子製劑。當年還未有方法檢測捐血者是否攜有愛滋病毒，藥廠把多名捐血者血漿混雜在一起提煉，其中有部分人士是帶病毒者一點也不出奇。香港也有61名血友病患者不幸受到愛滋感染。想來他們多曾接受濃縮凝血因子治療，本來是較先進的治療，卻為他們帶來噩夢。

現在用於治療血友病的凝血因子已通過檢測，經過熱處理消毒等步驟，安全度毋庸置疑。不過「前事不忘，後事之師」，任何新藥物或療法，安全是首要考慮。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕霍泰輝 愛滋病 愛滋病病毒 兒言自得

上 / 下一篇新聞