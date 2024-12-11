HIGH JEWELLERY：阿布扎比直擊 高級珠寶之旅 中東陽光下的璀璨寶石

品牌寶石部門總監Guillaume Chautru特別在現場跟我們分享他對高級珠寶的看法：「珠寶本身就是科學，很專門又有點geek，做高級珠寶就是要兼顧taste（品味）和aesthetic（美學）！」

於1874年在瑞士Côte-aux-Fées誕生的Piaget以超薄機芯而聞名，但說到其標誌的珠寶風格，則源自1969年推出的「21世紀系列」。當時品牌第4代傳人Yves Piaget要求內部設計師到巴黎看訂製服裝騷，或直接在雜誌內頁模特兒照上繪製草圖，以便更好地想像作品穿戴起來的模樣，在當時來說算是非常前衛的想法。21世紀系列就在如此背景下面世：貴金屬化身成織物般的細緻紋理，配搭大膽的寶石色彩與形狀，製作成長形頸鏈表和寬版手鐲等創意十足的設計。Yves Piaget 熱情友善的性格，亦讓他和不少客人如藝術家達利、安迪華荷，美國前第一夫人積琪蓮甘廼廸和女星伊莉莎伯泰萊成為朋友，建立Piaget Society社交圈。今年品牌150創立周年，便以Essence of Extraleganza為題，以高級珠寶重新演繹1960、70年代的創意黃金時代。

80/20設計法則 先找寶石才有設計

高級珠寶總是以寶石為主角，系列中用到的每枚寶石便都經過品牌寶石部門總監Guillaume Chautru 精挑細選。「高級珠寶總是圍繞寶石設計，那是一種傳統。在法文中，jewel一字原本就是指寶石的承托，寶石雖然是地球上珍貴的東西，但需要東西承托才能佩戴。」Guillaume解釋，有些品牌是先有設計才找寶石，但Piaget的80%高級珠寶也是先從寶石入手。「如果設計團隊一下子拿着100張設計圖找我，要我2年後做成珠寶是不可能的，我可能花上5年甚或10年時間仍然在尋找寶石。但如果已經有足夠寶石在手，就可以直接計劃和製作。但我們不會限制創意，故留下20%自由創作。每次新發表的系列，我也先花大約1年時間找石，然後兩年時間設計和製作，我現時已着手2028年的系列了。」

鈦金屬手鐲最難做 鑲嵌過程弄壞寶石

他形容，在150周年系列中最難得的一顆寶石，是在花朵形頸鏈上的一枚16.8卡祖母綠，其特別之處是顏色清澈而飽滿，且厚度適中。「寶石需要一定的厚度來顯色，但如果太厚，寶石看起來會相對細小。而這枚哥倫比亞祖母綠卻是完全清澈，今時今日要找到一枚完全沒有內含物的祖母綠幾乎是不可能。」為了突顯其通透和顏色，他特別選用一種古老的法國切割方法來處理。

而系列中令他覺得最具挑戰和難忘的珠寶，則是一枚呈曲面設計的彩紅色寶石鈦金屬手鐲。那是設計團隊直接構思而非源自寶石的設計，Guillaume形容設計師就像用電腦塑造一個彎曲的表面，再在上面加上彩虹色寶石設計而成。「我看着這個設計整整1年，仍然覺得做不來。但我一名來自日本的同事說，我們有些寶石的存貨，或者有機會做得到。你知道日本人都喜歡接受挑戰，於是我和她一同努力，花1年時間找不同顏色寶石。我們按顏色決定選用哪些寶石後，便嘗試鑲嵌。」但鈦金屬物料非常堅硬，在鑲嵌過程中他們弄壞了30%的寶石，而手鐲上總共有1200顆寶石，可以想像整個過程有多艱辛。「起初我不覺得能夠做到，到花了那麼多時間跟同事一起努力製成，當中帶來很多問題和痛苦，但也有很多樂趣。」

「要做到一模一樣珠寶並非不可能」

在疫情期間發表、同樣以彩色寶石為主角的Limelight Gala Precious Rainbow腕表，也是令Guillaume既痛苦也得意之作。「腕表原本只預計生產2枚，但太多客人有興趣，最後我們決定製作10枚。不過當時正值Covid，腕表上用到的彩色寶石卻來自7個國家，那時候這個國家開關，另一個卻封關。單看着腕表，你不會想像到要集合這些寶石有多複雜和困難。」

Rainbow腕表的另一個特別之處，是10枚腕表的寶石顏色是一模一樣的。「如果你在香港找到一枚Gala Rainbow，再跟另一枚美國的Gala Rainbow對照比較，會發現寶石的顏色完全一致。因為我們並不是在10枚腕表上分別拼成10條彩虹，而是先拼好一條彩虹，再以它為參考樣本，在大量的彩色寶石中找尋跟樣本顏色對應的寶石。」Guillaume自豪地說：「其他品牌總是說每枚珠寶也是獨一無二，其實要做到一模一樣並非不可能！」●

由蛇類學家到寶石總監 對顏色充滿熱情

作為Piaget的寶石部門總監，Guillaume Chautru的團隊負責採購、控制寶石的質量。「當中為高級珠寶採購大型寶石的工作尤其困難，因為競爭很大，我經常要飛到不同地方『搶』購。寶石產量愈來愈低，採購行動也需要愈來愈敏捷。一般原石不會預先切割，因為價值由重量計算，賣家自然想以更大尺寸賣出，於是我們要思考如何完善、切割原石，壓力不小。」

花一年時間 切割成一顆清澈寶石

Guillaume分享，之前設計團隊想找一枚10卡的「無油」哥倫比亞祖母綠，但要在市場上找到沒經澄清劑浸漬（以減輕刮痕和內含物痕迹）的祖母綠幾近不可能。他大約花了兩年時間才找到一枚中間有很多內含物的16卡「無油」哥倫比亞祖母綠。「當我仔細研究，從原石的對角位置看到當中清澈的部分，於是決定嘗試將它切割成一顆清澈的寶石，結果花了一年時間。因為每切割寶石的一面，我也要將寶石帶到紐約實驗室檢查寶石的狀態，才能繼續下一個步驟。」最後切割成的祖母綠達到很接近的9.88卡，雖然比原本16卡小得多，但成品價格是原來的8倍！

今次阿布扎比舉行珠寶展，他也參與其中。「最重要的客人我大都認識，而且我們也經常見面，他們想買珠寶的時候，也會問我的意見。」他笑說：「我就像八爪魚一樣同時處理多項工作！」

最愛粉紅色藍寶石帕帕拉恰

經常接觸各種寶石，Guillaume特別喜歡粉紅色藍寶石帕帕拉恰（Padparadscha）。「在成為珠寶學家之前，我是一個蛇類學家，特別被那些五顏六色的蛇所吸引，而很多時牠們都是有毒的。捕捉蛇類和尋找寶石也有相似之處，都是去相近的國家，揹着大背包到森林或礦場的地方『捕捉』它們。」

「我起初也不明白為什麼蛇和寶石也會令我着迷，直到很多年前我跟一名女士約會，我跟她說起自己由蛇類學家變成珠寶學家的經歷，希望能夠令她對我留下印象，她卻一句點出蛇與寶石的共同之處是豐富的顏色。」Guillaume笑說：「我想我對人生的熱情就是顏色吧！」●

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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