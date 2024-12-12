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THE BUZZ：高級訂製服藝術 與世界各地時尚交流

【明報專訊】政府於《2023年施政報告》中提出，2024年起每年舉辦「香港時裝設計周」，因此首屆「香港時裝薈」應運而生。由港府資助和多個機構、團體和品牌協力主辦，主要活動於11月20日至12月4日舉行，匯集不同類型的時裝設計活動，包括時裝騷、展覽、訂購展、論壇、工作坊和快閃店等。其中由香港時裝設計師協會負責的「VIRTUOSE：高級訂製服的藝術」項目，便包括關於高級訂製服裝的多個活動，最為矚目的還包括4名高訂設計師參與的時裝騷。

「VIRTUOSE：高級訂製服的藝術」旨在以時裝騷、展覽、工藝作坊、對談會和訂購展等，讓觀者從不同角度探索高訂的高深工藝和各設計師的時尚美學。以時裝騷形式呈現極致的高級訂製服設計，無疑是活動的焦點所在，時裝騷於11月25日同日舉辦三場，選址香港全新地標The Henderson的Ballroom Cloud 39行騷。坐擁270℃天際景色的場地作背景，由日到夜呈現設計的迷人之處。

活動邀請4名設計師參與，以達至香港與世界各地的時尚交流。他們分別為活躍於巴黎並以北京為基地的Cheney Chan（陳采尼）、來自高級訂製服發源地法國的Charles de Vilmorin、來自香港並游走於國際時裝舞台的Kay Kwok（郭子鋒），以及荷蘭籍摩洛哥裔的Mohamed Benchellal，4名設計師來自不同地區，擁有不同文化、背景、美學和風格。

融合當代建築結構與中式古典元素

來自內地的Cheney Chan設計融合當代建築結構與中式古典元素的廓形（A），以瓷器瓶頸的優美造型作為靈感，他亦對傳統束身衣作重新詮釋，展現女性身體的曼妙曲線。設計同時關注傳統工藝如何融合當代藝術形式，以此構建獨特的品牌內涵。來自法國的Charles de Vilmorin於2020年在Instagram上發布了自己的作品圖片並創立了個人品牌，翌年便以嘉賓身分加入巴黎高訂時裝周官方日程。其設計風格充滿神秘感和詩意（B），因此得到賞識並為他帶來Rochas藝術總監一職。2023年他的同名品牌再次被納入高訂時裝周官方日程，在2024年更上一層樓，推出首個成衣系列。

香港設計師 結合3D打印技術

我們熟悉的香港設計師Kay Kwok，於2013年推出同名品牌，是首位參展倫敦時裝周的香港男裝設計師。其風格充滿未來主義美學和實驗精神，結合3D立體打印技術製作的金屬質感配件（C），令造型展現一種天馬行空的前衛創造力。設計師Mohamed Benchellal在2007年於阿姆斯特丹修畢時裝設計，2015年發表同名品牌Benchellal的首個系列。品牌的可持續發展方向起初是出於預算所限，他從市場購買滯銷布料作為素材，並默默以小規模形式營運品牌。不過由於其作品採用帶有強烈雕塑感的剪裁，並將古典與現代、可持續和奢華等元素成功融合（D），因此令他廣受一線時尚媒體的關注，作品同時得到眾多歐洲和中東名人垂青。

4名設計師的作品確實各擅勝場，即使同場展出亦沒有誰被比下去，讓人感受到他們各具特色的時尚創意、文化內涵和工藝的同時，更讓「香港時裝薈」成為各地高訂交流的平台。●

editor's pick：回顧上海灘30年

「香港時裝薈」的活動豐富多姿，其中頗能代表香港的品牌上海灘正值創立30周年，因此與PMQ元創方攜手舉辦 「風華迴響–上海灘三十年」作品回顧展，共展出數百件品牌的典藏精品和名人穿過的珍貴服裝，展覽更配合FabriX數碼技術引發互動與想像，讓參觀者探索品牌獨具當代視野的「中國風」美學，要認識上海灘30年來的歷史就要趁展期完結前趕快欣賞。●

「風華迴響–上海灘三十年」品牌回顧展

日期：即日至12月15日

時間：上午11:00至晚上8:00

地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方The Qube

費用：免費入場

查詢：香港時裝薈 https://hongkongfashionfest.com

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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