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{音樂劇推手達人}陳健迅 發掘文化 平衡商業、資助生態 用音樂劇講好故事

【明報專訊】百老匯音樂劇躍上大銀幕的例子眾多，最近便有好評多多的《魔法壞女巫》（Wicked），有評論指其挽回了大眾因《CATS》（2019）而對音樂劇電影丟失的信心。一直以來，英美不少音樂劇憑藉口碑輸出國際，文化工作者不斷創新，打造運作精密且商機處處的產業鏈。恰巧《文藝創意產業發展藍圖》（文藝藍圖）出爐不久，香港正有意打造文藝產業，業界與受眾缺一不可。記者邀請藝團「音樂劇作」藝術總監陳健迅受訪，一邊查探文化觀眾如何養成，一邊思考香港文化產業的前景。

因一隻影碟入坑

向學生推廣音樂劇

陳健迅的童年樂趣無異於同年代小孩，喜歡看動漫看電視，埋首衛斯理小說。家人偶爾帶他觀賞現場演出，他自言是「那種容易被現場音樂觸動的小朋友」，但接觸機會始終不多。直至千禧年初就讀演藝學院，有人借他音樂劇《孤星淚》（Les Misérables）影碟，他才初次認識何謂「音樂劇」。「衛斯理（小說）也好、動漫也好，其實都是講古仔」 ，音樂劇不外如是，他自此「入坑」，「原來古仔可以咁樣講，我是發現新大陸的感覺」。

音樂劇是結合歌唱、舞蹈與戲劇等多元素的表演，主要情節由演員邊演邊唱，部分會加入舞蹈。不過有些人不喜歡看音樂劇，覺得「講講吓嘢突然唱歌」突兀尷尬，仿似唱完歌就解決了問題，缺乏起承轉合。陳健迅稱，其藝團「音樂劇作」以往演出過小型翻譯劇，敍事節奏的確跳脫，「能夠做到這個跳躍，其實音樂是很重要的」，若歌曲處理得宜，劇情轉折可隱身於旋律間。

在他成長的年代，學校較少帶學生去劇院欣賞演出，他沒什麼機會認識音樂劇，或學做一個觀眾。如今學校普遍舉辦更多文藝活動，不過學生會否只視為功課一部分，淪為形式化？「音樂劇作」有時入校分享及表演，陳健迅稱之為「Audience Building（觀眾拓展）」，他總會思考劇目是否符合中學生口味，「中學生看到睡着，到底是誰的責任？你不可以逼他看，如果節目不適合他看的話」。

如果音樂風格較貼近流行市場，一般較易引起學生興趣，例如播放《漢密爾頓》（Hamilton）片段，讓學生知道原來音樂劇也可有饒舌。「音樂劇其實是當時流行音樂」，陳健迅說，年輕人聽《仙樂飄飄處處聞》（Sound of Music），或許會覺得陌生，因當中歌曲屬1950年代的創作，「當年受歡迎程度或等於現在的K-Pop」。陳健迅認為，音樂劇始終具先天優勢，本來便是面向公眾的一種藝術模式，要向學生推廣亦非難事。

强調即時反應

入校演出 觀衆「想叫就叫」

另一個考慮是要讓師生認識觀賞禮儀，原來不同類型的演出禮儀有別，例如觀賞古典音樂會應待整個樂章完結才拍手，但音樂劇則歡迎台下即時反應。「我總是覺得在香港看劇場節目，有一種局促。」陳健迅覺得，或許是大眾從小被教育觀賞表演時不發出任何聲響，「絕對是應該尊重表演者，但我在英國看音樂劇，會覺得比較放鬆享受，是一種娛樂」。老師總是緊張課堂秩序，但藝團為學生演出時，陳健迅會事前提醒老師不要制止同學反應，「想笑就讓他們笑，想叫就讓他們叫」。

他在中小學介紹音樂劇，總會向學生強調講座不是要求他們喜歡音樂劇，「你可以聽完不喜歡，但先聽聽是甚麼來的」。不聽不相識，當年他在演藝學院本來修讀電影電視，因一隻影碟意外入坑音樂劇。恰巧他每天上課會經過舞蹈課室，看着鄰系同學開心地跳舞，他索性報讀踢踏舞的暑期選修課，踢踏舞正是音樂劇的重要一環。後來他完成電影電視藝術（榮譽）學士學位，再修讀演藝文憑主修音樂劇舞，人生正式與音樂劇密不可分。

陳健迅畢業後接過少量演出工作，第一份全職工作是香港迪士尼「米奇金獎音樂劇」的舞蹈員，「現在回顧就覺得是很好的工作，但當時始終年輕，不想維持在那環境」。說起迪士尼，他說迪士尼早於1940年代的動畫已有百老匯音樂劇色彩，尤其是在故事的關鍵情節；到了90年代，《美女與野獸》更由大銀幕搬上舞台，成為迪士尼首套音樂劇。百老匯與迪士尼、舞台與大銀幕，兩者關係一直很密切。

從迪士尼辭職赴英進修

籲港培育商業可行生態

他在迪士尼工作至2007年，重投劇場於不同藝團的演出工作遊走。他憶述當年香港頗多本地音樂劇創作，如香港話劇團的《頂頭鎚》（2008）、演戲家族的《一屋寶貝》（2009）。他接演同時，亦與兩位演藝學院同學成立藝團「音樂劇作」，最初管理較鬆散，只是為了方便租場而註冊成社團。沒多久後他想充實自己，於是前往英國進修，在倫敦大學金匠學院修讀音樂劇的文學碩士課程。該大學本身並非藝術學院，而是偏向學術性，「我當時考慮是自己讀演藝學院、演出了幾年，其實需要一些理論，想知道音樂劇背後的論述」。

該課程只設有兩個主修——創作（Writer or composer）和製作（Producer），陳健迅提到課程背後理念很簡單：只要有創作者和製作方，便可推動音樂劇發展。「我覺得言之成理的最大原因，就是因為在英國。」為什麼？「當地本身已有土壤，表演者有很多，有一個產業。如果想推一把，它（大學）只需鼓勵創作者和Producer，而那班Producer對這個藝術形式是有認識的，而不只是計利潤。」

香港的《文藝藍圖》上月推出，旨在為香港未來的文化藝術和創意產業，，訂下願景與發展方向。以音樂劇為例，外地模式有何借鏡之處？

陳健迅指，現在香港絕大部分藝團也是由政府資助，對照英國即是受資助的倫敦皇家國家劇院、皇家莎士比亞劇團等，而當地另有大批商業劇場。他在英國進修的最大收穫是，見識到資助與商業劇場如何互惠互利，前者較少票房考量，專注於藝術創作的追求；後者則透過可吸引大眾、遊客的作品，獲取充足資金維持相對穩定的製作環境。「只靠資助劇場很難維持一個生態，而且不夠大。」當兩個平衡的生態同時存在，演員、後台、製作人可有更多流動空間，使行業持續健康發展。現時香港藝團依賴資助，他作為其中一員也明白「永遠不會夠錢」，《文藝藍圖》需聚焦的正是培育商業可行的生態。

找角度說歷史

創意彌補製作限制

除了談生態、資助與配套，陳健迅亦着眼另一點：「做文化產業第一件事，就是要有文化。」

他在百老滙看過音樂劇Come from Away，故事改編自九一一恐襲後一周的真實事件，三十八架飛機接到指令緊急降落在加拿大一個小鎮，數千人滯留，包括美國航空首位女機長Beverley Bass。劇中Me and the Sky一曲講述她如何在男女不平等的年代，克服歧視翱翔天際。當角色唱到「1986, the first female American captain in history」一句時，全場掌聲雷動，「男女平等是他們的文化成就、國家成就，一個女性在音樂劇裏唱出來，將這成就放大，觀眾隨之拍手，是個很震撼的體驗」。將世紀恐襲這樣的悲劇轉化成音樂劇，陳健迅說真的難以想像。

另一套近年獲獎無數的音樂劇《漢密爾頓》，取材自美國國父亞歷山大·漢密爾頓的人生，融合饒舌、嘻哈、R&B等音樂形式講歷史故事。「那就是文化產業鏈，他們很聰明，懂得找角度」，故事切入點其實就是「美國夢」——一個移民也可貢獻社會。陳健迅稱該劇把故事「講得好聽」，皆因道出角色人性，連漢密爾頓的婚外情事件也放進去。

回到香港的《文藝藍圖》，發展方向之一正是「弘揚中華傳統優秀文化，發展香港特色文化內涵」，措施包括資助與中華文化和歷史有關的活動、推廣嶺南文化特色、推動非遺保護和傳承工作等。發展文化產業先要有文化，陳健迅說香港並非沒有，「我們也有董啟章先生，或者阿濃的作品都好好㗎」，舉例意有所指，因其藝團「音樂劇作」曾分別改編二人作品成音樂劇。「認真地說，（文化）是要慢慢發掘的。」

當政府推出藍圖，外界討論很容易聚焦在措施成效。陳健迅有時會提醒自己，美國百老匯是自由市場下的產物，「用很多年慢慢發展出來的，不是由上而下」。「音樂劇作」去年成為香港藝術發展局年度資助藝團，陳健迅固然要密切留意政策，但藝團同時會在能力範圍內走位，營運和創作也要發揮創意。吸引人入場確實很困難，他也能想像觀眾的計算：「（演出）又沒有劉嘉玲和黃子華，又沒有香港話劇團的規模……門票三百多元，可以食到餐放題啦。」他們唯有嘗試說服觀眾，入場是獨特且不能複製的體驗，「始終製作條件是很有限的，就要創意上彌補」。

看着去年贏盡口碑的音樂劇《大狀王》於內地巡演，另一邊廂《我們的青春日誌》已跨越500場演出，甚或是劇場界其他作品也有好成績——《香港式離婚》58場爆滿，陳健迅其實對文化產業很樂觀，「可能新的時代正要開始，自己身在當中，所以不太看到而已」。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 廖凱霖、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

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