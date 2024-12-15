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民間故宮：爸爸的作品 記舊日光影

【明報專訊】記者按下門鈴，洪館長打開「雪熊故事館」大門，從左邊的化石和水晶櫃開始導賞。這兩個從IKEA買來的書櫃原本放滿書和公仔，洪館長想搞搞新意思，便把祖父輩收藏的東西也放進去，「我沒刻意收藏什麼，我只是念舊，捨不得扔東西」。他「繼承」爸爸的不止是舊物，還有職業和興趣。

兒/時/消/遣

隨父看樓盤 自學畫圖則

赤洲早前掘出恐龍骨骼化石，洪館長這裏雖沒有恐龍化石，但也有同為古生物的菊石的化石。菊石是早已滅絕的海洋軟體動物，不過洪館長沒研究菊石，只記得其父素有儲化石和水晶的習慣。父親這些舊收藏一直閒置於迷你倉，後來洪館長執拾倉裏物品，它們才重見天日。

再往下看，是散落於1970至2000年代的香港售樓書。洪館長說他高小至初中時，父親常帶他去看樓盤，「睇樓變成一個樂趣」。記者問他是否自小就有買樓的志向，「也可以這樣說吧」。他會把每次看樓盤收到的售樓書儲起來，例如1982年入伙的屯門蟠龍半島，當中有他想購入的單位嗎？他說：「想租的就有。」

洪館長續說，他好幾次想租下黃大仙現崇山的單位，「差點住那裏了」，最後因為租金太貴而放棄。說到租金和樓價，洪讀小學時家住薄扶林摩星嶺，後來搬去屯門舊咖啡灣一帶，「那時又睇樓，樓價是300港元一呎」。洪館長自小養成看樓盤和售樓書的興趣，中一時更自學畫圖則：一層8個單位、單位內除了房間，還有廚廁和客廳，單位外則有升降機和兩條樓梯。他笑言不懂物理，也不知渠道和電線的走向如何設計，「純粹學別人怎麼畫」，更特意買了畫家具的室內裝修模板繪圖尺，畫完初稿再改良。洪館長曾幻想有一日能成為畫則師，但後來選修文科便沒重拾這個夢想。

售樓書記香港變化

如今重看售樓書，從樓盤附近的環境和發展商的宣傳重點等，某程度上能看到香港變化。整個太古城項目由1976年開始入伙，洪館長翻閱太古城海景花園金楓閣售樓書，第一頁便強調照顧房客的家居幸福，還有嚴密的保安措施；附載的海岸相則展示了啟德機場跑道和茶果嶺當時的模樣，「售樓書記錄了當時香港的情况，他們推銷的就是客廳大，爸爸放工回家（放鬆），媽媽在看電視那種溫馨」。1970至1980年代香港經濟起飛，洪館長稱人們着重「安居樂業」，故安全管理和交通方便等是重要的置業考慮因素。

近年逛樓盤，洪館長說地產公司通常派發類似A4大小的紙講講圖則，發展商則派精簡的宣傳刊物；買下樓盤後才獲發售樓書，書中列明樓宇附近的工程和興建用料等，「這本書好大成本，所以現在都先派薄薄的一本（刊物）」。他拿出去年開始入伙的火炭私人住宅「星凱．堤岸」的宣傳冊子，第一頁介紹樓宇設宴會廳、會所和健身室，住客能與親友玩桌球和唱卡啦OK等，風格顯然跟金楓閣截然不同，「推銷那種奢華感」。洪再找出一本解構舊售樓書的《有瓦遮頭──1950s－1990s樓書解讀「安樂窩」》，說以前的售樓書多是人手畫的，內裏更記錄了不同公共交通工具昔日的樣子，從中看到港人生活和社會發展的變遷，「這就是樓書的意義」。

父/親/遺/物/

舊底片見天日 冲曬首屆香港節掠影

洪館長不是收藏家，但他喜歡儲存的物品種類廣泛，他說少時不懂得好好保存物品，「只不過沒有扔掉」，長大後也是如此，後來愛上收納，才整理藏品。「我對（我擁有的）物件很有感情」。他說讀小學時，家人曾把他的東西拿到後樓梯丟掉，他暗自拾回家。洪回想造就他念舊的原因，「其中一個因素是家人的影響」，單看他因為爸爸帶他看樓盤、儲樓書成興趣，這原因不難理解。

除了化石和售樓書等，洪館長與父親有關的藏品還有不少。他租了6個迷你倉，整理時發現父親遺留的兩個獎章——「1971，《星島日晚報》主辦第二屆香港節專題攝影比賽優異獎」（下稱香港節），獎章背面刻有父親的名字。洪父素有攝影習慣，洪初時沒為意，後來在網上發現「香港節」曾出版比賽的攝影集，想買來一睹父親獲獎的攝影作品，卻因售價一度放棄，後來購入二手書。洪翻閱1969年和1971年兩屆香港節專題攝影比賽的攝影集，共刊登了洪父10張作品，卻沒找到1971年獲優異獎的相片，但他慶幸可以多留一個關於父親的紀錄。

數月前洪館長扚起心肝，冲曬父親積壓在迷你倉的菲林底片，找到洪父為首屆香港節拍的照片——第三代香港匯豐總行大廈在12月時添置聖誕燈飾，左下方有既像西瓜波，也像波板糖的香港節標誌。洪館長說父親以前在中學教生物科，攝影是洪父的業餘愛好，不曾想洪父的相片竟記錄了不少香港舊貌。他着記者選一區，他再拿出相關照片介紹。他指着一排屋子說是明華大廈，「沿路可走到筲箕灣避風塘，附近有座譚公廟」。記者好奇他為何一看就認出，他笑言喜歡研究寺廟歷史，指毗鄰廟宇的避風塘在香港為數不多。

洪父遺留的菲林相片勾起洪館長不少回憶，譬如計劃復業的太白海鮮舫，曾是周星馳主演的《食神》取景之地；港澳碼頭的「大笪地」，擺了各式各樣的攤檔，如賣熟食、講古和算命等，在洪父鏡頭下呈現出當時的「夜繽紛」；中上環一帶的海岸，有港澳碼頭、康樂大廈（今怡和大廈）；還有10多年前清拆的天星碼頭；也記錄了建造天壇大佛前的昂坪風貌，寶蓮禪寺的牌坊若隱若現。

無/以/為/繼

盼為藏品尋「對的人」

洪館長憶述父親為人內斂，多以身教，曾親自指導他攝影，「怎麼運用鏡頭和快門，講解簡單的構圖」。洪父更特意給他初學者用的相機，也會給他買攝影教學書。「我猜我也是受爸爸影響，隨意拍照」，洪館長影風景相居多，後來在學校教書後，就幫學校拍活動照。

教書、攝影，睇樓，洪館長與洪父這些無形的共通點像DNA般「遺傳」。記者問他這些興趣有否遺傳子女，他說他與妻子沒有生育，想到死後6個迷你倉無人打理，擔心洪父的菲林相片「藏在迷你倉裏，永遠無人知曉，將來我死後（爸爸的相片）就到堆填區」。洪館長便在故事館裏辦相展，讓訪客觀賞洪父拍攝的香港記憶。

為藏品進行斷捨離是洪館長成立雪熊故事館其中一個原因。他記得疫情時困在家裏，他在YouTube看到斷捨離的影片，令他反思如何簡約生活，處理他的雜物；加上近年精神和體力變差，「未能專注批改課業，所以不做老師」。放下教鞭，他想滿足自己20多年前的心願——像資深旅行家陳溢晃開辦「香山學社」一樣，有一個地方與志同道合的訪客交流；洪也想藉此為他愛惜的藏品找一個「對的人」，把藏品售予他。

陳溢晃去年離世，香山學社已搬新址，由其妻子Miu打理。記者問洪館長如何認識香山學社，他說20多年前在書店看到陳溢晃創辦的刊物《旅行家》，載有香山學社的地址，好奇心使然下到訪。洪館長一向對歷史和行山感興趣，記得初見陳溢晃，陳沏了茶給他，樣子慈祥，「雖然只是第一次見，但有種相逢恨晚的感覺」。他說陳影響他對人生的態度。洪館長接着揭開他上陳行山課程的筆記，除了有他照着陳在白板上畫的地圖，還有陳講的人生道理，「多識一啲嘢，比少識為佳，較易成功，不在乎那件事是否有需要」，也就是學無止境。洪說他做老師時尤其體會到「自己學識太少」，因此無論天文、歷史、文學和藝術等範疇，他都會買相關書籍研究。以前教書工作困身，圈子也局限於學校辦公室，現在他退下來後清閒了，可以利用雪熊故事館這空間講他的藏品故事。

聽/眾/交/流/

爺孫愛集郵

洪館長和他的爺爺都喜歡收藏郵票，更會用郵票簿分類放好。

洪：當我整理郵票簿的時，會很仔細整理，我有一點強迫症，堅持每張郵票的間距一定要（用手展示距離）這麼闊。

記者：你會特意用間尺度嗎？

洪：那倒也不會，我是目測的，但每次都要這樣看清楚，如果有一張隔開多一點，就會有不舒服的感覺。

記者：你何時開始儲郵票？

洪：應該是小學時，多數是別人寄信貼的郵票，剪出來浸在水裏，郵票就會掉落。

記者：你有儲日本郵票？這本《綜合日本便郵切手帖—1961》郵票簿也是你的嗎？

洪：這是我爺爺的，還有一本1986年郵票目錄，可以逐頁對上不同年份的郵票價值。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 姚超雯、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

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