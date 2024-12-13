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開眼 藝述速遞

Friday Planner：年末me time

【明報專訊】Lonely Christmas將至，熟悉的音樂又將席捲耳畔。趁着「All I want for Christmas is you」尚未完全解凍，不妨在風兒尚未變得喧囂時，捉住難得的周末享受me time。

退一步海闊天空，近日最能享受me time的莫過於「踏上人生另一階段」的文體旅局前局長楊潤雄。但不知道他回首上一個人生階段的30年，又是否「也無風雨也無情」？往事種種，只堪一句「俱往矣」。但至少，相片能夠停住時空，供人回味一二。正在舉行的「隱．現——和香港攝影師走過三十年的聯展」，集結了30位與香港攝影界幕後推手Excellent Colour Limited長期合作的攝影師，各展出一張代表作和一張鮮為人知的作品，在見證不同世代攝影師風采的同時，也側寫香港這些年間的變化。

看完香港攝影的三十年華，不妨也花些時間細看城市下的個體，映照自身。本年度「影像無國界」展覽邀請在香港出生的中巴混血壁畫藝術家Ahmad Rida Nisar展出作品，讓觀眾透過作品的鮮艷色彩和獨特圖案走進她的世界，看見「頭巾之下」的她。無關種族，那些關於疫情封城、關於性別和身分、關於遷移與旅行的經驗，總可以共感。

Me time可能還需要多一點浪漫。村上春樹愛爵士樂，喜愛得開了一間爵士酒吧，甚至還說自己「寫小說的方法是從音樂學來的」。恰逢村上新書繁中譯本出世，不妨給自己過上一個jazzy weekend。本周末有本地劇場人和爵士樂手聯手舉辦《且聽：村上春樹的爵士風》音樂會，以文本作為主軸，配合文字和現場爵士演奏，帶你進入村上的思考領域。容讓你在大街小巷被聖誕神曲完全侵佔之前，㗳着咖啡看看書、逛逛展覽，度過年末難得的me time。

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#村上春樹 #爵士樂

[開眼 藝述速遞]

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