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Happy PaMa 教得樂 第531期

Happy Pa Ma

好去處：澳洲主題playroom 袋鼠樹熊歡迎你 搭電動小火車遊覽Taronga Zoo

【明報專訊】歡迎各位小朋友乘搭Playroo小火車，我們下一站即將抵達澳洲Taronga Zoo！一個以澳洲為主題的室內遊戲場最近登陸炮台山，為小朋友和家長帶來非一般的玩樂體驗，當中加入不少澳洲元素，如象徵大堡礁的藍白色波波池，參考墨爾本彩虹小屋而設計的沙池等，讓大家來一場愉快的澳洲冒險！

2024年5月開始試業的Playroo，佔地約4000平方呎，以澳洲作為設計主題，未入門口已經見到門外牆上掛着一幅巨型的澳洲地圖，室內更是隨處都可見到的袋鼠和樹熊卡通標誌，讓未曾去過澳洲的大小朋友感到十分有趣和充滿新鮮感。

參考澳洲Brighton Beach彩虹小屋

Playroo的對象為6歲以下的幼兒，創辦人Tim Hon與太太Jojo幾年前從澳洲悉尼回流香港，3年前女兒出生後，萌生創立playroom的念頭；更因為兩人都在澳洲長大，遂希望在自己的playroom加入澳洲元素。例如AR沙池外的一間小屋，設計參考自澳洲Brighton Beach的彩虹小屋；波波池區名為Great Barrier Reef，即旅遊勝地大堡礁，而波波池亦採用藍色和白色波波，讓人聯想起澳洲的海洋世界。

蔚藍「大堡礁」波波池暢泳

這裏最受小朋友歡迎的遊戲，一定是能開動的薄荷綠色電動小火車。小火車停泊在Taronga Station，但其實澳洲並沒有這個火車站或地鐵站，站名來自悉尼著名動物園Taronga Zoo，所以在四周都放置了一些代表澳洲的動物，例如袋鼠、袋熊、樹熊等，藉此營造動物園的氣氛。新張期間平日每位入場的小朋友可獲 3 張火車票，周六日及假期入場則有 1 張，每張火車票可乘搭小火車一次，不少小乘客來到這裏的第一時間都會登上電動小火車遊覽！

「收銀機」嘟貨品像真實超市

在構思這個遊樂場時，Tim參考了不少澳洲和本地遊樂場的設計，希望提供更多特色遊戲給小朋友。例如模擬超市區，便與香港其他playroom有點不同，當中的「收銀機」像很多真實超市一樣，內置RFID Scanner，貨架內每一件貨物也有一個barcode，只要小客人把貨物帶到收銀機前掃一掃，屏幕會即時顯示貨物種類及價格，非常真實；收銀機亦可調校至遊戲模式，小客人可依據購物清單找齊貨品以製作一道美食，十分有趣。

此外，遊樂場內有一間400平方呎的private event room，除可用作私人派對，平日也會舉辦一系列感官體驗工作坊。曾在澳洲及香港當幼稚園教師的Jojo，為小朋友準備了一系列體驗活動，現時每月會有兩個主題，記者在上月採訪時為「All things Colourful」和「Amazing Animals」，以顏色或動物玩具材料，在導師引導下由小朋友和家長自由去體驗。所有工作坊收費已經包括在門票內，每節約45分鐘，家長可先預約參加。

文︰顏燕雯

小模特兒：楊天智

■INFO

Playroo

收費：周一至五$220/2小時（1成人及1位1至6歲小童，額外1位小童$110）；周六、日及公眾假期$260/2小時（1成人及1位1至6歲小童，額外1位小童$130）；1歲以下免費

開放時間：周一至五上午11:00至晚上7:00，周六日及公眾假期上午10:00至晚上7:00

地址：炮台山英皇道147至151號1樓（港鐵炮台山站A出口對面）

查詢：9318 8660

[Happy PaMa 教得樂 第531期]

相關字詞﹕親子活動 親子好去處 室內遊樂場 室內兒童遊樂場 好去處

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