俠醫仁心：但開風氣不為師

鍾尚志教授在1985年開創Hong Kong Live Endoscopy時已非常重視會議質素，我們的團隊秉承了這個傳統和精神，在會議舉行前半年已着手籌備，精心挑選和邀請世界頂尖的內鏡專家，總動員內鏡中心的醫生和護士，從準備病例、手術儀器、介紹病史以至轉播畫質和程序都一絲不苟。我從當實習醫生開始到初級醫生，及後成為教授時都一直在不同崗位上參與會議的籌辦，很多人生第一次經歷都是在這個會議中發生，包括在數百人前第一次演示內鏡黏膜下剝離術，以及完成世界首例的機械人內鏡手術。

藉演示傳授課本以外技術

我在當初級醫生時，其中一個重責是對病人解釋手術演示和轉播教學。香港病人一般都能接受由世界頂尖內鏡專家為他們做手術，由於會議揀選的病例絕非簡單，由頂尖專家操刀，困難的病症一般都能迎刃而解。還記得一名病人在做胰臟切除手術後，因胃胰腺管脗合口收窄而引發重複胰腺炎。當年香港內鏡團隊束手無策，我們便邀請了一名世界內鏡權威在會議上成功利用內鏡超聲波創造新的胰腺管入口，病人從此不再需要因數個月出現一次的胰腺炎而重複入院！在身分保密前提下，病人亦十分願意轉播手術過程，令世界各地的內鏡醫生從中學習，水平得以提升。

中大醫學院和香港消化系內視鏡學會對內地內鏡發展亦有着重大影響和貢獻。內地在上世紀80年代初開始發展內鏡診斷和治療，很多內鏡技術包括逆流膽管鏡都是從香港引進，現在蜚聲國際的內地內鏡專家，很多都曾參與內鏡年會和在威爾斯親王醫院內鏡中心接受培訓。還記得2006年我第一次被邀請到上海參加內鏡會議，順利完成我在內地第一例內鏡黏膜下剝離術演示，發現自己以普通話交流比手術操作困難，因我成長年代在香港生活只需要用英語或廣東話，偶爾在內鏡會議台上演說時，大會主持因聽不懂我那富有「強烈廣東特色的普通話」而要求我說回英語。看着台下過千張內地醫生期盼的面孔，我立志學會他們能聽懂的普通話！20年前工作已很繁忙，沒有時間正式上課學習，半途出家的我只能靠開車時聽歌學普通話，當年選擇不停地聽天王周杰倫的歌，因我認為如能聽得懂周董的歌，普通話水平應不會太差吧！另外，每當我出席內地會議時，都會從早到晚待在會場細心聆聽所有講課，從而學習醫學專用名詞的普通話說法，現在我的普通話勉強能應付所需的溝通和交流，不會再被勸退說回英語！

威爾斯親王醫院內鏡中心團隊有着一股看不到的吸引力，能和世界上最頂尖的專家合作，無數海內外專家在我們的中心工作後，都讚歎有賓至如歸的感覺！內鏡中心掛着一幅字畫「但開風氣不為師」，也許這最能代表整個中大——威爾斯腸胃內外科團隊「敢於創新且謙卑受教」的精神！

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

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