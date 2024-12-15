葉蔭聰文章指出與其談論制度，不如說事件其實更似是一場關乎民主的體驗。作為香港人在現場，廖本勤由一個「撲空了」的誤會而留意到汝矣島及其上的國會建築，生出了莫大的研究興趣。然後他發現，過去並不多為人認識與留意的韓國議事堂，「或許充分說明韓國的矛盾與困局」。

聖誕臨近，敘利亞的人民得到一個歡慶的理由——維持50多年的阿薩德政權忽然倒下，街頭響起「永遠已經結束了」的口號。一如其他中東有關的問題，敘利亞的前因錯綜複雜，林康琪今期文章稍作梳理，分析了一些未來走向，尚待回答的是，敘利亞能否走出暴力循環？

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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