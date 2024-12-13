從短片、劇集中的無名配角，到憑藉首部主演電影《藍天白雲》中的弒親少女Connie一角提名金像獎最佳新演員；再到今年年初，憑話題電影《白日之下》中的弱智少女小鈴一角拿下金像獎最佳女配角，梁雍婷似乎正同她飾演的角色一起，從舞台邊緣走到聚光燈下。不同於許多角色都是帶着眼淚、傷痛與沉默，梁雍婷的臉上總是掛着溫和的微笑，只有在說起演戲時會收起笑容，眼中透出認真與倔強。

「我們傳統的文化會令我們處理喪禮、喜事時，都有許多規矩，有許多約定俗成的boundaries（界限），但其實我們是否可以退後一步，在乎在場的人的感受多過傳統？」梁雍婷說，這是她希望透過《破‧地獄》，透過蘇蘇這一角色，向觀眾發出的疑問。

電影中，蘇蘇凝望逝去愛人的面容，道生（黃子華飾）為她戴上裝有愛人骨灰的蝴蝶項鏈，在眼淚、傷痛與沉默中，破「愛別離苦」之地獄。電影外，演員梁雍婷又有哪些要破的地獄？「我希望破嘅嘢，係自己有一個良好嘅生活習慣。」她笑着說，自己是一個「好chur（忙碌）的人」，「會做好多準備令自己進入角色狀態，比如就算只可以瞓兩個鐘我都會照去跑步」。

梁雍婷的確是一位「好chur的人」。天氣寒冷，穿露臂禮服的她在鏡頭前卻面色不改。攝影師邀請梁雍婷擺出演員選角試鏡時常被要求演繹的「喜怒哀樂」4種表情，她不但照做，還補充了翻白眼、驕傲等表情，並主動建議可與棚內積塵的假人模特合影。近日又見她在社交媒體分享，為飾演新角色而將頭髮剪至可見頭皮的平頭。不禁想起訪問當日，記者向她確認翻白眼相「可否出街」，梁雍婷回答：「唔止喜怒哀樂，乜相都出得㗎，靚唔靚都得。」

文：明報藝文部

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