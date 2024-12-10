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Happy PaMa 教得樂 第531期

Happy Pa Ma

教大GPS：科學靈性教育 助幼兒欣賞自然

【明報專訊】尊重及欣賞大自然萬物是培育幼兒品格的重要一環，而幼兒科學教育與靈性教育的共通之處，就是兩者都鼓勵幼兒通過感官去發現大自然之美。以下筆者將提供一些指引給教師與家長，以協助幼兒運用五感，從具體經驗發現科學，並欣賞大自然之奧妙與和諧。

《幼稚園教育課程指引》強調發展幼兒探索精神，以助他們掌握尋找知識的方法，可見幼兒學習並非「記憶」學習內容就算是「學到」。舉例來說，在科學浮沉活動中，強調記憶物件浮沉的結果（例如木頭是浮的）會容易養成填鴨式學習。當幼兒於生活中面對難解處境時（例如魚缸造景的沉木是沉的），他們未必懂得解釋箇中原理。

簡單科學實驗 訓練求知能力

在科學教育中，培養幼兒在過程中主動尋找知識的能力，比掌握結果更為重要。學者Charlesworth指出，科學過程技能（science process skills）是讓幼兒透過具體經驗，驗證新知識的能力。其中，基礎過程技能（basic process skills）適合幼兒程度。教師及家長可透過日常的題材（例如水、風、光與影、動植物等），與幼兒一起探索大自然，作簡單科學實驗，以訓練幼兒掌握以下能力：

1. 觀察（observing）：透過五感探索（視覺、嗅覺、聽覺、觸覺和味覺）

2. 比較（comparing）：識別事物的相似和不同之處

3. 分類（classifying）：對事物組合和歸類

4. 測量（measuring）：以標準化單位（如厘米）或非標準化單位（如積木）量度

5. 溝通（communicating）：描述所發現之現象及事物

觀察日常生活 養成良好品德

與此同時，靈育着重以日常生活的觀察與體驗，塑造幼兒的品德。以基督教為例，從大自然的變化與規律（日出日落、四季交替等），到身體的奇妙構造（各循環系統的運作），無不說明創造之美，而這些事物也是幼兒能運用科學過程和技能探究，並從中發現與欣賞的。因此，教師及家長可運用以下教學策略，結合科學教育與靈育的特點，讓幼兒從大自然與生活中，主動具體地學習，並養成良好品德：

1. 「體驗式」學習：例如帶幼兒觀察大自然，發現事物的特徵，並引導他們欣賞自然的奇妙

2. 運用實物教材及教具：例如用太陽、月亮及地球的實物模型，模擬它們的運行，讓幼兒體會天體運行的規律

3. 把學習經驗連結品德與靈育：例如請幼兒分享大自然給予他們什麼（水、陽光、空氣等），教導他們與環境和諧共處，並抱着感恩之心

科學教育與靈性教育是相輔相成的。除了傳遞知識外，訓練幼兒在過程中主動探求，並透過日常體驗培養對大自然的尊重與欣賞是十分重要的。

文：黎諾行（香港教育大學幼兒教育學系講師兼幼兒教育文憑（支援非華語兒童的教學）課程主任）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第531期]

相關字詞﹕親子筆陣 教大GPS

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