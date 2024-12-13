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【香港】從《選角》 看見香港演員

【明報專訊】什麼是一個好的演員呢？導演翁子光說，他的新作《爸爸》之所以邀請劉青雲來拍，是因為看了他在街市買餸的新聞訪問，被稱為「市民劉先生」，看來非常平凡。

好的演員，首先就是不擠弄情感、不做作、不突出自己。

由謝君豪策劃的ViuTV節目《選角》，以類似《全民造星》的形式，讓46名演員比賽競選，前幾天剛誕生了賽果。不同的是，《選角》不是看台風或觀眾緣，而是側重演戲，也就是怎樣藏起「星味」、「劉青雲如何演得不像劉青雲」的學問。

好的演員，是認真，是卑微，練習從抹地開始。有次，導師申偉強指導學員的，不是語氣或表情，而是「抹地」。他說：「你抹地怎麼如此隨便、馬馬虎虎、做了就算？你是為心愛的女生抹地，她生病了。」從簡單如抹地的事入手，細微地感受生活，是演戲的第一步。

好的演員，是對自己殘忍。如果太愛惜自己，便無法感知他人痛苦、為其悲傷流淚，又怎樣能做得好呢？在首輪面試，甄玉如（Amy）道來一個發現男友跟自己閨密出軌、繼而大受打擊意外流產的故事，她先是笑臉迎人說自己結婚了，邀請閨密坐在自己的牀上，再訴說她的發現過程、展示嬰兒相片。演員真情流露，呈現出強顏歡笑、憤怒、心酸等情緒，讓打動觀眾評審：「看到她的痛。」

好的演員，是掏空自己。抽走自己內裏的思緒與感受，像倒走了水的瓶子，再數以百次地邀請角色進入自己。龔志業（阿業）在準備重演電影《流水落花》一幕時曾一度崩潰痛哭、指自己一直沒法理解失去親生孩子的感受。為了代入角色，他跟拍檔何韵池（韵池）、陳琬瑜（Caro）自己想像和額外排練了好多場景，包括太太如何告知他將為人父、期待孩子出生、送玩具、從醫院回來……最後演給評審的，雖然只有幾分鐘，但他們其實已經走過了許多年的人生、歷盡辛酸。阿業、韵池二人最後憑着這個演出入選8強，並於決賽贏得最佳男女主角。

好的演員，是非常非常努力，不斷累積。現時入行不容易，粉絲文化當道，Ig愈多人follow，愈容易接戲，有實力的演員卻被埋沒。不是導演不想給機會，但當前拍電影電視的先要條件，就是對得起票房收視，才有資源拍下一套。在影視界這樣的風氣之下，依我所見，《選角》就是嘗試撼動它。

選8強時，評審就陳思諾（Zita）或黃詠琪（詠琪）討論得很激烈：年僅18歲的Zita，一言一語也充滿吸引觀眾眼睛的魅力；詠琪卻比較平實，只是穩打穩紮地演好這一場，卻讓角色也有種普通人的質地。評審分成兩派、不相上下。最後，梁雍婷把關鍵一票投給詠琪，她說：「希望機會留給有準備的人。」這句話多麼讓人感動——梁雍婷就是一個很努力很努力，最終得到肯定的演員。

作者簡介：偶爾寫文藝報道、專訪、評論、散文和詩

文：馮曉彤

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