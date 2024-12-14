FOOD：聖誕擁抱維港夜景 $880起無限任點精緻法菜

位於銅鑼灣柏寧酒店27樓的天台酒吧SKYE Roofbar & Brasserie，可飽覽維港夜景，一向是城中靚景餐廳。今年聖誕，餐廳推出free-flow任點全新概念，主廚Muller解釋，「這不是自助餐，客人不用離開座位前往自助餐區取食物。我想客人坐着點餐，由職員送餐」。他分享從8月開始構思聖誕餐單時，希望營造出濃厚節慶氛圍。聖誕對他而言是家庭聚會的節日，他回憶起小時候在平安夜，家中長桌擺滿美食，家人親戚一同分享，非常開心和感恩。他希望透過送餐方式，讓客人桌上也擺滿美食，從而感受那份豐盛又愉悅的用餐體驗，因此構思出free-flow任食的概念。

高質生蠔、鴨肝凍批 擺盤IG-able

菜單共有14道菜式，包括6款前菜、4款主菜及4款甜點。菜式以高質的現代法式美食為主，味道細膩，擺盤小巧精緻，充滿法式精緻美學，非常IG-able。Muller分享他小時候過聖誕，家裏會有生蠔等奢華美食，因此他今次亦選用Fine de Claire生蠔與高質鴨肝凍批，配合高質的本地雞、有機蔬菜、本地蘑菇，還有自家在酒店天台種植的新鮮香草等。

前菜提供即開Fine de Claire生蠔配石榴、酸橘汁醃蝦（shrimp ceviche）配燒牛油果，紅莓鴨肝凍批、挪威煙熏三文魚等。為了提升奢華感，他特意在巴黎火腿芝士三文治（croque monsieur）加入松露，而托托蜆（即刀貝蜆）亦搭配高級的香檳汁。

和牛面頰柔軟不失嚼勁

來到主菜，Muller以聖誕大餐經典的烤雞配忌廉汁和燉菜為靈感，帶來「法國黃雞胸配黃酒忌廉汁及羊肚菌」及「和牛面頰配紅酒汁」兩道菜。前者選用本地黃雞胸肉，烤製後皮脆甘香、肉質濕潤，蘸上法國黃酒製作香滑忌廉汁，令雞肉提味。至於和牛面頰，經蔬菜及紅酒醃製2天，接着在平底鍋煎香，與醃過牛肉的紅酒，放進焗爐慢焗12至16小時。整個製作過程約需時3至4天。和牛面頰肉柔軟卻不失嚼勁，味道濃郁，帶有陣陣紅酒風味，「因為我只用紅酒，沒有加一滴水」！

另一道主菜龍蝦忌廉尖通粉配海膽，源自餐廳的法式周末早午餐菜單，不同之處在於「聖誕版」的海膽由加拿大升級至日本級數。記者認為海膽只屬錦上添花，最精彩還是香濃的龍蝦忌廉汁。Muller表示花兩天時間製作汁，涉及焗蝦殼、煲湯、靜置、榨壓、收汁等工序，由50公升的湯水收汁至15至20公升湯汁，故蝦味特別濃郁。此外，主菜還有雜菌菇燴意大利飯，選用本地蘑菇、巴馬臣芝士、田園香草等材料。

聖誕木頭蛋糕 朱古力味濃郁

甜品方面，聖誕木頭蛋糕採用Valrhona朱古力，朱古力味濃郁，木頭造型也充滿聖誕感。香橙酒法式薄煎餅則展現法式風情；伏特加柚子青檸雪葩帶來清爽口感，還有Muller至愛的法式牛油蛋糕，輕柔甜美的蛋糕吸收了冧酒、雲呢拿雪糕和忌廉的味道，變得濕潤，更加美味！●

SKYE Roofbar & Brasserie：聖誕晚宴

日期：12月24、25日

價錢：每位$880起，大小同價；另加一

地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓

查詢：2839 3327

網址：www.parklane.com.hk/zh/skye.html

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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