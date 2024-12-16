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健康

提升生活質素 助氣機通暢 與慢性痛症和解

【明報專訊】不少人經常被慢性痛症困擾身心。慢性痛症的中醫機理多與身體內部失調有關，具體可分為「不通則痛」和「不榮則痛」兩類。

不通則痛是指病邪停聚經絡，妨礙氣血運行，出現氣滯、血瘀，繼而造成刺痛、燒灼痛、觸電樣痛等感覺相對強烈的疼痛，屬於實證。不榮則痛是指因年老、久病、積損等原因，以致身體氣血不足，經絡空虛，筋脈失養，可出現長時間的隱隱作痛，在勞累時痛感加劇，痛楚在按摩、熱敷後可稍微緩解，屬於虛證。

慢性痛症是指超過12周的反覆疼痛，病情時好時壞，反映身體出現持續損傷，以致神經系統不斷接收到疼痛信號。反覆發作的關節炎、類風濕關節炎、偏頭痛、纖維肌痛、帶狀疱疹（生蛇）後遺神經痛、癌症疼痛，都是臨牀常見的慢性疼痛例子。

痛症反覆發作致焦慮 陷惡性循環

實證疼痛的中醫治療強調祛邪、行氣活血化瘀，常用中藥包括有祛邪通絡作用的桂枝、秦艽、威靈仙等，以及有行氣活血化瘀作用的三七、香附、延胡索、沒藥等，方劑如身痛逐瘀湯、失笑散。虛證疼痛的治療以補益氣血扶正為主，常用中藥如當歸、人參、黃芪、丹參等，方劑如四物湯、獨活寄生湯。

針灸治療也可用於改善慢性痛症，有暢通經絡、調整氣血運行的效果。具體治療方案可根據慢性疼痛性質和部位，在痛處周圍近部取穴施針，或沿經絡循行或辨證選用離開痛處的遠部穴位治療。對於慢性疼痛在夜晚、勞倦或感受風寒時加重者，可配合局部艾灸或熱敷，可溫經通絡，促進氣血運行。屬於筋骨關節疾病的痛症，可採用推拿手法治療理筋正骨，紓緩痛楚。

話雖如此，不少慢性痛症在臨牀上其實相當棘手，因為疼痛這種主觀感受不止關乎身體的損傷，還包括一大堆連帶的精神心理障礙，乃至社會問題等，病因機理複雜，遠非單純醫理上的疾患，這些因素都會影響身體機能失調。長期疼痛帶來不良感受有可能影響患者的胃口、睡眠，妨礙工作和日常生活，甚至由於痛症反覆發作，屢醫不效，引起抑鬱或焦慮的情緒，從而令痛感加劇，加重失能，疼痛更難消退。

調整五臟六腑 兼顧精神心理

看待慢性痛症，中醫強調要整體調治，所謂整體，不止要綜合辨證，全面調整五臟六腑的陰陽氣血，還要兼顧患者的精神心理狀態、適應社會的能力等，這不止關乎醫術和理論，還講究治病的藝術，醫者要做到以同理心全人醫治。

面對持續難解的慢性痛症，尤其是涉及神經受損，如患者一味抱着務求快速止痛的期望（不論是透過西醫、中醫或其他治療手段），不僅在實際上難以達成，有時候這種執著也可能導致患者不停去尋醫問藥，耗費時間金錢，結果最終帶來失望、無助的負面情緒，於患者無益。慢性痛症的治療目標，應該首要放在盡可能提升生活質素、改善能力，盡量減輕疼痛對工作起居的影響，再為身體康復逐步解除疼痛製造有利的條件。患者要學習與慢性痛症和解。從中醫角度，這種應對慢性痛症的取態也有助氣機調達通暢，減輕瘀滯，有助減少痛感及引伸的不適。

疼痛時深呼吸 分散注意力

實踐方面，建議患者要對自己的慢性疼痛有正確認知，理性分析資訊，摒棄渴求靈丹妙藥等不切實際想法，對療效的期望要擺脫「痛與不痛」的二元思維。面對疼痛時的不適感要嘗試學習放鬆，例如做其他事情分散注意力、深呼吸等，過分專注在疼痛上容易強化痛感。患者平日亦要學習自我鬆弛，如靜坐、冥想、正念、做溫和的伸展動作等，減輕壓力和緊張，使心平氣和，緩解躁煩不安感，有助減輕疼痛發作的頻率和程度。多與身邊的家人、值得信任的朋友或專業人士分享感受，不要胡思亂想或鑽牛角尖，有需要時應主動尋求輔導協助。透過加入病友互助小組，同路人互相扶持鼓勵，分享心得經驗，可以幫助患者更積極面對不適。

在日常飲食方面，患者宜清淡均衡，減少進食辛辣、煎炸、炒爆等刺激食物，以防身體過度亢奮或上火而加重痛楚。保持規律作息和養成運動習慣，有調暢氣血、舒展身心的作用。

中醫調治方面，除針對經絡瘀滯或氣血不足的治療策略以外，可根據患者的實際困擾情况，配合改善脾胃運化、安神、疏肝解鬱、鎮靜等，常用中藥如柴胡、白芍、酸棗仁、柏子仁、玫瑰花、龍骨、牡蠣等，方劑可選用逍遙散、柴胡疏肝散、歸脾湯等。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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