明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第531期

Happy Pa Ma

解鎖孩子心：關心「人」 而不是「問題」

【明報專訊】有一名爸爸，和我們分享與兒子相處的一次經歷。

爸爸回憶那年兒子DSE放榜，接過成績單後，因為成績未如理想，他需要在原校重讀中六。從學校辦完手續回家後，兒子就顯得鬱鬱寡歡，總是留在自己的房間裏，只有吃飯時才會出來。

每當爸爸想跟兒子談及學業的事情時，他總是說：「遲一些再談。」

懊悔關心來得太遲

隨時間一天一天過去，兒子像是封閉了自己，不願與父母溝通，是自己對兒子做錯了什麼嗎？為何兒子突然變了另一個人似的？

有次和爸爸會面，他表達了很多對兒子的擔心──兒子在學業上遇到的困難、兒子的情緒狀况、對父母不瞅不睬的態度……

爸爸說：「每天都想着如何才能叫到兒子出房門，讓我感到十分大壓力。」說罷嘆了一口氣。

我問：「那面對兒子時，作為爸爸的你有什麼感受呢？」

或許很多父母都習慣先處理子女呈現的狀况，卻忘記了自己是一個人，面對子女的狀况，心裏都會有感受。

爸爸安靜了數秒，他輕聲地說：「我心情很浮躁，我跟兒子說，有什麼問題就去解決，重考有什麼問題嗎？」

傾談下來，爸爸發現自己的焦急，也來自內心的一點懊悔。因為過去6年，兒子面對學業的掙扎，他是看在眼內的，但他一直認為兒子要學習自己面對，所以他一直保持沉默，希望兒子能自己解決問題。

當看見兒子放榜後受如此重擊，爸爸就害怕自己的關心已經來得太遲，他懊悔過去沒有開口關心兒子。所以，他現在非常焦急，希望能與兒子有重啟溝通的機會。

調整焦點 代入孩子心境

我請爸爸嘗試調整焦點，從「如何讓兒子走出房門」轉移到「了解兒子躲在房間的原因」。

我告訴爸爸，關心有很多種形式。想協助兒子解決問題是一種關心，但這代子女渴想的關心，是先來自對「人」存在本身的關心，而不是先關心「事情」。

後來，爸爸跟我們分享，他嘗試代入兒子的心境，回家後他對兒子說：「這段日子你心裏應該很難受，如果你願意分享，我想聽聽你的心路歷程。」

因為爸爸對兒子的心情多了一份理解，兒子也感受到爸爸是「關心他」，而不只是關心「他的問題」，他就嘗試表達自己的困難和想法。雖然過程中父子仍然有很多意見不合的地方，互動上仍有很多需要突破的關卡，但互動不再是「我有問題，你來幫助我」，這樣兩父子反而多了一種共同面對困難的感覺！

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第531期]

相關字詞﹕陳志耀 解鎖孩子心

上 / 下一篇新聞