中醫角度：八旬翁團拜麻將耍樂 「食糊」心臟病發

曾覺知指出，瑞典研究發現冬天假期過後，心臟病病發率特別高，結果跟中醫理論相當脗合。

1.寒邪內侵

瑞典的研究合乎中醫病理學「寒凝氣滯」的理論。「從中醫角度，寒邪內侵，一旦吸入外在環境的凍空氣，體內氣血會被凝滯，氣血運行變差，甚至出現氣血不通，較容易誘發心臟病。故天氣愈寒冷，心臟病病發率愈高。」

對策：中醫典籍《諸病源候論．心痛病諸侯》所載，「心痛者，風冷邪氣乘於心也」，想減低心臟病發作風險，不宜受寒冷侵襲，冬天要時刻保持溫暖和空氣流通，尤其是穿著短衫短褲運動後，更要注重保暖，建議加添風褸或薄身外套。

2. 年老體虛

瑞典研究發現75歲以上長者，心肌梗塞風險較高。曾表示，雖然中醫並無指明心肌梗塞高危的歲數，但人過半百，腎氣一般開始減弱，腎氣不足，五臟六腑得不到足夠的氣血，功能自然變差。心臟氣血不通暢，大大增加胸痹心痛的風險。

對策：年老體虛是不爭事實，別以為有長期病的長者要小心，就算身體狀態理想的長者，歡度節日也要適可而止，盡量保持克制，體力及精神方面均不要過分虛耗。

3. 飲食不當

瑞典研究發現節日期間飲酒等影響心臟健康。曾指出，不少應節美食均屬肥甘厚味（即肥膩、甜膩、重口味的食物），從中醫角度，肥甘厚味會損傷脾胃，運化失行，導致濕氣重，聚濕成痰，阻礙心臟氣血流動，繼而增加心肌梗塞風險。

對策：為免影響脾胃消化，應採用少油、低糖、低鹽的清淡飲食模式，多吃水果及富含纖維食物，保持大便通暢。亦應戒煙，少飲酒。

4. 情志失調

假日多聚會，人與人摩擦亦多；另外，節日氣氛高漲，令人興奮，玩得晚，這些都可能增加心肌梗塞風險。曾表示，情緒確是增加心臟病一個相當重要因素。中醫認為怒傷肝，突發巨然大怒，令肝的陽氣升發太過，引致肝鬱、氣滯，氣血不通暢會阻礙心臟運行。就算十分開心，亦不代表有利於心臟健康。中醫經典著作《雜病源流犀燭．心病源流》有云：「喜之氣能散外，餘皆令心氣鬱結而為痛也。」指開心會令心氣渙散，心氣不能夠集中為心臟提供養分，就會導致心臟功能下降，所以中醫有「喜傷心」的說法。

對策：從中醫角度，無論情緒處於大怒或大喜，對心臟健康毫無好處，所以保持心境恬靜、平和是很重要。

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