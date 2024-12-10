明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第531期

Happy Pa Ma

多元導航：不再迷「網」——家長管教之道

【明報專訊】筆者是一名駐校社工，曾聽過家長說：「我唔買手機畀個仔用係有原因嘅，我寧願個仔呢世憎我，都唔想畀手機搞到佢DSE考得差。」

這番話可見家長為了子女發展的用心良苦，甚至被子女憎恨也在所不計，但以親子關係作為代價又是否值得呢？

强硬禁止 無法建立好習慣

網絡發展一日千里，筆者就讀初中時仍然使用重如「磚頭」的舊式手機，沒有上網功能，甚至連彩色屏幕也沒有；但現今的孩童從小就有機會接觸電子產品。應否以手機作為安撫孩童的電子奶嘴？如何限制子女使用電子設備？何時才該讓子女擁有第一部智能電話？相信這些都是令每個家長苦惱的課題。事實上父母該接受現時子女身處的年代和以前已截然不同，他們的生活離不開電子用品，例如需要透過社交平台結識新朋友，將有趣的帖子及短片轉發給朋友，製造交流話題，藉玩手機遊戲來減壓及娛樂，在網絡世界汲取書本以外的跨學科知識。無理地禁止他們使用電子用品，不單無法讓子女建立良好的使用習慣，甚至會破壞彼此寶貴的親子關係。

5個技巧 尋求共識

互聯網的眾多好處，讓青少年趨之若鶩實屬正常。家長如只用強硬的管教方式禁止子女使用手機及電腦，只會惹來反感，家長宜理解並尊重子女使用電子用品的理由及權利。畢竟踏入初中，學生開始有自己的想法，協商及尋求共識才是雙贏之道。

使用電子用品上，究竟有什麼方法可以讓親子雙方皆大歡喜呢？家長不妨參考以下小技巧：

1. 鼓勵子女與他人有線下交流，如參加實體活動或與朋友外出

2. 以開放態度與子女協商，一起訂立使用電子用品的規則，如限制睡前和用餐時使用手機等，避免過度沉迷

3. 家長宜與子女作科技以外的互動，如外出活動或一起玩桌上遊戲

4. 子女會學習及模仿父母，因此父母應以身作則，適度使用電子用品，避免子女「有樣學樣」

5. 父母可教導子女，如遇上網絡欺凌或騷擾，可向家人、社工、教師反映，不需隱瞞不快經歷

電子用品及互聯網是一把雙面刃，可為親子關係及子女成長帶來正負面影響。運用得宜，可收窄父母與子女之間的代溝；反之，則令彼此關係更緊張，形成更多衝突。但家長不需妖魔化電子用品及互聯網，像是遇到洪水猛獸般避之則吉，學習如何教導子女正確運用，才是正道。

文：黎正亮（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第531期]

相關字詞﹕親子筆陣 多元導航

上 / 下一篇新聞