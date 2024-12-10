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副刊
Happy PaMa 教得樂 第531期

Happy Pa Ma

增添父能量：不隨波逐流的爸爸

【明報專訊】最近是全港小學第一次測驗或考試的高峰期，我身邊的同事、朋友等，每當孩子考試前都會特別緊張，有的會增加孩子補習的次數或密度，有的會印製與考試內容程度相等的補充練習，有的甚至會請假來陪孩子溫習。

每當我在大專教授的學生完成小組匯報後，必定會問我：「老師，我們分數是多少？拿到100分嗎？」無可厚非，在教育制度裏，分數是評定學生學習表現的一個準則，但作為爸爸的我們亦要反思自己育兒的理念：我們如何評定自己的孩子？以下分享3個貼士，希望一起努力培養「另類100分」的孩子。

1. 信任是親子關係的基礎

大兒子是一個相對自律的孩子。記得他小一時，在考試前一天只溫習了半小時，便告訴我已溫習完畢。當時我匪夷所思，本想督促他再溫習多一點時間，然而，當我問及考試內容時，他總能正確回答，結果成績也十分理想。這次事件讓我明白，信任在父子關係中非常重要。如果我強硬要求他繼續溫習，可能對考試結果沒有影響，但肯定對父子關係帶來負面影響。

2. 與孩子同行

小兒子是一個求知慾強，但不細心的孩子。他對數學和常識的興趣我一向不擔心，但英文是他從小非常懼怕的科目，他對身邊家人、朋友和老師直言不諱「我不喜歡英文」。一旦他認為默書、測驗、考試的內容很多，就會感到困難。因此，每當收到評估的範圍，我便與他一起訂立溫習計劃，分拆內容，每天只溫習小部分，例如1至2個生字。日積月累下來，他便學會這些內容。另外，他十分喜愛桌上遊戲，因此我「把握機會」與他玩英文的拼字遊戲（Scrabble），藉以消除他對英文的恐懼。經過一段時間的努力，他對英文漸漸顯得更有自信心。

3. 過程比結果重要

上文提及我的學生十分緊張能否拿到100分，獲得理想分數固然值得高興，但我更在意他們在準備小組匯報的過程中，能否真正理解知識，將理論融入實踐。在育兒上亦然，我經常告訴孩子們：「盡了力就好！」即使未得知他們的考試結果，但因為我看到孩子們已經盡了全力應對，所以在考試結束後，我便提早「獎勵」他們去吃最愛的壽司，讓孩子明白我最在意的是他們在過程中是否盡力，而非最後的結果。爸爸可以鼓勵孩子努力而非僅僅追求高分，讓他們明白學習的真正價值在於理解和成長。

作為爸爸，我們的目標應該是培養出能夠面對挑戰、勇於探索和持續學習的孩子，而不是僅僅追求一個完美的分數。只要他們在過程中付出「100分」努力，我們就應該為他們感到驕傲，並與他們分享每一個成長的瞬間。當世界都在用分數來評定他們的表現時，我們作為孩子的爸爸，可以有點不同嗎？

文：黃格平（兩個兒子的爸爸，喜歡與年輕人探討家庭價值，與好爸爸中心一起塑造新一代爸爸角色）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第531期]

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