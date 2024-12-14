明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Food & Beverage

飲食

FOOD：聖誕擁抱維港夜景 $880起無限任點精緻法菜

【明報專訊】聖誕跟至親好友相聚，儀式感滿滿兼豐富的聖誕大餐必不可少。法籍大廚Florian Muller以童年回憶為靈感，推出free-flow任點概念。他回憶道：「每逢平安夜，家中長桌總是坐滿約20名親人，桌上擺滿美食，大家圍坐分享，感到無比開心和感恩。」今年他在銅鑼灣柏寧酒店27樓天台餐廳酒吧，於維港夜景擁抱下帶來滿桌法式現代美食，菜式小巧精緻，擺盤漂亮，完全滿足到聖誕打卡又吃到美食的願望！最重要是，可以無限任食！

位於銅鑼灣柏寧酒店27樓的天台酒吧SKYE Roofbar & Brasserie，可飽覽維港夜景，一向是城中靚景餐廳。今年聖誕，餐廳推出free-flow任點全新概念，主廚Muller解釋，「這不是自助餐，客人不用離開座位前往自助餐區取食物。我想客人坐着點餐，由職員送餐」。他分享從8月開始構思聖誕餐單時，希望營造出濃厚節慶氛圍。聖誕對他而言是家庭聚會的節日，他回憶起小時候在平安夜，家中長桌擺滿美食，家人親戚一同分享，非常開心和感恩。他希望透過送餐方式，讓客人桌上也擺滿美食，從而感受那份豐盛又愉悅的用餐體驗，因此構思出free-flow任食的概念。

高質生蠔、鴨肝凍批 擺盤IG-able

菜單共有14道菜式，包括6款前菜、4款主菜及4款甜點。菜式以高質的現代法式美食為主，味道細膩，擺盤小巧精緻，充滿法式精緻美學，非常IG-able。Muller分享他小時候過聖誕，家裏會有生蠔等奢華美食，因此他今次亦選用Fine de Claire生蠔與高質鴨肝凍批，配合高質的本地雞、有機蔬菜、本地蘑菇，還有自家在酒店天台種植的新鮮香草等。

前菜提供即開Fine de Claire生蠔配石榴、酸橘汁醃蝦（shrimp ceviche）配燒牛油果，紅莓鴨肝凍批、挪威煙熏三文魚等。為了提升奢華感，他特意在巴黎火腿芝士三文治（croque monsieur）加入松露，而托托蜆（即刀貝蜆）亦搭配高級的香檳汁。

和牛面頰柔軟不失嚼勁

來到主菜，Muller以聖誕大餐經典的烤雞配忌廉汁和燉菜為靈感，帶來「法國黃雞胸配黃酒忌廉汁及羊肚菌」及「和牛面頰配紅酒汁」兩道菜。前者選用本地黃雞胸肉，烤製後皮脆甘香、肉質濕潤，蘸上法國黃酒製作香滑忌廉汁，令雞肉提味。至於和牛面頰，經蔬菜及紅酒醃製2天，接着在平底鍋煎香，與醃過牛肉的紅酒，放進焗爐慢焗12至16小時。整個製作過程約需時3至4天。和牛面頰肉柔軟卻不失嚼勁，味道濃郁，帶有陣陣紅酒風味，「因為我只用紅酒，沒有加一滴水」！

另一道主菜龍蝦忌廉尖通粉配海膽，源自餐廳的法式周末早午餐菜單，不同之處在於「聖誕版」的海膽由加拿大升級至日本級數。記者認為海膽只屬錦上添花，最精彩還是香濃的龍蝦忌廉汁。Muller表示花兩天時間製作汁，涉及焗蝦殼、煲湯、靜置、榨壓、收汁等工序，由50公升的湯水收汁至15至20公升湯汁，故蝦味特別濃郁。此外，主菜還有雜菌菇燴意大利飯，選用本地蘑菇、巴馬臣芝士、田園香草等材料。

聖誕木頭蛋糕 朱古力味濃郁

甜品方面，聖誕木頭蛋糕採用Valrhona朱古力，朱古力味濃郁，木頭造型也充滿聖誕感。香橙酒法式薄煎餅則展現法式風情；伏特加柚子青檸雪葩帶來清爽口感，還有Muller至愛的法式牛油蛋糕，輕柔甜美的蛋糕吸收了冧酒、雲呢拿雪糕和忌廉的味道，變得濕潤，更加美味！●

SKYE Roofbar & Brasserie：聖誕晚宴

日期：12月24、25日

價錢：每位$880起，大小同價；另加一

地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓

查詢：2839 3327

網址：www.parklane.com.hk/zh/skye.html

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

相關字詞﹕酒吧 中環餐廳 中環美食 法國料理 飲食 聖誕大餐 聖誕

上 / 下一篇新聞