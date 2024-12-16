明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

中醫角度：八旬翁團拜麻將耍樂 「食糊」心臟病發

【明報專訊】長者日常生活較平淡，活動範圍多數是居所附近商場或公園。節日期間，多了跟家庭成員外出聚餐，來回動輒4、5小時，活動量大增，對長者身心可能有頗大負擔。註冊中醫曾覺知分享一個案例，一名年逾80歲病人於農曆新年期間心臟病發作，「他跟很多長者一樣，有三高問題，但認知能力良好。某年大年初一下午跟一眾親友團拜喝茶後，就開始打麻將直到晚上，怎料『食糊』時竟心臟病發作」。年老體虛加上長期病，活動虛耗不少精力及體力，加上打麻將令心情激動，影響氣血運行致心臟病發作。

曾覺知指出，瑞典研究發現冬天假期過後，心臟病病發率特別高，結果跟中醫理論相當脗合。

1.寒邪內侵

瑞典的研究合乎中醫病理學「寒凝氣滯」的理論。「從中醫角度，寒邪內侵，一旦吸入外在環境的凍空氣，體內氣血會被凝滯，氣血運行變差，甚至出現氣血不通，較容易誘發心臟病。故天氣愈寒冷，心臟病病發率愈高。」

對策：中醫典籍《諸病源候論．心痛病諸侯》所載，「心痛者，風冷邪氣乘於心也」，想減低心臟病發作風險，不宜受寒冷侵襲，冬天要時刻保持溫暖和空氣流通，尤其是穿著短衫短褲運動後，更要注重保暖，建議加添風褸或薄身外套。

2. 年老體虛

瑞典研究發現75歲以上長者，心肌梗塞風險較高。曾表示，雖然中醫並無指明心肌梗塞高危的歲數，但人過半百，腎氣一般開始減弱，腎氣不足，五臟六腑得不到足夠的氣血，功能自然變差。心臟氣血不通暢，大大增加胸痹心痛的風險。

對策：年老體虛是不爭事實，別以為有長期病的長者要小心，就算身體狀態理想的長者，歡度節日也要適可而止，盡量保持克制，體力及精神方面均不要過分虛耗。

3. 飲食不當

瑞典研究發現節日期間飲酒等影響心臟健康。曾指出，不少應節美食均屬肥甘厚味（即肥膩、甜膩、重口味的食物），從中醫角度，肥甘厚味會損傷脾胃，運化失行，導致濕氣重，聚濕成痰，阻礙心臟氣血流動，繼而增加心肌梗塞風險。

對策：為免影響脾胃消化，應採用少油、低糖、低鹽的清淡飲食模式，多吃水果及富含纖維食物，保持大便通暢。亦應戒煙，少飲酒。

4. 情志失調

假日多聚會，人與人摩擦亦多；另外，節日氣氛高漲，令人興奮，玩得晚，這些都可能增加心肌梗塞風險。曾表示，情緒確是增加心臟病一個相當重要因素。中醫認為怒傷肝，突發巨然大怒，令肝的陽氣升發太過，引致肝鬱、氣滯，氣血不通暢會阻礙心臟運行。就算十分開心，亦不代表有利於心臟健康。中醫經典著作《雜病源流犀燭．心病源流》有云：「喜之氣能散外，餘皆令心氣鬱結而為痛也。」指開心會令心氣渙散，心氣不能夠集中為心臟提供養分，就會導致心臟功能下降，所以中醫有「喜傷心」的說法。

對策：從中醫角度，無論情緒處於大怒或大喜，對心臟健康毫無好處，所以保持心境恬靜、平和是很重要。

[健康]

上 / 下一篇新聞