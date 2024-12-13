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開眼 大都會文藝誌

【墨爾本】「書展」

【明報專訊】談到書展，香港人一定會先想到每年暑假在會展的書展吧。琳琅滿目的小說、實用書、散文集甚至補充練習，書展是我青春時期一個重要的回憶。我這個80後，中小學時期最期待的活動，就是暑假去書展，拿着儲了一年的零用，花在心愛的書上，成就了每年最幸福的時光。雖然現在已是電子書的年代，但我還是喜歡書本的質感和每本書的香味，因此當我知道維多利亞州立圖書館有一個關於書的展覽時，我就急不及待去看看。結果我去了3次，認真地了解世界各地的藏書和書的歷史。

「書展」在圖書館的4樓，分別有幾個不同部分：設計、日本文學、藝術、自然科學、宗教、歷史、劇作等等，看似沒有明確劃分，但有精挑細選。其中有幾個有趣的展品，令我看得很過癮。

首先，書的其中一個源頭是起自何時的呢？展覽其中一件展品是公元前2050年一個刻有楔形文字（cuneiform）的泥板，板上刻着用山羊和綿羊作為稅收的紀錄。現存最早的楔形文字泥板大概是來自公元前3400年，同類文物存世不多，所以這個展品很有歷史價值，絕對是早期書寫紀錄的重要文獻。

此外，「書展」有一為A. A. Milne 和E. H. Shepard特設的部分，他們是《小熊維尼》的作者和插畫家，展覽展出了不少《小熊維尼》早期發行的書籍，非常珍貴。除了西方國家，亞洲的代表也有香港人很喜歡的日本，我特別喜歡細看那幾本1920至1932年三越百貨的商品介紹，和式繪圖同時充滿傳統日式文化和時代感，非常有趣。

當然，不少宗教書籍也是「書展」的重點介紹。很多宗教的歷史根源都是後人於一些碑文或卷軸中找到。早期的文獻主要用作記載宗教經文，展覽就分別展出天主教、猶太教、伊斯蘭教等相關文獻，當中印度教的較早期紀錄大概能追溯到約公元前1400至1200年。聖經「Bible」一詞，就是來自希臘文的「Biblia」，意思就是「book」（書本）。

回到現代，日本代表有作家村上春樹，愛爾蘭代表有著名劇作家薩繆爾．貝克特（Samuel Beckett），他們的作品（村上的小說系列，貝克特的劇作原稿）也有陳列在展覽中讓書迷了解。那澳洲的本土代表呢？當然就是大自然。展覽其中一個部分，是有關大自然的書目，很多都是來自澳洲的書籍，記錄澳洲不同的本土花草、鳥類和動物，圖書的設計有大有小。不少都是英國人佔領澳洲時期，生態學家在國內探索時畫下作記錄用，圖文並茂，非常仔細。

雖然這個「書展」不算很大，但承載的歷史卻很深遠，在這愈來愈少人看實體書的時代，這個展覽似乎散發着一種吸引力，讓讀者回憶一下揭一頁紙的手感、嗅一嗅書的香氣，希望鼓勵大家「活化」讀書這個活動，不要讓它成為過去。

作者簡介：80後，生於香港，移居墨爾本8年。認為藝術就是生活最美好的事情

文：小柔

[開眼 大都會文藝誌]

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