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編者話：不是鬧劇

【明報專訊】韓國「戒嚴風波」轉折不斷，繼去周議會首次彈劾失敗，周四早上總統尹錫悅發表電視講話，表示會「奮鬥到底」，至昨日，國會終於通過彈劾議案，但仍須待憲法法院審理，是否確立並罷免尹錫悅；尹錫悅則即時暫停總統職務。連續兩周的彈劾表決，對香港看官最直接的影響，可能是追看中的電視劇或節目因而中斷；遠距離追蹤事態發展，人物角色和進程發展出人意表，卻說不出一切是一場鬧劇，始終一切都是切切實實影響着當地民眾的生活。這民主制度實踐上大大岔開來的一筆，應如何解讀？

葉蔭聰文章指出與其談論制度，不如說事件其實更似是一場關乎民主的體驗。作為香港人在現場，廖本勤由一個「撲空了」的誤會而留意到汝矣島及其上的國會建築，生出了莫大的研究興趣。然後他發現，過去並不多為人認識與留意的韓國議事堂，「或許充分說明韓國的矛盾與困局」。

聖誕臨近，敘利亞的人民得到一個歡慶的理由——維持50多年的阿薩德政權忽然倒下，街頭響起「永遠已經結束了」的口號。一如其他中東有關的問題，敘利亞的前因錯綜複雜，林康琪今期文章稍作梳理，分析了一些未來走向，尚待回答的是，敘利亞能否走出暴力循環？

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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