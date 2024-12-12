SHOWCASE：收納保護 輕鬆應對不同需要 時尚輕巧行李箱 城市漫遊

要數奢華行李箱的代表，Rimowa無疑是經典。品牌自1937年運用飛機鋁材製造行李箱以來，創新的理念足以改寫整個行業歷史，其招牌標記的溝槽式鋁鎂合金設計，亦為行李箱增添耐用與時尚感。隨後在2000年，品牌再次引領潮流，推出市場上首款聚碳酸酯行李箱，這種由高科技製成的塑膠材質，比起鋁鎂合金輕盈，同時具備足夠的韌性、抗壓度，讓行李箱更為耐用。

聚碳酸酯製成 堅固輕巧

品牌的Essential系列行李箱由聚碳酸酯製成，不但堅固輕巧，亦具備多種顏色選擇，每季更會推出限定色系，從手把、拉鏈，以至滾輪底托，為整個行李箱塑造一致的色彩效果，配襯每個細節。品牌的Original系列化妝箱則方便女生整理各類所需的化妝、美容物品，除了內部配備鬆緊帶的皮革背板，頂部亦設有防水拉鏈口袋，能安全存放物品，並配有可拆卸的皮革包裹鏡子。至於採用鋁材質製成的Original Bag，配備便捷的開合系統，能輕易打開和關閉，隨時隨地拿取所需的隨身物品，以便應對各種旅遊需求。

無論是行李收納、保護，還是配搭各種風格，品牌的不同設計，都能輕鬆滿足獨自旅行的女生，而成為她們的「最佳旅伴」。這些行李箱陪伴着她們在每次啟程穿越不同風景，讓每次冒險都充滿無限可能。●

文：劉詩言

模特兒：Nadya H（WE Management）

化妝及髮型：Chris Lam

服飾提供：Loro Piana

場地提供：Rosewood Hong Kong

editor's pick：行李箱上的色彩與筆觸

Rimowa經常從不同城市汲取靈感，近日便從哥本哈根的歷史建築和深邃的斯堪的納維亞海域取材，為經典的Essential系列增添暖薑黃和深海藍色。品牌同時亦與英國藝術家Ptolemy Mann合作，推出限量版Essential Threshold登機行李箱（$11,400）。Mann是一位色彩極簡主義藝術家，從事藝術創作超過25年，擅長運用色彩表達情感，透過線條和色彩的交織，展現出獨特的抽象風格。雙方聯乘的行李箱以深海藍為主調，品牌將她繪製的Threshold圖案，融入行李箱的聚碳酸酯外殼，透過複雜的墨水層疊技術，還原Ptolemy Mann畫作的質感和筆觸，外殼上的刻意留白，不但體現出品牌經典的溝槽式設計，亦增強了畫作的立體效果。●

查詢：Rimowa 2802 9883（利園商場二期）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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