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不再踟躕 《破．地獄》投入最痛處 梁雍婷跳出舒適圈 帶給角色堅強

【明報專訊】《破．地獄》導演陳茂賢曾在訪問時回憶起該劇創作之初：講述婚姻故事的喜劇《不日成婚2》開機第一日，他的婆婆過身，後又有多位家人離世，徘徊的場地從戲中「婚禮」變現實中的「葬禮」。「那時，他思考了很多問題，思考『到底喪禮對於仲在生嘅人嘅意義係乜』，於是有了這個劇本。」梁雍婷（Rachel）回憶，在拍攝《不日成婚》時與陳茂賢成為朋友後，時常收到導演分享的《破．地獄》劇本創作片段，「這個劇本對他而言彷彿是自己的therapy（療癒），我好似追連載小說般看完整個故事」。

起初，「蘇小姐」一角的年齡設定在四五十歲，但「佢寫寫下發覺，其實討論生死問題的年紀，可以再闊些：面對生死的不僅是四五十歲的人，可能二三十歲的人都會遇見」，梁雍婷因此獲得機會參與選角並最終出演，從「連載小說」讀者，成為催人淚下的蘇蘇。

「觀眾可能睇唔到，但導演透過熒光幕可以睇到，我有時演戲唔夠膽100%跳入去。」梁雍婷分享，在她眼中「演員其實是一個脆弱的職業」，若是全情投入角色的傷痛，會令自己難以抽離，「企唔番起身點算？」因此她習慣於「留番10%、20%給自己，希望自己唔好跌得咁痛」。如此說來，蘇蘇或許是她「跌得最痛」的角色——「導演睇得出我嘅恐懼，他同我講，這次你試下100%投入。」梁雍婷說，在演繹蘇蘇前，陳茂賢分享歌曲I can't stop crying給她，希望她體悟其中悲傷。

標誌性角色多「邊緣人」 與本人迥異

「I can't stop crying / Over you / Can't think of smiling / My heart belongs to you（我無法停止哭泣／失去你／無法想像微笑／我的心屬於你）」歌詞中的悲傷，或許正是蘇蘇凝望逝去愛人熙雯（陳珮欣飾）時的心情。「行入殮房，我要覺得面前的道具屍體，就真的是與我有過一段切切實實關係的人。我要感受到那種痛，痛到觀眾都會覺得痛。」記者憶起觀影時戲院內響起的聲聲啜泣，蘇蘇的眼淚與傷痛，彷彿穿透銀幕，在觀眾心中激起漣漪。

痛、眼淚、引人思考，梁雍婷令人印象深刻的角色，似乎有着共同的底色。從《藍天白雲》（2018）中冷漠沉鬱的弒親少女，到《白日之下》（2023）中只有六七歲心智的性侵受害者小鈴，再到《破．地獄》（2024）中與同性愛人生不能相依、死亦難送別的蘇蘇，這些游走在主流之外、時常被人忽略的「邊緣化」角色，與眼前一顰一笑皆透着活潑的梁雍婷大相徑庭。「邊緣化是角色的脆弱。」梁雍婷說，飾演過的角色中最吸引她的部分，不是亮麗光鮮或戲分多少，而是「他最不好看的地方是什麼？」：「一個人物令觀眾覺得好看，一定不止是因為他堅強的那一面，而是他作為一個人，人性中的脆弱之處。」

唔揀角色 憶師長囑「勿用easy way演繹」

梁雍婷笑說，她飾演過的角色與她本人「全部都超級唔同」，因為與角色的人生經歷無法重疊，「很難在角色身上找到相似的地方」。但她仍然認為，「這些角色，會因為我的演繹，呈現出不同的特質，不自覺的會有我個人的色彩在其中」。在梁雍婷眼裏，她帶給每個角色的特質是堅強，無論角色的遭遇如何痛苦，無論他們在身體上和心靈上有着怎樣的傷痛，他們都會堅強面對，「比如小鈴，就算有着那樣的遭遇，她仍然是一個嘗試着堅強的女孩；又或是蘇小姐，最後她都可以放手，可以重新站起來」。「人物最好看的地方，不是哭，而是忍住不哭」，梁雍婷說，電影也好、人物也好，都需要帶給觀眾「活下去的理由」，「至少在離開戲院嗰陣，觀眾會覺得舒服啲——這便是戲劇的張力」。

訪問當日，梁雍婷剛結束上一份工作，精緻單薄的禮服外裹着深色外套，在寒風中匆匆而至。從短片中默默無聞的角色，到金像獎最佳女配角，梁雍婷似乎正從邊緣走向舞台正中。然而，回望過去幾年的港產片，《流水落花》（2023）中一掃而過的幾個鏡頭、《從今以後》（2024）裏戲分不多的小角色、鮮浪潮短片《裊裊》（2023）中的妹妹韻靈，站在舞台正中的梁雍婷，仍像10年前一樣，願意演短片、做配角。被問及如何選擇角色，梁雍婷笑說：「我唔揀㗎！」她解釋，不做選擇，不僅是因為每個角色身上都有閃光點，還因為「如果讓我選，我難免會選自己拿手的做，而無法跳出舒適圈」。她憶起讀書時，老師曾提醒學生「千祈唔好用一個easy way（簡單的方式）去演繹角色」，「演員知道一個角色需要ABCDE，觀眾也許會覺得好看；但有趣的地方在於，如果不是ABCDE呢？如果是CEDBFG呢？這便需要創意、需要想像力、需要排練，才能生出來」。

任HKAFF大使 看紀錄片得演戲啟發

「唔揀角色」的梁雍婷，在剛剛過去的香港亞洲電影節（HKAFF）中，扮演了新的角色——第21屆香港亞洲電影節大使，並與參與HKAFF台前幕後的團隊做訪問。她觀察到，「亞洲電影中，有愈來愈多不同的section（類型）」，而令她感受最深刻的是「缺乏普羅大眾關注的subject（領域）」——紀錄片。「我永遠無法作為演員參與到紀錄片，而是作為一個觀眾。但其實透過看紀錄片，會得到很多演戲的inspiration（啟發）。」梁雍婷說，「你會發現，紀錄片中呈現的人物人性的豐富程度，遠超過演員去飾演一個角色」。

早前，一年一度的金馬頒獎典禮舉行，眾多香港電影人從台灣「抱得金馬歸」，亦有影人呼籲給香港演員更多演出機會。梁雍婷說：「電影或者藝術是不分地區性的，我們都希望電影可以作為一種大同的語言去和世界溝通。」因此，如有不同地方的演出機會，她都會抓住，「都可以將學到嘅嘢帶返香港電影度」。被問及最想去哪裏拍攝，有一半泰國血統的梁雍婷笑着回答：「泰國。雖然我是半個泰國人，但我並不太了解泰國的文化，如果有機會可以去到泰國拍攝，就算不是電影，去拍一條短片、一個廣告都好，讓泰國的家人也能看見我。」

梁雍婷眼中的電影，是一個粉紅色泡泡，「就像今年亞洲電影節主題一樣，我們是透過不同的光影去建構一個虛幻的世界給觀眾。踏入片場就像是有神奇魔法，你會看見不同崗位的人都在默默耕耘」。跳出來看，「做電影」這件事或許很傻，「一班人做緊一個虛構嘅故事，卻希望帶給觀眾真實嘅感受」；但在作為演員的她看來，「一班人憑着傻勁，好努力咁去做一件事，就好似一個魔法世界」。

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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