【東京】旅行是必要的！

去年要轉簽證時，剛好看見跟我同期來到日本的John Ho成功申請藝術簽證的story，更叫大家有問題可以隨便問。人在海外，簽證是生存條件。當時什麼也沒有想便膽粗粗在Ig上請教他，結果John Ho遠比我想像中好人及親民；我能成功申請到藝術簽證，大部分都是拜他幫忙所賜。我們來日本初期的經歷十分類似：就讀語言學校，並思考如何不做全職，靠畫畫在東京生存。

今次他的個展「旅行是必要的！」，正是移居別國的旅人的心聲。他善於以畫畫表達他對生活的觀察，敘事性強並富有詩意，有時更有種少女漫畫般的浪漫。個展展出的《橫濱物語》系列，以熱鬧的居酒屋、燒肉店作背景，主角肉肉熊穿著灰色運動衣手插褲袋，另一隻手拿着手機屏幕的光由下而上照到他臉上，一陣中年落寞感油然而生。特別強調中年，是因為一個「大人」毅然拋下一切由零開始，不是一件易事。來到截然不同的文化環境，「社交值」容易出現負數；中年人交朋友很難像少年人一樣以年輕和熱情取勝，是烙印在身上幾十年文化與習慣的碰撞。

展覽也是John Ho旅居日本兩年的日記：踩着滑板車經過人來人往的澀谷109、記錄公園裏在做各種運動的人們、情侶靜靜地站在櫻花樹下，每個筆觸都在敘述這兩年旅途的所見所聞。他領略到，與不同人交流、日漸進步的異國語言、美味的拉麵、一個人踩單車到處走、漂亮的紫陽花，甚至從孤獨過渡到自愛，全都是踏上旅途後才能相遇的事物。

John Ho在我心中依舊不變是位大前輩，但在香港→東京這個旅途上，我們更成為了同伴和戰友。只要繼續走，便有無限可能性在前方等着。 （正如我冇諗過可以同教材上的藝術家講，喂sor，畀我拉長番對腳先好post合照。人生咩都有可能！ ）這篇文章出街時展覽雖已完結，但John Ho非常積極地在日本做展覽，請大家繼續以溫暖的目光，守護這個溫柔纖細的藝術家。

作者簡介：喜好是觀察人類，著有繪本touch和漫畫《地獄行》

文：Papaya Fung

[開眼 大都會文藝誌]