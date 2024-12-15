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社會實驗：打開月事用品新世界 穆斯林婦女開明講「經」

【明報專訊】大眾或有個刻板印象，戴着頭巾、身穿罩袍的穆斯林婦女對新事物的態度，想必是傳統、保守。不過Asfa第一次接觸前所未見的月經用品時，好奇心不遜於任何女生，指着月亮杯問：「這是什麼？」兩年前播下的種子，最終促成月經教育計劃「Life Changer」。計劃由解放月事（Free Periods Hong Kong）、慈善團體「社區文化關注」聯同Asfa和Asima兩名巴基斯坦女士籌劃，與十多名少數族裔女士以烏都語講「經」。對象看似突破但其實也很合理——經期不適是全球女性共同面對的苦事，而原來月事禁忌乃跨國界、跨文化的現象。

背景

項目：月經教育計劃「Life Changer」

目的：為少數族裔女性提供有關月經的準確知識，介紹可緩解月經周期不適的各種月經用品，使她們更了解自己的身體，摒棄羞恥感

人物：巴基斯坦裔婦女領袖Asfa和Asima、Free Periods Hong Kong共同創辦人陳鈺霖（Zoe）、「社區文化關注」社區營造幹事陳瑞玲、少數族裔女士參加者

拋開禁忌學新事物

在兩年前的土瓜灣生活墟（土墟），Asfa開檔畫彩繪Henna，Free Periods Hong Kong共同創辦人陳鈺霖（Zoe）則於另一檔售賣月事產品。兩人本來不相識，由「社區文化關注」社區營造幹事陳瑞玲牽線。瑞玲多年前從Zoe買入第一個月亮杯，使用後似是打開了新世界，一直想向少數族裔女士介紹不同月經用品。

訪問時Asfa毫不避忌，一手拿起漏斗狀的月亮杯，憶述自己兩年前在芸芸月經用品中，第一眼便留意到月亮杯。她聽着Zoe解釋用法，既疑惑又有點害羞，「當時已經問不出問題，因為我很驚訝，不斷在思考人們到底怎樣使用它」。瑞玲從旁分享過去幾年的使用體驗，給予Asfa信心。Asfa還主動問及月經褲的價格，想着有足夠預算時為正值青春期的女兒購買，自己則會嘗試其他產品。她的積極態度讓瑞玲有所啟發：「少數族裔婦女亦很開明，願意認識新事物。」

後來瑞玲和Zoe得悉HER Fund婦女動力基金有一個「擁抱多元資助計劃」，成功申請後獲資助推動月經教育計劃，藉介紹不同月經產品，慢慢帶出月經以至性相關的知識。

解「破處」疑惑 經血知多少？

在本地小學，即將步入青春期的女生會接受月經教育，學習使用衛生巾，但少有認識布衛生巾、月經褲、衛生棉條和月亮杯等月經產品。不少女性對後者很陌生，透過Asfa和Zoe的介紹，記者也長知識。

譬如月亮杯最常見的誤解是會導致「破處」，即處女膜（近年外國及其他華文地區陸續提倡正名為「陰道冠」）破損，不止參與Life Changer計劃的巴裔婦女會問，記者也聽過長輩反覆提及。Zoe解釋，陰道冠並非一層封閉的膜，本身已有孔洞讓月經流出，故使用棉條和月亮杯並不會戳破它。Asfa也是從這次計劃才知道，原來劇烈運動或踏單車，都有可能導致陰道冠破損。

「當我們介紹產品，我們不止是在說產品本身，而是背後的知識。」Zoe舉例，即使在華人文化中，亦存在「女生在首次性行為時必然落紅」的誤解，「所以我想用月亮杯和棉條去說明，這想法是不正確的。在不同文化之中，女性也在承受這類負擔」。

不少參加者本身已認識Asfa幾年，但她們最初來上課時，仍羞於談論月經話題。直至Asfa建立起舒適氛圍，她們才慢慢打開話匣子，「她們也有未結婚的年輕女兒，擔心使用這些產品會否對其有害」。教學團隊於是逐一解釋，另一疑慮是小小的月亮杯，能否有足夠容量盛載經血？課堂上她們請學員猜一猜每次來經的總出血量，究竟是約為益力多、小盒裝還是大盒裝紙包飲品的容量。記者也想不到自己竟然答錯（答案見圖A），就算是生於香港的女生，仍有很多月經知識要學。

憶成長地落後 墊厚布防漏

Life Changer工作坊由淺入深，第一節先以生活經驗切入，第二節介紹布衛生巾、月經褲，第三節才談及相對進階的衛生棉條、月亮杯。雖然Asfa認同布衛生巾、月亮杯等產品舒適有效，但她和Asima在上課前向學員強調並非推銷，使用與否是個人選擇，「可能她們需要時間接受，但至少有機會嘗試」。經過她倆介紹，18名參與計劃的婦女中，最終有7人試用布衛生巾或棉條。

相較其他產品，Asfa對布衛生巾格外熟悉，摸着其防水底層大讚舒適又安全，可算是以前在巴基斯坦家鄉所用的「進階版」。她1990年代在巴基斯坦成長，所住地區相對落後，距離大城市一個半小時車程，像衛生巾這些新產品要不價格極高，要不根本不會在家鄉出現。當地女生來經時為免經血滲漏，會在內褲墊上大量布料，然而厚重布料不便走動，不吸水的物料更可致滲漏。Asfa觀察到許多女生會長時間坐着，甚至避免上廁所。

香港的生活富裕得多，大多數女性毋須經歷「月經貧窮」，即因經濟困難而引致與月經相關的問題，如缺乏適切而衛生的月事用品、衍生健康及社交困擾等。Asfa和姊姊Asima來港後轉用衛生巾，不過即棄衛生巾要定期購買，所費不貲；而在夏天悶熱天氣下，她們長時間於廚房煮食，來經時相當不適。她們亦聽聞有些女士經血量較多，使用衛生巾易致皮膚過敏或感染。

Asfa試用即棄衛生巾以外的月事產品，感覺生活有很大轉變，不但生理上更舒服，可重用產品使其錢包也更「舒服」。她基於親身體驗，最終決定為月經教育計劃改名為Life Changer（改變生命）。

不羞不避 知識授下一代

電影《破‧地獄》對白「女人有月經，祖師爺唔鍾意㗎」於網上不乏討論。雖然宗教與文化背景截然不同，但在巴基斯坦成長的Asfa和Asima亦曾目睹社群對月經的誤解，使女生深受其害。有長輩不了解初經的正常年紀，會怪責女生為何14歲便來經。穆斯林女性來經期間不可觸碰可蘭經、齋戒及進入清真寺和祈禱室。瑞玲憶述有學員在課堂分享，她們來經時不會與別人提及，因為當他人每天如常祈禱，自己便會成為特例。月經禁忌甚至污名慢慢在文化中形成。

Asfa和Asima也有女兒，她倆在女兒面前不會避談月經話題，會教導她們如何面對。Asima說，她們在課堂上也對其他母親傳遞信息，來經是正常不過的事，「不要害羞，將知識教授給你的孩子。如果你讓女兒感覺舒服，她們便會明白而願意分享其問題」。母女之間、社群之中願意多談月經話題，禁忌才可逐漸解開。

Asfa說針對少數族裔婦女的健康講座並不少，例如講解子宮頸癌、乳癌，不過Life Changer的學員紛紛表示，這是第一次接受月經教育。Zoe點出計劃的特別之處：「不止講述（月經相關的）疾病，更是關於自我照顧、健康檢查。」在最後一課，婦女一起手工製作布衛生巾，表現出很大興趣，還有人主動問有否範本。Zoe對她們的踴躍反應相當意外，即場複製範本樣式，讓她們回家製作。

特設烏都語教材交流

Life Changer橫跨5個月、一連4節的工作坊已經結束，Zoe希望日後可再獲資助重推計劃，既然手上已有烏都語教材，相信下次準備工夫可更輕省。Asima負責為教材翻譯成烏都語，以最熟悉的語言，與少數族裔婦女談論月經話題。她有使用網上翻譯工具，但有些詞語具不同意思，所以不能直接應用翻譯結果，需要人手修改。

更重要的是，來自不同地區的巴基斯坦婦女各有各方言，如果教育水平較低，可能不認識部分詞語。Asfa建議Asima翻譯得愈簡單愈好，受訪時她說起自身經歷，「有次我去看醫生，看到一張烏都語單張，但連我都看不明白」。有效溝通不止是翻譯，也要照顧受眾能否接收。像月經的英文可以是menstruation或period，Asfa說烏都語的「月經」有3個詞語表達，她們選擇其中兩個在教材交替使用。當然「月亮杯」如此新穎的詞語並無烏都語說法，她們教學時只能以英文單字稱呼。

每次為不同群組設計月經教育活動，Zoe總嘗試度身訂做，譬如這次以烏都語與少數族裔婦女交流，而以往曾面對具特殊學習需要的學生，則設計多圖像的小冊子。教材固然重要，但就月經這個曾是或仍是禁忌的話題，坦誠交流的氛圍也不能缺少。「我們（課堂中）總有一些理論、專業術語，但（有關月經的）生活經驗是完全不同，有很多的情緒，身體狀况有高低起伏，我們需要一個安全空間去討論。」

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 廖凱霖、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 林曉慧

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