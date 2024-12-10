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副刊
Happy PaMa 教得樂 第531期

Happy Pa Ma

親子筆陣．窗邊的小荳荳：小荳荳的彩色筆記——第二章．誤解批評

【明報專訊】（第一章重溫：https://link.mingpao.com/83393.htm

校長：「實際上，老師不僅沒有責罵小荳荳，反而鼓勵了她的創意筆記。對於她只完成一半筆記的情况，老師也只是耐心提醒，並無不當行為。孩子有時習慣只說對自己有利的一面，而隱瞞自己做得不夠好的地方。我們作為家長，要學會全面了解情况，不能只聽孩子一面之詞。」

小荳荳媽媽：「校長，小荳荳確實有跟我們說她遲到和上課開小差的事，但我們覺得不應該批評小荳荳花時間令筆記更色彩繽紛的問題，老師應該更有耐心一些。」

小荳荳爸爸：「是啊，孩子還小，老師不應該對她要求太高。」

校長：「我理解你們的想法，但我必須指出，這種看法可能會給小荳荳的成長帶來一些問題，讓我解釋一下為什麼。」

小荳荳媽媽：「噢？請您說說看。」

校長：「首先，將責任完全推給老師，會讓小荳荳失去反思和改進的機會。遲到和上課走神確實是需要改正的行為，不論年齡大小。同樣，花過多時間讓筆記更色彩繽紛而導致無法完成課堂筆記，也是需要調整的問題。」

小荳荳爸爸：「可是孩子還小啊，難道不應該寬容一些嗎？」

校長：「適度的寬容是必要的，但完全不指出問題所在，反而會影響孩子責任感的培養。這可能導致小荳荳認為自己的行為沒有問題，從而不去改正。」

小荳荳媽媽：「我們只是不希望打擊孩子的積極……」

小荳荳爸爸：「我們覺得這樣可以激發孩子的創造力啊。」

判斷優先次序 學會自我管理

校長：「小荳荳喜歡在課堂上美化她的筆記，這無疑體現了她的創造力。然而，這個看似無害的行為，實際上可能隱藏着幾個值得我們關注的問題。

首先是時間管理。在有限的課堂時間裏，我們的孩子需要學會如何合理分配時間，把握住課堂的重點。其次是注意力的問題。過分關注筆記的美觀可能會分散孩子對課堂內容的注意力，導致錯過重要信息，這直接關係到孩子的學習效率，如果因為美化筆記而沒有記錄全部內容，回家複習時可能會遇到困難。

更深層次的，這反映出孩子在判斷優先次序和自我約束方面還需要提高。在課堂上，理解和記錄知識點應該優先於美化筆記。孩子們需要學會在適當的時候控制自己的創作欲望，這是自我管理能力的重要體現。」

小荳荳爸爸：「那麼，作為家長，我們該如何引導孩子呢？」（待續）

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介：童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第531期]

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