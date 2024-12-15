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2024年12月15日星期日
星期日生活
星期日生活
韓國國會議事堂上空 縈繞不散的威權幽靈
編者話：不是鬧劇
周日話題：重新體驗 制憲時刻
無名周記：「永遠已經結束了」
開門讀書：世界需要什麼
同場加映：《爸爸》：明媚時光不再，翁子光再起時
誰人日記：生活的奸角
圖文城市
Short D：（二十八）監獄戲劇
五音筆傳：I just wanna see you win——2024年我最喜愛歌曲luther
#058 金魚囝
風山誌：珍惜臨終的覺醒
放心寫作：#114 會飛的大象
讀者來信：〈分手課〉
阿貓阿狗：#255 航拍
movie chic, movie style：《久別重逢》 文藝情味 感動人心
甜蜜的復仇：亞太影展亂象
家明雜感：《杜魯福：我的人生劇本》 四十年後重談杜魯福
影片簡評
單元連載：香港書126
星期日文學‧為香港爭一口氣——James Shea獲愛荷華詩歌獎
{音樂劇推手達人}陳健迅 發掘文化 平衡商業、資助生態 用音樂劇講好故事
讀食時光：焗海鮮飯 溫暖過冬
民間故宮：爸爸的作品 記舊日光影
ways of seeing：四徑大步走 跑過人生崎路
社會實驗：打開月事用品新世界 穆斯林婦女開明講「經」
未來城市：「簡樸房」行出第一步 劏房變適切居所 還需幾多步？
阿貓阿狗：#255 航拍
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【明報專訊】作者•李香蘭
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韓國國會議事堂上空 縈繞不散的威權幽靈
編者話：不是鬧劇
周日話題：重新體驗 制憲時刻
無名周記：「永遠已經結束了」
開門讀書：世界需要什麼
同場加映：《爸爸》：明媚時光不再，翁子光再起時
誰人日記：生活的奸角
圖文城市
Short D：（二十八）監獄戲劇
五音筆傳：I just wanna see you win——2024年我最喜愛歌曲luther
#058 金魚囝
風山誌：珍惜臨終的覺醒
放心寫作：#114 會飛的大象
讀者來信：〈分手課〉
阿貓阿狗：#255 航拍
movie chic, movie style：《久別重逢》 文藝情味 感動人心
甜蜜的復仇：亞太影展亂象
家明雜感：《杜魯福：我的人生劇本》 四十年後重談杜魯福
影片簡評
單元連載：香港書126
星期日文學‧為香港爭一口氣——James Shea獲愛荷華詩歌獎
{音樂劇推手達人}陳健迅 發掘文化 平衡商業、資助生態 用音樂劇講好故事
讀食時光：焗海鮮飯 溫暖過冬
民間故宮：爸爸的作品 記舊日光影
ways of seeing：四徑大步走 跑過人生崎路
社會實驗：打開月事用品新世界 穆斯林婦女開明講「經」
未來城市：「簡樸房」行出第一步 劏房變適切居所 還需幾多步？
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放心寫作：#114 會飛的大象
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讀食時光：焗海鮮飯 溫暖過冬
民間故宮：爸爸的作品 記舊日光影
ways of seeing：四徑大步走 跑過人生崎路
社會實驗：打開月事用品新世界 穆斯林婦女開明講「經」
未來城市：「簡樸房」行出第一步 劏房變適切居所 還需幾多步？
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