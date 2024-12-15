明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

韓國國會議事堂上空 縈繞不散的威權幽靈

【明報專訊】韓國總統尹錫悅在12月3日頒布戒嚴令，數天後我恰巧去了首爾公幹，意外見證國會議事堂前的大型示威。過去一星期，已經有很多人分享有趣觀察，有內容搞笑的示威旗幟、融合K-pop的年輕抗爭世代，但真正讓我在意的是國會議事堂本身——這座國際新聞鏡頭下不常見的龐然巨構，為何有前蘇聯中亞建築的影子？選址為何如此偏遠，規模如此拒人於千里？我禁不住跟當地公民社會朋友抨擊這座建築的「醜陋」，連番討論和研究後，答案原來一如戒嚴令，遙遙呼應威權統治的過去。

時間是12月7日星期六，我剛抵達首爾。按照常識，我在地圖上標示了著名示威地點光化門廣場，工作期間盡量繞道而行，但意想不到的是，光化門原來異常冷清，鬧市也只有零星集會。除了路邊有抗議橫額，在首爾街頭是不會感受到韓國處於重要歷史時刻。直到下午3時半左右，接通韓國網絡的手機陸續收到「公共安全警示」，警告由於集會人數過多，要緊急封鎖汝矣島的地鐵站。我這才知道那是真正的歷史現場，但汝矣島又是什麼地方？

韓國旅行經驗有限的我，從來未聽聞汝矣島，翻看地圖才知道是漢江上的孤島，是國會所在地。在我看來，民主國家有這樣的國會選址極不尋常。我當刻想到的是，這裏很好操控，只要封鎖所有大橋，就可以把示威者一網成擒。作為人生路不熟的旅客，我清楚知道箇中風險，但又不想眼白白錯過見證歷史的時機，入夜後還是去了汝矣島。當時正值晚上8時，是執政黨拖垮第一次彈劾議案後的數小時。

國會外示威 過去不多見

步出汝矣島站時，主要通道都人滿為患。在凜冽寒風中，我隨人潮沿筆直大道前行，沿途都是抗議的吶喊，還有義工收集垃圾的呼籲，兩旁盡是烏燈黑火的玻璃幕牆商廈，一直走到集會場地，在遙遠的示威者大台背後，我看到那座無法靠近的國會議事堂，赫然坐落在島上。現場氣氛熾熱，但我不諳韓語，難免有點抽離，只是默默觀察四周，而國會與周圍對稱的佈局，始終讓我感覺相當不舒服。

當晚之後，我跟幾位韓國人分享示威見聞。我說過去談韓國政治，國際傳媒鏡頭總離不開青瓦台，它象徵總統權力，光化門廣場則是公民社會力量的展現，偏偏我就是未見過這座國會大樓。此行認識的一位韓國年輕學者解釋，其實對大多數韓國人而言，國會外示威也是新鮮經驗，要不是戒嚴令要瓦解國會，國會又在星期六彈劾尹錫悅，令國會成為關鍵戰場，民眾也不會前仆後繼湧入汝矣島。諷刺的是，冷清的光化門廣場今次留給了親政府支持者，他們穿上代表執政黨的紅色，十數人聚集在支持尹錫悅的橫額下。

不過，或許是韓國人習以為常，聽到我對國會大樓設計的「不滿」，年輕學者坦言甚少在意國會的設計——這座議事堂擁有24根巨型廊柱，撐起6層高大樓，頂部有現代建築不常見的圓頂。

整座建築的設計，都讓我聯想到前蘇聯的中亞城市，更具體是哈薩克規劃的首都阿斯塔納（Astana）。那裏到處是對稱的空間佈局，寬闊筆直的大道，比例上壓垮個體的宮殿式混凝土巨構，頂部經常加建圓頂。然而，中亞建築的圓頂，好歹是復興帖木兒建築的傳統，那麼韓國國會議事堂的圓頂又從何而來？翻閱資料，原來圓頂不曾出現在建築藍圖，執意要加建圓頂的，可是威權政府本身。

經歷過日本殖民與韓戰破壞，1950年代韓國國會甫成立不久，已經把空間不足的問題放入議程，但連年政治動盪令問題無法解決。到1960年代後期，韓國大興土木，首爾推土機開進江南區，建造新國會議事堂也列入國家大計，但整個計劃都在朴正熙政權的「開發型獨裁」陰影下展開，威權成為國家高速發展的引擎。

從一開始，《漢江綜合開發計劃》就把荒蕪沙洲汝矣島視為核心規劃，後來更指定為國會的新址。在建築師金壽根最初的總規劃藍圖中，全島集國會、使館、市政廳、大法院、住宅區於一身，但總統卻硬要下令用瀝青鋪設大型廣場，令規劃慢慢脫離建築師原意。同樣的政治干預也出現在國會議事堂的設計上，最終方案也被改得體無完膚。

獨裁者的偏執

當年國會議員頻頻就設計下達指示，彷彿扮演議事堂的業主。從參與設計的建築師安永裴（안영배，音譯）口述歷史記述可以知道，普遍議員似乎既無法理解現代美學，也不顧韓國傳統。面對有平等意味的平頂設計，議員卻抱怨缺少氣派，質問為何沒有「像美國國會大廈的大圓頂」。為抗衡不合理要求，建築師曾草擬一個不成比例的大圓頂，以為荒謬的構圖可說服議員打消念頭，誰不知圓頂愈大愈深得議員歡心。

建築師最終不得不妥協，折衷地加建相對低矮的圓頂，但他們還得滿足總統朴正熙的另一項偏執——議事堂必須高過「中央辦公大樓」，亦即前朝鮮總督府。所謂總督府，曾經位於今日的光化門，日本殖民政府在此興建總督府，刻意破壞景福宮完整結構，是當年首爾非常顯眼的地標。縱然朴正熙任內恢復前總督府的政府辦公用途，但在1995年拆卸以前，這裏久不久就會被視作民族恥辱的象徵。於是乎，規模超越前總督府便成為民族榮辱的問題，建築師進一步偏離原來設計，把議事堂加建至6層樓高，喪失了原來的建築平衡。

為跟美國國會看齊，為一雪日本殖民恥辱，政權不斷畫蛇添足。在缺乏想像力的鐵腕主導下，議事堂設計非但無法超越美日，諷刺地變成美學上的拙劣模仿——讓我聯想到中亞，大概不是朴氏政權的原意。

1969年韓國主要報章《京鄉新聞》評論版中，早有建築師毫不客氣地批評，圓頂式建築是帝國主義品味，是炫耀國家權威的殖民風格，前朝鮮總督府本身就是圓頂建築代表。他直斥，在議事堂頭頂強加上圓頂不但是荒謬，更像「日本駐韓總督府的邪靈復活一樣」。當然民間還是專業聲音都不管用，國會議事堂1975年9月2日落成啟用，成為「漢江奇蹟」的一部分，明年便要踏入第50個年頭。

我不禁想，議事堂設計或許充分說明韓國的矛盾與困局，它既是韓國人守護的議會民主象徵，也有着無法擺脫的歷史陰影——它是朴正熙開發型獨裁的產物，恰似尹錫悅的戒嚴令，提醒大家威權幽靈從未散去；一如半世紀前的評論，把議事堂設計比喻為日本殖民的「邪靈復活」。

執筆之際，我已離開寒氣襲人的首爾，示威者則再次在國會議事堂前集結，為第二次彈劾尹錫悅造勢。我的年輕學者朋友也準備前往示威，當然盼望能夠把尹錫悅拉下台，但她也清醒地告訴我，其競爭對手共同民主黨的李在明，其實不過是一丘之貉——他目前正被官司和貪腐醜聞纏身。同行的香港朋友Josef L，他在韓國認識的電影理論學者，不約而同都有相似立場——如不是要拉倒尹錫悅，其實絕不想跟李在明站在同一陣線。

或許，韓國的公民社會早有覺悟，一切不會簡單結束。不論是武力抗爭的舊世代，抑或大唱K-pop的新世代，韓國抗爭者總是要跟那些縈繞不散的歷史幽靈搏鬥。

文˙廖本勤

編輯˙王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞