聖誕新年狂歡狂食 心臟病發風險高15%

節慶假期在即，為保心臟健康，難道要拒絕放假？如何健康與假期兼得？

瑞典有研究分析該國1998至2013年間，283,014宗心臟病發作數據，找出聖誕節、國定假日、體育賽事和時間因素等與心肌梗塞（又稱突發心臟病）的關係。研究結果刊載於2018年《英國醫學雜誌》。研究發現，平安夜、聖誕節、Boxing Day和元旦心臟病發作風險，比12月其他日子高15%。估計與過量飲酒進食，夜間暴露在寒冷天氣下，或睡眠不足等外圍壓力因素有關。另外，大多數瑞典人在平安夜舉行聖誕家庭聚會，研究人員發現當晚10時心臟病發作風險最高，估計家庭聚會可能會導致社交壓力，容易發生爭吵及引發衝動情緒。研究亦觀察到75歲以上糖尿病和冠狀動脈疾病患者，出現心肌梗塞風險最高。

每低1℃ 心臟病發風險增兩成

冬季向來是心血管疾病好發的季節，心臟科專科醫生謝德新引述2010年《英國醫學雜誌》一項研究指出，冬天溫度每降低1℃，未來1個月心臟病發機率增加20%。

而上述瑞典研究結果指向幾個冬季節慶假期，謝德新估計因為寒冷天氣導致血管收縮，令血壓升高，再加上外圍壓力因素，例如過度飲食、緊張情緒等，進一步加重心臟負荷，增加急性心肌梗塞的風險。

節日假期如伴隨豐盛大餐及大量酒精，心臟需要額外向消化系統供應更多血液，以應付胃腸道大量消化工作。再者節日期間不停玩樂，導致情緒高漲，加上缺乏睡眠，令身體分泌更多壓力荷爾蒙，導致心率加快及血壓上升，增加心臟負擔。尤其是有血管斑塊不穩定（即動脈粥樣硬化斑塊）人士，更容易受到這些外圍因素影響而引發血栓，急性心肌梗塞隨時一觸即發。

歡度節慶之餘，別忘記冬天是流感高峰期，謝德新提醒，流感對心臟病極具殺傷力。感染流感病毒會引發炎症反應，刺激血小板變得活躍，心臟血管內皮細胞有可能功能失調，增加血栓風險。同時，心臟亦要加速代謝需求，以應付流感病毒引致的發燒反應。如冠心病患者患上流感，由於本身已有動脈粥樣硬化問題，更有可能導致心肌缺血、周邊血管收縮，也可令已潛藏的心臟血管斑塊破裂，導致心肌梗塞。

流感可致心肌梗塞 65歲以上高危

謝德新引述《新英倫醫學期刊》研究指，流感增加心臟病發風險高達6倍，當中尤以65歲以上人士風險特別高。「建議大家接種流感疫苗，尤其是65歲或以上人士，以及長期病患者、中風人士、心臟病患者、糖尿病患者等。同樣，新冠病毒在歐美仍然流行，並在冬季較為活躍，建議高危人士定期接種新冠疫苗加強劑。接種疫苗目的不在於避免感染，而是減低感染之後的嚴重度及併發症。」

飽餐後運動 增心臟負荷

食飽後立即運動亦是常見外圍壓力因素，威脅心臟健康。謝德新指出，有文獻報告提及一些典型心肌梗塞的病例：在攝氏零下十幾度的寒冬日子，吃過豐盛晚飯後，立刻到室外行斜路（即劇烈運動），會令心臟負荷大增，增加心臟病發風險。寒冷天氣下，想減低外圍突發壓力因素對心臟的威脅，除注重保暖，避免過度飲食和緊張情緒外，食飽後亦不宜立即運動。

在合適情况下適量運動有助強化心臟。謝德新常鼓勵病人多做運動，一般來說，中等強度運動已合適，即呼吸和心跳會稍加快及輕微流汗，但仍可保持談話，常見運動有緩步跑、急步行、騎單車。如餐後想運動？他建議飯後2小時，並最好是半飽，但要避免劇烈運動。

隨年齡增長，心臟和血管健康狀况會逐漸下降，血管彈性降低，心臟肌肉變弱，這使心臟病風險增加。這類心臟病高風險人士如未有運動習慣，但又想展開運動計劃的話，應諮詢醫生意見，評估身體狀况後才開始運動。

文：黎芸迪

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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