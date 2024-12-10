感講你知：同理心化解校園欺凌

鼓勵犯錯者表達感受

面對類似連同學被欺凌的情况，不少教師和家長或傾向嚴厲處罰，好讓學生分辨是非。然而，學生受罰後不反駁，未必是心悅誠服，嚴懲更可能產生反效果，使學生更「叛逆」，不僅無法減少校園欺凌和衝突，還破壞師生及親子關係。

心理學中的「羞恥羅盤理論」可以解釋這一現象。精神科醫生Donald Nathanson提出，當人因犯錯或受罰而感到羞恥時，會出現4種反應：「攻擊他人」，即推卸責任或怪罪他人；「逃避否認」，即為自己找藉口，甚至出現沉溺行為；「攻擊自己」，即自暴自棄；「退縮躲藏」，即孤立自己或逃避。這些反應都是當人覺得不受尊重和接納時的自我防衛機制。

為了幫助學生察覺並轉化這4種情緒反應，真誠地面對自己的行為及對他人的傷害，我們必須「對事不對人」，將犯錯者與其行為分開看待。當學生覺得受到尊重與公平對待，而非一開始就被要求道歉，他們才願意打開防衛的心，去同理受害者，並心甘情願地承擔責任、修補關係。因此，除了懲罰之外，我們還要鼓勵他們理解並表達自己行為背後的感受與需要。

營造安全空間 雙方平等溝通

連同學的班主任馬老師曾參加我們的「善意溝通」培訓，她決定在課堂上建立一個不批判、平等且安全的空間，運用「感受需要卡」來促進全班對話。為了確保同學們安全地分享心底話，馬老師事先聆聽了連同學及其他同學的心聲，並與他們分別協商，營造一個安全空間，讓各方輪流表達並理解彼此的感受與需要。

在課堂上，馬老師首先邀請班上同學分享對連同學的印象和感受，同學們紛紛表示：「玩耍時，連同學會突然走過來做一些奇怪動作，讓人不安。」「連同學會突然站起來妨礙大家，裝作性感的樣子，讓我非常厭煩。」老師並沒有對此評論或指摘，而是請連同學選擇一張代表自己感受的卡，並引導大家同理連同學的感受與需要：「連同學感到妒忌，大家能否試着理解，他為何會有這樣的妒忌感？」「他感到孤單，誰能理解他為何會感到孤單？」

由於班上同學有空間表達自己感受，並得到老師接納，因此他們能夠卸下防備，代入連同學的經歷去反思：「我明白了他做這些動作是為了吸引我們注意，想和我們建立友誼。」老師也鼓勵同學們為自己的行為承擔責任，修補與連同學的關係。於是，同學們紛紛走到連同學身邊，擁抱他、鼓勵他，主動與他交朋友，讓連同學感動得流眼淚。連同學也願意向其他同學表達歉意，並承諾不再用以往的方式騷擾他們。隨着關係改善，連同學漸漸變得開朗，並持續學習如何與朋友相處。

本文記載的「夥伴學校」故事，亦獲得有線新聞節目《小事大意義》的採訪，主題為「敢說感受」。歡迎大家上網觀看：https://www.youtube.com/watch?v=0qvAliU1Hkc

文：李楚倩（「JUST FEEL感講」項目主任）

作者簡介：註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第531期]