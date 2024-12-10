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Happy PaMa 教得樂 第531期

Happy Pa Ma

家家有禮：聖誕舞會大展舞技

【明報專訊】為迎接聖誕，元朗廣場化身夢幻舞池，與加拿大插圖家Melissa Mathieson合作打造盛大的「華麗聖誕舞會」。小老鼠Twinkle已經急不及待上舞台綻放光芒，還邀請大家在這個華麗的聖誕舞會上一較舞技，感受濃厚的節日氣氛。商場亦準備了一場「聖誕除夕嘉年華」，精彩表演活動包括芭蕾舞、魔術表演、雜技表演及聖誕老人巡禮等，更設有各式攤位遊戲及合唱團獻唱，讓大小朋友在歡樂中迎接2025年！

商場還推出多項消費優惠，包括「新地冬日消費大抽獎」，消費滿$300即可獲得抽獎機會，贏取最新的電動房車和其他豐富獎品；The Point會員可參與「冬日感謝祭」，以指定積分換領「預留證」，並於指定日期內以電子貨幣消費滿指定金額後，便可用低至1折換購限量精選禮品，或僅$1換走人氣零食或其他冬日禮品。

■INFO

「華麗聖誕舞會」聖誕主題裝飾

日期：即日至2025年1月1日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：元朗廣場中庭

查詢：2474 3828

■送聖誕禮品套裝

元朗廣場送出「元朗廣場聖誕禮品套裝」予《Happy PaMa 教得樂》讀者，每份包括2025新地商場×Circus Boy Band限定版年曆、Lindt瑞士蓮牛奶軟心朱古力禮盒裝及La Mère Poulard禮盒裝（250克）。名額10個，每人可獲禮品套裝1份，（圖2）。有興趣的讀者請於12月16日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：插圖家Melissa Mathieson來自哪個國家？

整理︰陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第531期]

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